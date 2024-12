5 orações para a noite de Natal

A noite de Natal é sinônimo de renovação e espiritualidade, além de uma oportunidade para celebrar a vida e estar com quem amamos. Nesse clima de amor e fraternidade, nos reunimos para agradecer as conquistas, pedir proteção e reafirmar nossos desejos de paz e harmonia.

Pensando nisso, confira algumas orações que podem deixar esse momento ainda mais cheio de emoção e significado. Para fazer em família ou em silêncio, elas são perfeitas para trazer boas energias e fortalecer o espírito natalino!

1. Oração para pedido especial no Natal

Ó, Doce Criança de Belém, permiti-nos compartilhar os nossos corações neste profundo mistério de Natal. Coloque nos corações dos homens e das mulheres essa paz que eles procuram, por vezes tão desesperadamente, e que apenas Vós podeis dar a eles. Ajude-os a conhecer melhor um ao outro, e a viver como irmãos e irmãs, filhos do mesmo Pai. Revelai também Vossa beleza, santidade e pureza. Despertai, em seus corações, o amor e a gratidão por Sua infinita bondade. Reúna todos no Vosso amor e dai-nos a Vossa paz celestial. Amém.

2. Oração para o tempo de Natal

Ó, Jesus, nascido em Belém, quisestes aparecer neste mundo despojado de Vossa divindade e de toda a grandeza humana. Não permitiste que os esplendores da divindade resplandecessem em Vossa humanidade como no Monte Tabor, mas em tudo Fostes igual a nós, exceto no pecado. Nós Vos vimos submetido aos limites da natureza humana sofredora. Quisestes necessitar dos cuidados maternos, como toda criança, e participar da condição dos pobres, nascendo numa gruta.

Quisestes ser perseguido pelo poderoso Herodes e viver exilado no Egito. A tudo Vos submetestes para aproximar-Vos de nós, para serdes um dos nossos e ensinar-nos o caminho para o Pai. Dai-nos seguir Vossos passos. Que também nós saibamos aproximar-nos de todos, especialmente dos pobres, humildes e das crianças com nossas palavras e nossos exemplos. Ó Jesus, que jamais sejamos ocasião de escândalo para os humildes e pequenos, pois deles é o Reino dos Céus.

Um momento tão especial como o Natal convida à introspecção e ao encontro com o sagrado (Imagem: Krakenimages.com | Shutterstock)

3. Oração para um Natal próspero

Pai amoroso, ajuda-nos a recordar o nascimento de Jesus, para que possamos partilhar a canção dos anjos, a alegria dos pastores e a adoração dos sábios, fechar a porta do ódio e abrir a porta do amor em todo o mundo. Que a bondade venha com cada presente e bons desejos em cada saudação.

Livrai-nos do mal pela bênção que Cristo traz e nos ensina a ser alegres com o coração limpo. Que a manhã de Natal nos faça felizes por sermos Teus filhos, e a noite de Natal nos leve para as nossas camas com pensamentos de gratidão, perdoando e perdoado, pelo amor de Jesus. Amém.

4. Oração para a ceia de Natal

Deus do Natal e de todos os dias, doador de todos os dons, nós Te agradecemos pelas muitas maneiras com que nos abençoas e por cada pessoa reunida ao redor desta mesa. Abençoa-nos, Senhor, a nós, à nossa comida e à nossa companhia. Abençoa, Senhor, aqueles que amamos e que não estão aqui conosco. Recordamos, com gratidão e amor, o Teu humilde nascimento nas nossas vidas e oramos pelos que não têm comida, nem família, nem amizade neste momento.

Recordamos o estábulo em que Tu nasceste e oramos por quem não tem onde viver. Recordamos a Tua fuga para o Egito e rezamos pelos perseguidos e refugiados. Juntamente com os Teus anjos, damos glória a Deus nas alturas e rezamos pela paz e pela boa vontade entre os homens na terra. Ajuda-nos a ver o que realmente importa e a responder com fé, esperança e amor. Faz do nosso coração um presépio para o Menino Jesus. Mantém-nos seguros e perto de Ti neste ano que está a chegar. Porque Tu és nosso Senhor, no Natal e sempre. Amém.

5. Oração pedindo por paz e fraternidade

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo!

Bendito sejas, Deus nosso Pai, porque na alegria do Teu amor nos dás Jesus, feito Menino.

Na sua pobreza, encontramos a nossa maior riqueza. Na sua fragilidade, vemos a nossa força. Na sua fraternidade, somos renovados.

Todos amados inesperadamente nos sentimos animados no caminho, dando passos de fraternidade.

O Teu amor encontrou tantos homens e mulheres que agora nos inspiram uma fraternidade que alegra, cura e salva.

No meio de nós, presides a esta fraternidade, abençoando a nossa mesa e abrindo os nossos olhos e ouvidos aos presépios dos nossos dias, às fomes de paz e de amor de tantos irmãos nossos.

Nesta noite santa, pedimos o dom da paz e da fraternidade que curam as feridas da humanidade. Bendito sejas, Deus nosso Pai, agora e para sempre.

Amém. Bendigamos ao Senhor! Graças a Deus!