4 características do gato da raça manês

O gato da raça manês (ou manx, em inglês) é um felino único, conhecido por sua ausência de cauda e uma história envolta em mistério. Originário da Ilha de Man, localizada entre a Irlanda e a Grã-Bretanha, acredita-se que sua característica mais marcante tenha surgido de uma mutação genética espontânea, consolidada ao longo dos séculos por cruzamentos naturais na região. Essa combinação deu origem a um gato de aparência distinta e temperamento encantador, que hoje é admirado mundialmente.

A seguir, confira 4 características interessantes do gato da raça manês!

1. Aparência física

O gato manês é musculoso, de porte médio, com um corpo curto e robusto que exibe um arco suave da coluna, desde os ombros, até o lombo arredondado. A ausência de cauda é sua característica mais distinta, mas nem todos eles são completamente sem cauda; há variações que incluem bichanos com pequenos cotos ou caudas parciais.

Suas patas traseiras são mais longas que as dianteiras, dando a esse felino um movimento semelhante ao de coelhos. O manês possui bochechas proeminentes, olhos grandes e redondos, cuja cor geralmente combina com a pelagem, que pode apresentar qualquer padrão ou coloração. De acordo com a TICA (The International Cat Association), ele tem uma pelagem dupla macia, que pode variar conforme a estação.

2. Temperamento e personalidade

O manês é conhecido por sua personalidade afetuosa e leal. Esses gatos são excelentes companheiros e costumam criar laços profundos com seus tutores. Além disso, eles são curiosos e brincalhões, adorando participar das atividades familiares.

Embora sejam sociáveis, também podem ser reservados com estranhos, mas, uma vez que se sentem seguros, demonstram ser felinos amorosos e gentis. Conforme a TICA, seu temperamento deve ser equilibrado e sem sinais de agressividade.

O gato manês precisa de uma alimentação equilibrada para garantir o seu bem-estar (Imagem: puha dorin | Shutterstock)

3. Cuidados com saúde e alimentação

Por conta da mutação genética que confere sua característica sem cauda, o manês pode estar predisposto a problemas na coluna e no sistema nervoso, como a síndrome do Manx, que afeta o desenvolvimento da espinha dorsal. Por isso, é essencial que os tutores escolham criadores confiáveis que realizem triagens genéticas rigorosas para minimizar esses riscos.

Além disso, a dieta do manês deve ser equilibrada, rica em proteínas de alta qualidade e adequada às suas necessidades individuais, para garantir sua musculatura robusta e bem-estar geral. Consultas regulares com o veterinário também são importantes para garantir a vacinação e a vermifugação, além de check-ups de rotina.

4. Educação e socialização

O manês é um gato inteligente e aprende rapidamente, o que facilita sua educação. Estimulação mental por meio de brinquedos interativos e desafios é essencial para mantê-lo saudável física e mentalmente. Como gosta de companhia, a socialização precoce com outros animais e pessoas ajuda a desenvolver um bom comportamento. Esse felino também se adapta bem a diferentes ambientes, desde que receba atenção suficiente de seus tutores.