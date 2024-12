5 cuidados para ter com os cabelos na praia e na piscina

Com a chegada do verão e as férias de dezembro, praias e piscinas ficam cada vez mais cheias. Famílias viajam para o litoral de todo o Brasil, amigos se reúnem em casas de veraneio e o objetivo de todos é um só: aproveitar a melhor época do ano. Contudo, é necessário se atentar aos cuidados com a saúde do cabelo, já que a exposição frequente aos raios ultravioleta pode ser bastante prejudicial para os fios.

O cabelo não emite sinais de dor para sinalizar impactos causados pela exposição solar, dificultando a identificação de qualquer alteração nos fios. Porém, a radiação e o cloro das piscinas danificam a fibra capilar, provocando ressecamento, textura áspera e diminuição do brilho. Mas, de acordo com a especialista em estética capilar e fundadora do Stylebar, Gisela Prochaska, alguns cuidados simples podem amenizar e até resolver os problemas. Confira!

1. Invista em um protetor solar para os cabelos

É bem comum lembrar de proteger a pele do corpo e do rosto quando vamos à praia, mas você também pode e deve investir em produtos de proteção para o couro cabeludo. Há diversas opções disponíveis no mercado que ajudam no fortalecimento dos fios e na proteção contra a radiação ultravioleta.

2. Hidrate-se

Um dos maiores problemas que o cabelo enfrenta durante essa época é o ressecamento, e investir em produtos que ajudam na recuperação de água pelos fios é extremamente necessário para manter o brilho e a força. Monte um kit que contenha shampoos e condicionadores que combatem a oleosidade e hidratam o couro cabeludo.

3. Enxágue os cabelos após mergulhar

O sal da água do mar e o cloro das piscinas são altamente prejudiciais, pois alteram o pH do cabelo, abrem a cutícula dos fios e os deixam porosos. Por isso, após dar aquele mergulho, lave os fios de imediato com água doce. O uso de óleo capilar antes de mergulhar também ajuda a fortalecer cabelos que têm algum tipo de química.

Bonés e chapéus ajudam a proteger os cabelos dos raios ultravioletas (Imagem: Ground Picture | Shutterstock)

4. Use chapéus ou bonés

Como o objetivo principal é proteger os fios dos raios ultravioleta, bonés e chapéus são aliados práticos na proteção. Na ida à praia ou durante aquele bronze à beira da piscina, opte por coberturas que protejam seu cabelo do sol. Não gosta desses acessórios? Utilize lençóis, cangas ou guarda-sol, o importante é se proteger.

5. Tome banho com água fria

Sempre opte pelo banho com água fria, principalmente após mergulhos no mar ou na piscina. A água fria fecha as cutículas dos fios, que é agredida com exposição à água do mar, além de aumentar a maciez e ser uma forte aliada no processo de hidratação.

Por Beatriz Rosa