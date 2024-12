4 drinks com rum para as festas de final de ano

O mês de dezembro é conhecido por ser um período de festas e comemorações, além da chegada do verão. O Ano-Novo, em especial, é um evento em que as pessoas se reúnem com amigos e familiares para saborear pratos típicos e brindar a chegada de um novo ano.

Inclusive, na hora do brinde, é possível fugir do tradicional e apostar em bebidas diferenciadas. Para quem quer aprender receitas de drinks produzidos com rum, o bartender parceiro da Cavendish, Daniel Santos, explica o passo a passo. Confira!

Kingston Negroni

Ingredientes

30 ml de rum

30 ml de Campari

30 ml de vermute doce

1 rodela de laranja

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em uma coqueteleira, coloque o rum, o campari e o vermute doce e mexa. Após, disponha as pedras de gelo em um copo baixo e coe a bebida nele. Decore com a rodela de laranja e sirva em seguida.

Banana Daiquiri (Imagem: Matheus Costato)

Banana Daiquiri

Ingredientes

1/2 banana descascada e picada

15 ml de suco de limão

de limão 45 ml de rum envelhecido

15 ml de licor de banana

2 colheres de sopa de açúcar demerara

Pedras de gelo a gosto

Pedaço de banana para decorar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto a banana, e bata até obter uma bebida homogênea. Após, transfira o líquido para uma taça longa e decore o topo do copo com pedaço de banana. Sirva em seguida.

Daiquiri (Imagem: Matheus Costato)

Daiquiri

Ingredientes

45 ml de rum

15 ml de xarope simples

25 ml de suco de limão-taiti

1 rodela de limão-taiti

Modo de preparo

Em uma coqueteleira, coloque todos os ingredientes, exceto a rodela de limão, e agite. Após, coe a bebida e disponha em uma taça. Decore o topo do copo com a rodela de limão e sirva em seguida.

Mojito (Imagem: Matheus Costato)

Mojito

Ingredientes

60 ml de rum

25 ml de suco de limão

40 ml de água com gás

12 folhas de hortelã

1 ramo de hortelã para decorar

1 fatia de limão para decorar

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Aperte as folhas de hortelã e coloque dentro do copo. Adicione os demais ingredientes e misture. Decore o topo do copo com o ramo de hortelã e a fatia de limão. Sirva em seguida.

Por Renato Lopes Aranha