6 dicas para dirigir sem sentir dores nas costas

O período de festas e férias é uma oportunidade para muitas pessoas se desconectarem da rotina e aproveitarem momentos de lazer ou reencontrar a família. No entanto, as viagens de carro, especialmente as de longa duração, podem trazer desafios para o bem-estar físico. Entre os problemas mais frequentes, está o desconforto na coluna, geralmente provocado pela má postura ao volante.

“A má postura ao dirigir pode levar a uma série de consequências, desde dores musculares e tensões até problemas mais graves na coluna, como hérnias e lesões na região lombar”, explica o Dr. Alexandre Guedes, ortopedista do esporte, cirurgião e especialista em coluna.

A seguir, o médico lista 6 dicas para você dirigir sem sentir dores nas costas e aproveitar as férias com tranquilidade. Confira!

1. Mantenha a postura

Uma postura adequada ao dirigir é fundamental para evitar dores nas costas. “O banco do carro deve ser ajustado para garantir que você tenha o apoio correto na coluna e que seus joelhos fiquem ligeiramente flexionados. A coluna deve estar ereta, com o encosto do banco alinhado para apoiar a parte inferior das costas”, orienta o Dr. Alexandre Guedes. Além disso, é importante que os braços também fiquem ligeiramente flexionados ao segurar o volante, para evitar a sobrecarga nas articulações.

2. Ajuste o assento

Ajustar corretamente o assento é um dos primeiros passos para garantir o conforto e a saúde da coluna durante a viagem. “Se o banco estiver muito deitado, pode afetar sua visão e causar tensão na coluna. O ideal é que o ângulo do assento fique entre 100° e 110° para garantir uma postura confortável e alinhada”, recomenda o especialista.

Pausas durante a viagem ajuda a evitar a sobrecarga da coluna (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)

3. Faça pausas regulares

Ficar sentado por longos períodos pode gerar rigidez muscular e sobrecarga na coluna. Por isso, é importante fazer paradas periódicas durante a viagem. “Sempre que possível, faça pausas a cada uma ou duas horas para sair do carro, caminhar e alongar. Alongamentos simples, como esticar as pernas e fazer rotações com os ombros, podem aliviar a tensão e melhorar a circulação”, sugere o ortopedista.

4. Invista em alongamentos para ombro, pescoço e pernas

Gire os ombros para frente e para trás e movimente a cabeça de um lado para o outro para aliviar a tensão na região cervical. No caso das pernas, para aliviar a parte de trás das coxas, faça uma flexão de tronco com as pernas esticadas, tentando alcançar o chão. Mantenha a posição por 30 segundos.

5. Caminhe durante as paradas

Aproveite as paradas para caminhar por alguns minutos e ativar a circulação sanguínea.

6. Pratique exercícios físicos para fortalecer a musculatura

A prevenção contra as dores nas costas começa com cuidados diários e mudanças na postura. Além disso, o fortalecimento da musculatura também é fundamental para quem passa muito tempo sentado. “Manter uma vida fisicamente ativa, com exercícios de fortalecimento muscular, pode prevenir problemas de coluna e aumentar a resistência do corpo durante viagens longas”, conclui o Dr. Alexandre Guedes.

Por Pietra Moraes