6 principais tendências de decoração para o verão 2025

A decoração em 2025 será guiada por conceitos que unem inovação, sustentabilidade e personalização, tornando os ambientes mais dinâmicos e inspiradores. O mundo do design de interiores está repleto de propostas que reinventam o uso de cores, materiais e formas, adaptando-se às novas demandas do cotidiano. Nesse sentido, o arquiteto Daniel Santana elenca as principais tendências do próximo ano. Confira!

1. Cores vibrantes e naturais

Uma das principais tendências para o verão 2025 é o uso de cores vibrantes e naturais. Tons como o verde pistache, o amarelo manteiga e o azul-claro estarão em alta, trazendo frescor e leveza aos ambientes. “Essas cores são perfeitas para criar uma atmosfera alegre e acolhedora, ideal para os dias quentes de verão”, comenta Daniel Santana.

2. Texturas e materiais naturais

O uso de materiais naturais também será uma forte tendência. Madeira, pedra e fibras naturais estarão presentes em móveis e acessórios, proporcionando uma sensação de conexão com a natureza.

3. Estampas e padrões

Estampas florais e padrões geométricos continuarão a ser populares, adicionando um toque de personalidade e dinamismo aos espaços. “As estampas são uma ótima maneira de trazer vida e movimento para a decoração. Elas podem ser usadas em almofadas, tapetes, cortinas e até mesmo em papéis de parede”, explica o arquiteto.

Peças que podem ser usadas de diferentes maneiras ganharão destaque em meio à demanda por funcionalidade (Imagem: New Africa | Shutterstock)

4. Mobiliário multifuncional

Com a crescente demanda por espaços mais funcionais, o mobiliário multifuncional ganhará destaque. Peças que podem ser usadas de diferentes maneiras, como sofás-cama e mesas dobráveis, serão essenciais para otimizar o uso do espaço.

5. Sustentabilidade em alta

A sustentabilidade continuará a ser uma preocupação central na decoração de interiores. O uso de materiais reciclados e a escolha de produtos de empresas comprometidas com práticas sustentáveis serão cada vez mais valorizados. “A sustentabilidade não é apenas uma tendência passageira, mas uma necessidade para o futuro do nosso planeta”, destaca Daniel Santana.

6. Tecnologia integrada

A tecnologia também terá um papel importante na decoração de 2025. Sistemas de automação residencial, iluminação inteligente e dispositivos conectados serão cada vez mais comuns, proporcionando conforto e conveniência. “A integração da tecnologia na decoração permite criar ambientes mais funcionais e eficientes, além de oferecer um toque de modernidade”, conclui Daniel Santana.

Com essas tendências, o verão 2025 promete ser uma estação de muita criatividade e inovação na decoração de interiores. Seja através das cores vibrantes, dos materiais naturais ou da tecnologia integrada, há inúmeras maneiras de transformar os espaços e torná-los mais acolhedores e funcionais.

Por Bruna Rodrigues