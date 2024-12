8 dicas para começar o ano com a saúde do coração em dia 

Cuidar do coração vai muito além de prevenir doenças; é uma forma de garantir energia, disposição e qualidade de vida. A saúde cardiovascular, no entanto, merece atenção especial, já que, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), as doenças cardiovasculares causam 400 mil mortes por ano no Brasil.

“A prevenção é o caminho mais eficaz para manter a saúde do coração. Não se trata de grandes mudanças, mas de pequenos ajustes no dia a dia que, somados, fazem toda a diferença”, afirma o Dr. Fabrício Assami, cardiologista do Hospital Santa Paula.

Para ajudar na rotina de cuidado, o Dr. Fabrício Assami lista oito dicas práticas para começar o ano cuidando do coração. Veja abaixo!

1. Adote uma alimentação equilibrada

Inclua mais vegetais, frutas, grãos integrais, proteínas magras e peixes na sua rotina alimentar. Por outro lado, reduza o consumo de alimentos ultraprocessados, bebidas açucaradas e gorduras trans. “Uma boa alimentação é a base para prevenir doenças e melhorar a qualidade de vida”, ressalta o Dr. Fabrício Assami.

2. Movimente-se mais

A recomendação é praticar de 150 a 300 minutos de exercícios aeróbicos semanais, como caminhadas ou corridas leves, combinados com atividades de fortalecimento muscular duas vezes por semana. Além disso, procure diminuir o tempo sentado, movimentando-se sempre que possível.

3. Pare de fumar

O tabagismo é um dos principais fatores de risco para doenças cardiovasculares. Parar de fumar pode ser desafiador, mas buscar apoio profissional e estabelecer um plano de ação aumenta as chances de sucesso.

4. Priorize um sono de qualidade

Dormir bem é essencial para a saúde geral e cardiovascular. Uma noite de sono de 7 a 9 horas pode reduzir os riscos de hipertensão, diabetes e outras condições. “Criar uma rotina de sono, como desligar os aparelhos eletrônicos antes de dormir, melhora o descanso”, orienta o Dr. Fabrício Assami.

Manter uma alimentação balanceada e uma rotina de exercícios é indispensável para a saúde do coração (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)

5. Cuide do peso

Manter um peso adequado, ou seja, evitar o excesso de gordura no corpo, reduz significativamente o risco de problemas cardíacos. Alimentação balanceada e exercícios físicos são indispensáveis, e, em alguns casos, o acompanhamento médico pode ser necessário para estratégias personalizadas.

6. Monitore o colesterol

O colesterol elevado é silencioso, mas perigoso. Realizar exames de rotina e seguir orientações médicas é fundamental para manter os níveis sob controle.

7. Fique atento aos níveis de glicose

O excesso de açúcar no sangue pode levar ao desenvolvimento de diabetes, que está diretamente relacionado a problemas cardiovasculares.

8. Acompanhe a pressão arterial

A hipertensão, muitas vezes silenciosa, é um dos principais fatores de risco para infarto e derrame. Por isso, manter uma rotina de consultas e medições, se necessário, é essencial, além de adotar hábitos saudáveis como dieta balanceada e atividade física regular.

Por Daniela Silveira