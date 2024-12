7 petiscos veganos para as festas de fim de ano

2025 está chegando, trazendo as confraternizações com família e amigos. Para essas ocasiões, os petiscos são uma excelente escolha, pois são práticos, deliciosos, podem ser servidos com molhos e preparados sem ingredientes de origem animal. Por isso, confira 7 receitas veganas fáceis e saborosas para você aproveitar nas festas de fim de ano!

Bolinho de arroz

Ingredientes

3 colheres de sopa de farinha de trigo

2 colheres de sopa de amido de batata

3 colheres de sopa de água

1 colher de sopa de azeite

Sal, salsinha e pimenta-do-reino moída a gosto

1/2 xícara de chá de água

2 xícaras de chá de arroz branco cozido

Óleo para fritar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes, exceto o arroz, e misture. Adicione o arroz e mexa para incorporar. Após, com a ajuda de uma colher, pegue pequenas porções de massa e modele no formato de bolinhas. Aos poucos, disponha em uma panela com óleo quente e frite, em fogo médio, até dourar. Sirva em seguida.

Nachos

Ingredientes

200 g de fubá fino

100 g de farinha de grão-de-bico

100 g de amido de milho

1 colher de chá de páprica picante

200 ml de água morna

1 colher de chá de azeite

Sal, cominho e pimenta-do-reino moída a gosto

Amido de milho para polvilhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o fubá, a farinha de grão-de-bico, o amido de milho, o azeite e os temperos e misture. Aos poucos, acrescente a água e mexa. Com as mãos, misture até obter uma massa lisa. Após, disponha a massa em uma superfície polvilhada com amido de milho e abra a massa com a ajuda de um rolo até ficar bem fina e firme. Corte-a em triângulos, coloque em uma forma forrada com papel-manteiga e leve ao forno preaquecido na temperatura baixa por 10 minutos. Sirva em seguida.

Dica: sirva com guacamole, molhos ou cogumelos salteados.

Pãozinho de abóbora com alecrim

Ingredientes

250 g de abóbora cabotiá cozida, descascada e amassada

cozida, descascada e amassada 2 colheres de sopa de azeite

1 colher de sopa de sementes de chia

100 g de polvilho doce

100 g de polvilho azedo

1 colher de sopa de alecrim picado

Sal a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes e misture até obter uma massa homogênea. Após, com a ajuda de uma colher, pegue pequenas porções de massa e modele no formato de bolinhas. Disponha em uma assadeira untada com azeite e leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

Chips de banana (Imagem: AlexDonin | Shutterstock)

Chips de banana

Ingredientes

2 bananas -da-terra descascadas e cortadas em rodelas

-da-terra descascadas e cortadas em rodelas 1 pitada de cominho em pó

Sal, pimenta-do-reino moída e lemon pepper a gosto

Óleo para fritar

Modo de preparo

Em uma frigideira, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Aos poucos, adicione as bananas-da-terra e frite até dourar. Transfira para um recipiente e tempere com lemon pepper, cominho, sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

Dadinho de tapioca

Ingredientes

250 g de goma de tapioca

300 g de queijo de castanha ralado

500 ml de leite de amêndoas

Sal e pimenta-do-reino branca moída a gosto

Óleo para untar e fritar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o queijo ralado e a goma de tapioca e misture. Adicione o leite e leve ao fogo médio para cozinhar, mexendo sempre. Acrescente os temperos e continue mexendo até obter uma mistura firme. Desligue o fogo, despeje a massa em uma assadeira untada com óleo e cubra com plástico-filme. Aguarde esfriar e leve à geladeira por 3 horas. Após, com a ajuda de uma faca, corte em cubos. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Aos poucos, disponha os dadinhos de tapioca na panela e frite até dourar. Sirva em seguida.

Espetinhos de legumes grelhados

Ingredientes

1 abobrinha cortada em rodelas

1 cenoura cortada em rodelas

1 pimentão vermelho sem sementes e cortado em pedaços

vermelho sem sementes e cortado em pedaços 1 pimentão verde sem sementes e cortado em pedaços

5 tomates-cerejas cortado ao meio

2 colheres de sopa de molho de soja

Pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Monte os espetinhos com a abobrinha, a cenoura, o pimentão verde e vermelho e o tomate-cereja, intercalando os legumes. Em seguida, aqueça uma frigideira em fogo médio e grelhe os espetinhos por 10 minutos. Durante o processo, pincele com o molho de soja e adicione a pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

Batata-doce empanada

Ingredientes

1 batata-doce cozida, descascada e cortada em rodelas

cozida, descascada e cortada em rodelas 2 colheres de sopa de farinha de trigo

1/4 de xícara de chá de água

Sal, orégano e páprica doce a gosto

Farinha de mandioca para empanar

Óleo de girassol para fritar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os temperos e misture. Reserve. Em outro recipiente, coloque a farinha de trigo e a água e mexa até ficar homogêneo. Acrescente os temperos e misture. Passe as batatas-doce no creme e depois empane na farinha de mandioca. Disponha em uma panela com óleo quente e frite, em fogo médio, até dourar. Sirva em seguida.