Veja os cuidados necessários com os animais na praia

Com a chegada das férias de fim de ano, é comum que famílias planejem viagens para a praia, muitas vezes levando seus animais de estimação para participar dos momentos de lazer. No entanto, para que a experiência seja segura e agradável tanto para os tutores quanto para os pets, é essencial tomar alguns cuidados.

Segundo a Dra. Stefanie Sussai, professora do curso de Medicina Veterinária da Faculdade Anhanguera, a proteção contra o sol deve ser uma prioridade. Assim como os humanos, cães e gatos também podem sofrer com os efeitos da exposição solar. Por isso, é importante aplicar protetores solares específicos para pets, principalmente em áreas sensíveis, como o focinho e as orelhas, além de garantir que os animais tenham acesso constante a áreas de sombra.

Outros cuidados importantes

O tutor também deve ficar atento para o animal não desidratar. “A hidratação também merece atenção especial. Em dias quentes, é fundamental oferecer água fresca e potável com frequência, evitando que o animal beba água do mar, que pode causar desidratação e problemas gastrointestinais”, alerta a Dra. Stefanie Sussai.

Além disso, o calor do solo também deve estar na lista de cuidados, a fim de evitar queimaduras no animal. “Outro ponto importante é o cuidado com as patas, já que a areia e o chão quente podem causar queimaduras. Para evitar problemas, o ideal é levar os pets para passear em horários de menor incidência solar, como no início da manhã ou no fim da tarde”, explica a professora.

É importante manter a rotina de alimentação dos animais de estimação durante a viagem (Imagem: Jaromir Chalabala | Shutterstock)

Alimentação na praia

A Dra. Stefanie Sussai destaca ainda a importância de manter a alimentação dos animais dentro da rotina. Durante os passeios, deve-se evitar oferecer alimentos que não fazem parte da dieta regular do pet, e é essencial armazenar a comida de forma adequada para prevenir contaminações.

Cuidados após a praia

Após um dia de praia, a professora recomenda um banho para remover resíduos de sal e areia, lembrando que as orelhas devem ser bem secas para evitar otites causadas pela umidade.

Por fim, a Dra. Stefanie Sussai reforça que os tutores devem observar o comportamento de seus animais durante e após o passeio. Sinais de cansaço extremo, desidratação ou desconforto devem ser tratados com atenção, e sintomas como vômitos ou diarreia podem indicar a necessidade de um atendimento veterinário.

Por Bianca Lodi Rieg