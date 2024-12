4 dicas práticas para aprender inglês em 2025

Dominar outros idiomas nunca foi tão importante, seja no âmbito profissional ou pessoal. O inglês, por exemplo, é a língua mais falada em todo o planeta, visto que, em um contexto histórico e econômico, é utilizado internacionalmente no mundo dos negócios e em organizações internacionais. A fluência nessa língua também ajuda na vida acadêmica, uma vez que dominá-la abre portas para oportunidades como intercâmbios e acesso a universidades internacionais.

O domínio do inglês também contribui com o estímulo à autoconfiança e independência, apoiando, inclusive, no desenvolvimento intelectual de crianças, jovens e adultos. Vale reforçar, no entanto, que no Brasil, apenas 5% da população fala a língua, e somente 1% possui fluência, de acordo com um estudo realizado pelo British Council.

Para Maria Xavier, Gestora de Educação da Fluencypass (empresa brasileira que oferece o ciclo completo da fluência em inglês), aprender esse idioma é uma jornada transformadora. “Para dominar o inglês, é preciso dedicação contínua e prática constante. Nesse sentido, é essencial integrar o idioma ao seu cotidiano, explorando diferentes maneiras de aprendizado. Com essa estratégia, é possível construir as bases para alcançar a fluência”, pontua.

Pensando nisso, Maria Xavier lista 4 dicas para quem deseja aprender a falar inglês em 2025:

1. Imersão no idioma e prática constante

No processo de aprendizagem é essencial que o aluno busque por diferentes métodos. Além de contar com aulas e conteúdo programático, vale assistir filmes, séries e vídeos no idioma original com legendas (primeiro em português, depois em inglês). Ler livros infantis, artigos simples e notícias em sites voltados para estudantes do idioma também pode ajudar. Para conseguir realizar todas as atividades, reserve um tempo diário de estudo, mesmo que seja apenas de 15 a 20 minutos, por exemplo.

2. Expansão do vocabulário e pronúncia

Regularmente, busque por palavras novas que fazem parte do seu dia a dia. Anotar e criar associações ou frases simples com esses termos ajuda a fixá-los na memória. Aliado a isso, pratique a fala mesmo se cometer erros, afinal eles fazem parte do aprendizado. Buscar ler textos em voz alta para melhorar a pronúncia e a fluência também são aspectos essenciais.

Definir um prazo para aprender diferentes níveis do idioma ajuda no processo de aprendizagem (Imagem: GalacticDreamer | Shutterstock)

3. Definição de metas

Definir um prazo para aprender diferentes níveis do idioma, como básico, intermediário e avançado, também ajuda no processo de aprendizagem. Com uma estratégia bem traçada, fica mais fácil para o aluno se dedicar e saber como está sendo seu desempenho. Vale reforçar, no entanto, que a vontade de realmente estudar e de se esforçar são cruciais.

4. Método de ensino

Por fim, é essencial contar com um método de ensino que seja realmente efetivo e com professores bem instruídos. Segundo o Observatório para o Ensino da Língua Inglesa, 61,49% dos professores não possuem formação complementar, ou seja, a maior parte dos docentes possuem apenas licenciatura ou bacharelado em Letras. Deste modo, buscar por profissionais e instituições que realmente sejam comprometidas com o ensino potencializará, e muito, o aprendizado e a fluência da língua.

Por Ketheleen Oliveira