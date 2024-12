5 benefícios da planta assa-peixe para a saúde e como usá-la

A planta assa-peixe (Vernonia polysphaera), também conhecida como “cambará-branco” ou “cambará-açú”, é uma erva medicinal com propriedades terapêuticas reconhecidas, especialmente no Brasil. Utilizada há séculos na medicina popular, é considerada uma aliada natural no tratamento de diversas condições de saúde e oferece inúmeros benefícios para o corpo.

A seguir, confira 5 benefícios e como você pode incluir a assa-peixe na rotina de cuidados!

1. Efeito diurético

Rica em compostos bioativos como flavonoides, saponinas e cumarinas, a assa-peixe possui efeito diurético, que ajuda na eliminação do excesso de líquidos do organismo. Esse benefício é útil para reduzir inchaços causados pela retenção de líquidos, contribui para a desintoxicação do corpo e auxilia no tratamento de cálculos renais.

2. Combate afecções na pele

As afecções na pele, também chamadas de afecções dermatológicas, são doenças que afetam a pele. Para tratá-las, a assa-peixe pode ser usada como complemento. Fonte de minerais e propriedades anti-inflamatórias, a planta ajuda a reduzir inflamações e o inchaço e acelera a cicatrização. Apesar disso, é importante consultar um especialista antes de utilizá-la.

3. Auxilia no tratamento de doenças no trato respiratório

A assa-peixe tem propriedades antioxidantes, expectorantes e anti-inflamatórias, que ajudam a aliviar os sintomas de doenças no trato respiratório. Inclusive, conforme o Anexo I da RDC Anvisa N° 10, de 9 de março de 2010, da resolução que dispõe sobre a notificação de drogas vegetais junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e dá outras providências, a infusão da planta pode ser usada para auxiliar no tratamento de bronquite e tosse persistente.

A assa-peixe contém propriedades anti-inflamatórias que aliviam as dores musculares (Imagem: Davizro Photography | Shutterstock)

4. Alivia dores musculares

Ainda segundo o Anexo I da RDC Anvisa N° 10, de 9 de março de 2010, a infusão dessa planta pode ser usada topicamente para ajudar no tratamento de dores musculares. Além disso, por conter propriedades anti-inflamatórias, ela ajuda a aliviar inflamações relacionadas a condições como artrite e reumatismo. Esse efeito ajuda a relaxar o corpo e aumenta o bem-estar, favorecendo a prática de atividades físicas e a qualidade de vida.

5. Controla a glicemia

Os seus compostos bioativos da assa-peixe, como flavonoides e saponinas, ajudam a controlar a glicemia, ou seja, a quantidade de açúcar no sangue. Essas substâncias podem melhorar a sensibilidade à insulina e reduzir o risco de picos glicêmicos, sendo útil como um complemento natural aos tratamentos convencionais contra o diabetes. No entanto, o seu uso não deve substituir o tratamento e o acompanhamento médico.

Como usar a assa-peixe

Segundo dados do Centro Especializado em Plantas Aromáticas, Medicinais e Tóxicas da Universidade Federal de Minas Gerais (CEPLAMT), por se tratar de erva-daninha, a assa-peixe desenvolve-se facilmente em solos pobres e em pleno sol, e possui sementes que germinam com facilidade.

A forma mais comum de utilizá-la é por meio de chás. No entanto, ainda de acordo com o CEPLAMT, suas folhas também podem ser consumidas empanadas e fritas, remetendo ao formato de um peixe frito, de onde advém o seu nome. Além disso, ela pode ser aproveitada das seguintes maneiras:

Cataplasma: indicado para inflamações, feridas e dores musculares. Para prepará-lo, basta amassar as folhas de assa-peixe até formar uma pasta e, depois de realizar o teste de alergia , aplicar diretamente na área afetada e cobrir com uma gaze;

indicado para inflamações, feridas e dores musculares. Para prepará-lo, basta amassar as folhas de assa-peixe até formar uma pasta e, depois de realizar o teste de , aplicar diretamente na área afetada e cobrir com uma gaze; Banho: favorece o relaxamento e alivia dores no corpo. Pode ser feito por meio do cozimento das folhas com água;

favorece o relaxamento e alivia dores no corpo. Pode ser feito por meio do cozimento das folhas com água; Xarope: é indicado no caso de problemas respiratórios. Para fazê-lo, é necessário ferver as folhas em água com mel ou açúcar mascavo até formar uma mistura consistente. O recomendado é consumir 1 colher de sopa por dia.

Cuidados importantes

Apesar dos inúmeros benefícios associados à planta assa-peixe, é importante usá-la com cautela. O consumo excessivo ou inadequado pode causar efeitos indesejados, especialmente em pessoas com condições de saúde específicas ou que fazem uso de medicamentos. Além disso, não deve ser utilizado como substituto para orientações médicas ou tratamentos prescritos. Sempre consulte um profissional de saúde antes de incorporar plantas medicinais à sua rotina, garantindo o uso seguro e eficaz.