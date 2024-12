6 receitas de massas para o Natal

O Natal é um dia que nos inspira a compartilhar momentos especiais com família e amigos ao redor da mesa, saboreando pratos que aquecem o coração. Entre as opções gastronômicas, as massas desempenham um papel significativo, oferecendo conforto e sabor inigualável a todos. Por isso, confira 6 receitas de massas para você experimentar fazer em casa e surpreender seus convidados na ceia natalina!

Lasanha tradicional

Ingredientes

500 g de massa pronta para lasanha

500 g de carne moída

1 cebola picada

2 dentes de alho amassados

340 g de molho de tomate

400 g de queijo muçarela ralado

250 g de queijo parmesão ralado

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de chá de orégano

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione a carne moída e cozinhe até perder a cor avermelhada. Acrescente o molho de tomate e tempere com sal, pimenta-do-reino e orégano. Cozinhe por mais 10 minutos. Distribua um pouco do molho no fundo de um refratário e, em seguida, faça camadas alternadas de massa, molho de carne e queijo muçarela. Termine com uma camada de queijo muçarela e polvilhe com o queijo parmesão. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos. Sirva em seguida.

Nhoque ao sugo

Ingredientes

Nhoque

1 kg de batata descascada

descascada 500 ml de água

250 g de farinha de trigo

150 g de queijo parmesão ralado

Noz-moscada em pó e sal a gosto

Molho

4 tomates picados

6 dentes de alho amassados

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Folhas de manjericão e sal a gosto

Modo de preparo

Massa

Em uma panela, cubra as batatas com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Depois, escorra a água e amasse as batatas até formar um purê. Acrescente a farinha de trigo, o queijo, o sal e a noz-moscada e misture até a massa desgrudar das mãos. Em seguida, divida a massa em rolinhos e corte-a em pedaços pequenos. Encha uma panela com água e leve ao fogo médio para ferver. Cozinhe os nhoques até subirem à superfície da água. Retire com uma escumadeira e reserve.

Molho

Coloque os tomates em um processador e bata até ficar homogêneo. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho. Acrescente o tomate, tempere com sal e manjericão. Cozinhe por 5 minutos. Sirva o nhoque com o molho de tomate.

Capeletti de queijo ao molho de cogumelo

Ingredientes

Massa

500 g de farinha de trigo

4 ovos

1 colher de chá de sal

Farinha de trigo para enfarinhar

Água para cozinhar

Recheio

200 g de queijo muçarela ralado

100 g de queijo parmesão ralado

Molho

300 g de cogumelo shiitake fatiado

2 colheres de sopa de azeite

1 dente de alho picado

1 xícara de chá de creme de leite fresco

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, misture a farinha de trigo, os ovos e o sal até ficar homogêneo. Sove a massa por 5 minutos, cubra com um pano e deixe descansar por 15 minutos. Depois, abra a massa com um rolo em uma superfície enfarinhada com farinha de trigo. Corte a massa em círculos com um cortador. Em um recipiente, misture o queijo muçarela com o parmesão e recheie os discos de massa. Modele em formato de capeletti.

Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho até dourar. Adicione o cogumelo e cozinhe por 5 minutos. Misture o creme de leite e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em uma panela grande, ferva a água em fogo médio e cozinhe os capelettis até subirem à superfície. Sirva com o molho de cogumelo.

Penne ao molho de cogumelo

Ingredientes

400 g de macarrão tipo penne

300 g de cogumelo Paris fatiado

Paris fatiado 2 colheres de sopa de azeite de oliva

3 dentes de alho picados

1 xícara de chá creme de leite

Sal, tomilho e pimenta-do-reino moída a gosto

300 ml de água

Modo de preparo

Encha uma panela com água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione o sal e o macarrão. Cozinhe até ficar al dente. Reserve. Em outra panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue o alho até dourar. Depois, adicione o cogumelo e cozinhe até liberar a água e ficar bem macios. Logo após, despeje o creme de leite na panela e tempere com o sal e a pimenta-do-reino. Misture e cozinhe por 5 minutos. Sirva o macarrão com o molho e polvilhe com o tomilho.

Talharim ao molho de camarão

Ingredientes

Massa

500 g de farinha de trigo

4 ovos

1 pitada de sal

Água para cozinhar

Farinha de trigo para enfarinhar

Molho

400 g de camarão limpo

2 colheres de sopa de azeite

2 dentes de alho picados

1 cebola picada

1 xícara de chá de creme de leite fresco

1/2 xícara de chá de molho de tomate

Sal, salsinha picada e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, faça uma abertura no centro da farinha de trigo e adicione os ovos e o sal. Misture com as mãos até formar uma massa homogênea. Sove por 10 minutos, embrulhe em plástico-filme e deixe descansar por 30 minutos. Abra a massa com um rolo em uma superfície enfarinhada com farinha de trigo e corte em tiras de 1 cm.

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho e a cebola. Adicione o camarão e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe por 5 minutos. Junte o creme de leite e o molho de tomate e misture. Em outra panela, em fogo médio, cozinhe o talharim em água fervente com sal até ficar al dente, escorra e misture ao molho. Finalize com a salsinha.

Rondelli de presunto e queijo com molho branco

Ingredientes

Rondelli

180 g de presunto fatiado

180 g de queijo muçarela fatiado

300 g de massa para pastel

Molho

1 cebola picada

200 g de creme de leite

1 colher de sopa de amido de milho

100 ml de água

1 colher de sopa de margarina

500 ml de leite

1 xícara de chá de queijo parmesão ralado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Rondelli

Abra a massa de pastel em uma superfície e forre com as fatias de presunto e de queijo. Depois, enrole a massa como um rocambole, bem apertado. Corte em rolinhos de mais ou menos 3 dedos. Reserve.

Molho

Em uma panela, derreta a margarina em fogo médio e acrescente a cebola, o sal e a pimenta-do-reino. Assim que a cebola estiver transparente, adicione o creme de leite e o leite e cozinhe por 2 minutos em fogo baixo. Em um recipiente, dissolva o amido de milho em água e despeje na mistura. Mexa até o molho engrossar. Desligue o fogo, adicione o queijo ralado e misture.

Montagem

Em uma travessa, coloque metade do molho e distribua o rondelli. Coloque o restante do molho e leve ao forno médio preaquecido por 30 minutos. Sirva em seguida.