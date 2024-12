8 dicas para reduzir o tempo de tela das crianças nas férias

Com as férias escolares chegando, é comum que as crianças passem mais tempo em frente às telas, seja no celular, tablet, videogame ou TV. Esse excesso, no entanto, pode afetar a saúde física e mental dos pequenos, além de limitar o desenvolvimento de habilidades sociais e criativas. Para evitar essa situação, é essencial que os pais encontrem alternativas atrativas e saudáveis que estimulem outras formas de entretenimento.

“Sem a dependência dos aparelhos móveis, as crianças aprendem a criar suas próprias diversões e a gerenciar a hora livre. E as atividades off-line, como brincadeiras ou esportes, ajudam a lidar melhor com frustrações e dificuldades, além de reduzir a dependência de estímulos rápidos”, explica a psicopedagoga e escritora Paula Furtado.

Com paciência e consistência na abordagem, é possível envolvê-las em atividades prazerosas sem a internet. A especialista lista algumas delas. Confira!

1. Passeios e atividades ao ar livre

Passeios como trilhas, caminhadas em parques ou visitas a reservas naturais são ótimas atividades para as crianças. Estar na natureza, por exemplo, é divertido e ótimo para o bem-estar físico e mental dos pequenos.

2. Caça ao tesouro

Para essa brincadeira, crie pistas espalhadas ao longo, por exemplo, de um percurso ao ar livre. A atividade gera um incentivo para que os pequenos observarem a natureza, além de ser uma atividade que trabalha habilidades lógicas com enigmas.

3. Incentive brincadeiras tradicionais

Procure incluir na rotina dos pequenos brincadeiras tradicionais, como esconde-esconde ou pega-pega. Isso estimula a coordenação motora e a velocidade.

4. Construção de brinquedos

Uma ótima sugestão é construir objetos com materiais recicláveis. As crianças costumam participar mais ativamente quando o preparo do jogo ou do brinquedo é confeccionado por eles. O preparo envolve muitas habilidades cognitivas e motoras e estimula a criatividade.

Plantar árvores é um ótimo atrativo para crianças (Imagem: Max kegfire | Shutterstock)

5. Plantar árvores

Cuidar de um jardim ou fazer uma limpeza de um espaço natural estimula também o respeito à natureza. Algo que seja novidade costuma ser um bom atrativo para as crianças.

6. Jogos de tabuleiro e quebra-cabeças

Esses jogos podem ser uma ótima maneira de socializar com a família e os amigos, ao mesmo tempo em que estimulam o raciocínio, resolução de problemas, leitura, interpretação, atenção, ritmo etc.

7. Preparem receitas juntos

Envolva as crianças no preparo de receitas simples, como brigadeiros, pipocas, biscoitos, sanduíches ou pizzas. Utilizar receitas ajuda a trabalhar leitura, interpretação, fração e organização para construir ótimas memórias afetivas.

8. Crie um “momento para leitura”

O “era uma vez” é um momento mágico de conexão entre o leitor e o ouvinte, e os contos são terapêuticos, porque apresentam um mundo de possibilidades na jornada do herói. Vale a dica do “O grande livro das brincadeiras com a Turma da Mônica”, de autoria da Paula Furtado, com sugestões para brinquedos e brincadeiras.

Por Elenice Costola