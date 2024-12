5 dicas para entrar em 2025 com o pé direito

Com 2024 se aproximando do fim, muitas pessoas aproveitam para definir metas para o ano novo. Algumas delas, inclusive, que não foram colocadas em prática neste ano. “Dezembro já é aquela época em que as pessoas começam a pensar no que querem mudar, em como alavancar algum aspecto da vida, seja profissional, emocional, pessoal. E, de fato, a virada do ano é um ótimo momento para isso”, comenta Marciele Scarton, jornalista, escritora, palestrante e autora do best-seller “O Grande Poder”.

Conforme Marciele Scarton, algumas ações podem fazer toda a diferença na hora de colocar os planos em prática e alcançar as metas estipuladas. A seguir, confira algumas dicas!

1. Invista em autoconhecimento

A busca pelo autoconhecimento vem crescendo nos últimos tempos e, de fato, é importante que essa clareza sobre você mesmo esteja presente na sua vida. Para Marciele Scarton, olhar para dentro e se perguntar o que realmente é importante na vida vai ajudar no caminho.

“As resoluções de Ano-Novo só fazem sentido quando são autênticas, quando vêm da nossa essência; por isso, é importante se perguntar o que realmente é importante para você mesmo”, afirma, destacando a importância de metas conectadas aos verdadeiros desejos de cada pessoa.

2. Use o medo a seu favor

Na busca pelo autoconhecimento – e até mesmo depois que você já tem muito claro o que deseja realmente mudar –, o medo vai aparecer. É normal e faz parte. Contudo, ele não pode te paralisar, segundo a escritora.

“Quando enfrentamos o medo, ele deixa de ser uma barreira e se torna um trampolim para o crescimento. Reconhecer o medo como parte do processo e seguir em frente, apesar dele, é fundamental para alcançar mudanças significativas”, avalia Marciele Scarton.

Mudanças grandiosas começam com atitudes simples e consistentes (Imagem: yabluko_draws | Shutterstock)

3. Pratique pequenas ações diárias

Mudanças grandiosas começam com atitudes simples e consistentes, e é por isso que muitas pessoas desistem. “A verdadeira guinada está nos passos pequenos e diários. É assim que construímos algo grande e duradouro”, explica a autora.

Por isso, ela dá a dica de estabelecer ações concretas e realistas que possam ser praticadas regularmente para fortalecer a autoestima e te aproximar dos seus objetivos. Fracione seus objetivos em metas menores, foque em duas ou três por vez. Assim, você verá o resultado acontecer e poderá celebrar essas pequenas vitórias, tornando o processo mais leve.

No final, o somatório delas será o objetivo maior atingido. Quando você não faz isso, fica com a sensação de que a conquista permanece sempre muito distante, o que pode levar à desistência, mesmo tendo avançado significativamente.

4. Gestão de sentimentos

A gestão de sentimentos é uma habilidade fundamental para promover mudanças positivas. Marciele Scarton explica que, com ela, é muito mais fácil tomar decisões mais conscientes, saber “driblar” os obstáculos, aumentar a produtividade, além da redução do estresse.

“O problema é que saber fazer essa gestão é difícil e exige prática. Mas, se trabalhar a gestão das emoções em 2025, você pode transformar desafios em oportunidades, construir uma vida mais equilibrada e alcançar objetivos com mais clareza e determinação”, ensina a autora.

E como fazer isso? Um bom começo é ter um espaço de anotações para se auto-observar, registrar e ressignificar padrões de pensamentos e sentimentos que possam estar te limitando.

5. Rede de apoio é fundamental

A jornada da transformação pode ser difícil e desafiadora, mas uma rede de apoio pode tornar esse processo mais fácil. “É fundamental estar em um ambiente que incentive sua evolução. Procure quem inspire, motive e esteja alinhado ao que você busca”, finaliza Marciele Scarton.

Por Yasmin Paneto