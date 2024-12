4 dicas de iluminação para a decoração de fim de ano

Dezembro é o mês de compartilhar bons momentos com as pessoas que amamos. Seja no Natal, Ano-Novo ou em um simples jantar especial, receber bem é um gesto de carinho. Assim, para quem vai reunir a família ou os amigos em casa, pensar em decoração é essencial.

Salas de jantar e estar, varandas e outras áreas sociais podem ser preparadas com detalhes de luzes que fazem a diferença, criando um clima agradável e festivo. Para ajudar, a Yamamura, marca especialista em iluminação, compartilha algumas dicas. Confira!

1. Sala de jantar

A sala de estar pode contar com artigos de iluminação embutidos e aparentes para decoração (Projeto: arquiteto Giancarlo Filgueiras | Imagem: Emerson Rodrigues)

A sala de jantar é considerada uma das áreas principais das celebrações. Geralmente, são amplas e integradas a outros ambientes da casa. Dessa forma, é indicado criar uma variação entre artigos de iluminação embutidos (como plafons com iluminação difusa para a luz geral) e os aparentes (como pendentes ou lustres acima da mesa).

No entanto, para quem tiver preferência por lustres maiores e mais imponentes para a sala de jantar, a dica é colocar apenas um modelo de destaque no ambiente. Já no caso dos pendentes (que costumam ser menores e mais versáteis), é permitido arriscar mais! É possível alternar peças e até mesmo suas respectivas alturas, a fim de criar uma composição visual interessante.

2. Sala de estar

A iluminação pode deixar o espaço dos drinks mais aconchegante (Projeto: Kaleidoscope Arquitetura | Imagem: Emerson Rodrigues)

Geralmente, nos momentos antes da ceia, as visitas costumam ficar na sala de estar para jogar conversa fora, tomar um drink e experimentar alguns aperitivos. Para quem não tem um barzinho em casa, vale a pena investir em um carrinho ou mesinha lateral para a colocação das bebidas e entradas.

A iluminação pode ser complementada com o uso de peças decorativas e de apoio como luminárias de mesa, piso e arandelas, que ajudam a trazer um clima aconchegante enquanto funcionam como pontos de atenção no décor geral.

3. Temperatura de cor

A iluminação é um fator a ser considerado em todos os ambientes para promover sensação de conforto (Projeto: arquiteta Gisele Bizzo | Imagem: Emerson Rodrigues)

Para promover uma sensação maior de conforto, a temperatura de cor recomendada é o branco quente (2700K a 3000K). Essa dica vale tanto para a sala de estar e jantar, quanto para as demais áreas sociais em que os convidados serão recebidos.

4. Áreas gourmets (varandas, quintais, terraços etc.)

As áreas gourmets podem ser complementadas com pendentes ou cordões de luzes decorativos (Projeto: arquiteta Eliana Franco | Imagem: Emerson Rodrigues)

Para os espaços cobertos, há mais opções de luminárias à disposição, pois não necessitam de peças com um grau tão elevado de proteção contra intempéries. Vale apostar em pendentes em cima das mesas ou cordões de luzes decorativos. Arandelas para as paredes e plafons para o teto também são bem-vindos!

Nos lugares onde ficam os armários e as bancadas de preparo dos alimentos, luzes de LED (por meio de fitas ou perfis) podem contribuir com uma melhor visualização da área de trabalho. Nesse caso, a luz de temperatura branco neutro pode ser uma boa pedida (4000K) para auxiliar nas atividades e contribuir com a concentração.

Para os locais a céu aberto, como os terraços e quintais, que estão sujeitos à ação de intempéries, o recomendado é comprar produtos com Índice de Proteção IP65 (resistente à poeira e aos respingos d’água), IP66 (que suporta jatos d’água) ou IP67 (que resiste à imersão temporária) e que atuam em baixa voltagem, como 24V ou 12V.

Mesmo nas varandas cobertas, quando as luminárias se encontram muito próximas de áreas suscetíveis às ações de chuva e sol (como aberturas de janelas de vidro), também convém procurar por produtos de iluminação com o grau mínimo IP65.

