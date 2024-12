7 formas de usar a madeira no design de interiores

A madeira é um dos materiais mais versáteis e atemporais na decoração de interiores, trazendo calor, elegância e um toque natural aos ambientes. Sua presença confere aconchego e sofisticação. Além disso, combina facilmente com diversos estilos, do rústico ao contemporâneo, e pode ser utilizada em diferentes acabamentos e tonalidades, adaptando-se às preferências de cada projeto.

Nas reformas realizadas pelo arquiteto Raphael Wittmann, da RAWI Arquitetura + Design, ela demarca o espaço – e muitas vezes até protagoniza –, pela estética que entrega na execução de portas, marcenaria planejada, móveis soltos, bancadas de banheiro e até mesmo em detalhes que enriquecem os projetos.

Além de dar forma aos elementos, a madeira cumpre outros dois papéis muito valorizados na arquitetura residencial contemporânea: inserir a biofilia como meio de conexão com as referências naturais que tanto fazem bem aos seus humanos, como pela experiência sensorial. “Justamente por esses atributos, sua presença é bastante atribuída às sensações de aconchego e bem-estar”, analisa o profissional.

Raphael Wittmann ainda ressalta a responsabilidade de observar a origem das madeiras, que primordialmente devem ser originárias de manejo florestal e, ainda no tocante à sustentabilidade, dados recentes do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) revelam que empregar o material das construções, em detrimento ao concreto e o aço, por exemplo, reduz substancialmente as emissões de carbono associadas à construção civil.

Abaixo, veja maneiras criativas de usar a madeira no design de interiores conforme os projetos do arquiteto Raphael Wittmann.

1. Porta como peça escultural

A porta em madeira adiciona calor e identidade ao ambiente (Projeto: RAWI Arquitetura + Design l Imagens: Juliana Deeke)

A porta de entrada, muitas vezes o primeiro ponto de contato entre o espaço e seus visitantes, torna-se uma peça escultural nos projetos do profissional à frente do RAWI Arquitetura + Design. “Com a madeira podemos elaborar portas amplas, com texturas naturais e com acabamentos sofisticados que entregam também a questão da arte”, avalia. Segundo ele, o elemento não apenas cumpre um papel prático, mas também adiciona calor e identidade ao ambiente.

2. Armários de banheiro

Os armários em madeira deixam o banheiro mais acolhedor (Projeto: RAWI Arquitetura + Design l Imagem: Juliana Deeke)

Em ambientes úmidos como o banheiro, a marcenaria em madeira tratada permite equilibrar a sua função e estilo. Esse toque do material, de acordo com Raphael Wittmann, é fundamental para suavizar o contraste com os metais e espelhos, concebendo uma atmosfera mais leve e convidativa. Além disso, com a madeira de reflorestamento certificada, o projeto ganha em durabilidade e sustentabilidade.

3. Bancadas de home office

As bancadas em madeira deixam o ambiente apto para o foco e a produtividade (Projeto: RAWI Arquitetura + Design l Imagens: Juliana Deeke e Raphael Renzo)

A crescente demanda por espaços de home office impulsionou o emprego da madeira como material de design, proporcionando funcionalidade a esses ambientes. O arquiteto explora a madeira em bancadas com tonalidades que aquecem e humanizam o espaço.

Além de sua beleza, ela coopera para o bem-estar emocional, pois está associada a uma redução significativa do estresse, proporcionando um ambiente apto para o foco e a produtividade. As propriedades acústicas da madeira também desempenham papel importante para a absorção de ruídos.

4. Pisos de madeira

O piso de madeira contribui para o isolamento térmico (Projeto: RAWI Arquitetura + Design l Imagem: Juliana Deeke)

Os pisos de madeira se destacam como uma escolha sofisticada e acolhedora, refletindo a crescente valorização de materiais naturais em ambientes internos. O arquiteto Raphael Wittmann opta por madeiras em tons neutros e acabamentos acetinados que não apenas adicionam uma elegância discreta, mas garantem durabilidade e resistência ao desgaste.

Embora o investimento inicial em pisos de madeira possa ser mais elevado, seu excelente custo-benefício é evidente ao longo do tempo, especialmente quando se considera sua contribuição para o isolamento térmico, reduzindo custos de climatização e aumentando o conforto do espaço. Além disso, o material é uma escolha sustentável que pode melhorar a qualidade do ar interno, tornando-se uma opção saudável para o lar.

5. Marcenaria planejada

Os móveis planejados maximizam o espaço (Projeto: RAWI Arquitetura + Design | Imagem: Raphael Renzo)

Bastante utilizada pelo escritório RAWI Arquitetura+Design, a marcenaria planejada executa móveis sob medida que maximizam o uso de espaço em ambientes em uma abordagem que permite atender às necessidades específicas dos usuários.

Para Raphael Wittmann, ela também é solução sustentável, pois reduz desperdícios durante a produção e instalação por utilizar a madeira de maneira eficiente. Essa estratégia não apenas melhora a funcionalidade dos ambientes, mas também assegura a durabilidade dos móveis, fazendo dela uma opção inteligente para quem busca otimização e praticidade em projetos de interiores.

6. Mobiliário de madeira

Os móveis em madeira são resistentes e versáteis (Projeto: RAWI Arquitetura + Design l Imagem: Thiago e Dam Mol)

As mesas de jantar e as estantes de madeira são algumas das peças mais procuradas e apreciadas por sua capacidade de agregar valor estético e funcional aos espaços. O arquiteto Raphael Wittmann destaca a relevância de utilizar madeira de qualidade que atendam não apenas as demandas do ambiente, mas que valorizem o ambiente e as características naturais da madeira.

7. Detalhes e penduradores

Os acabamentos em madeira deixam o projeto integrado (Projeto: RAWI Arquitetura + Design l Imagem: Rafael Renzo)

Detalhes decorativos como penduradores e suportes refletem o cuidado do arquiteto Raphael Wittmann quanto à unidade da madeira em cada ambiente. Em um cenário que valoriza a estética sustentável e acabamentos simples, esses toques, mesmo discretos, são essenciais para um projeto bem integrado.

Por Danilo Costa