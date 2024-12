10 cuidados no primeiro passeio com o cachorro na rua

Passear com seu cachorro é muito mais do que uma atividade recreativa; é um momento essencial para a saúde física e mental do animal. Durante as caminhadas, o cão gasta energia, estimula seus sentidos, explora novos ambientes e aprende a interagir com outros animais e pessoas.

Esse hábito contribui para o bem-estar geral, reduzindo problemas de comportamento como ansiedade e hiperatividade. “Com a população vivendo verticalmente, sem espaço suficiente para os cães se exercitarem, o passeio se torna primordial”, explica a veterinária Caroline Moretti, sócio-fundadora e diretora-geral do Grupo Vet Popular.

O primeiro passeio do cachorro na rua é um evento único e importante, que precisa ser bem-planejado para garantir a segurança e o conforto do animal. Desde a imunização até a escolha do momento e dos acessórios adequados, cada detalhe faz diferença. Por isso, a seguir, confira alguns cuidados!

1. Complete o ciclo de vacinação

Antes de levar seu filhote para a rua, certifique-se de que ele recebeu todas as vacinas necessárias para não o expor a doenças graves, como parvovirose e cinomose. Segundo Marina Tiba, médica-veterinária e gerente de produtos da Unidade de Animais de Companhia da Ceva Saúde Animal, é indicado iniciar o esquema de vacinação entre 6 e 8 semanas de vida.

“A vacinação é extremamente importante para os filhotes, pois será responsável pela resposta imunológica contra os agentes causadores das principais doenças. O tutor deve seguir corretamente o protocolo e o calendário de vacinação determinado pelo médico-veterinário”, explica

2. Realize a vermifugação

Além das vacinas, é fundamental que o cachorro seja vermifugado antes do primeiro passeio. Isso previne infestações por parasitas intestinais, comuns em ambientes externos. A vermifugação deve ser feita conforme orientação veterinária, garantindo que o filhote esteja protegido contra vermes que podem comprometer sua saúde.

3. Acostume o cão à coleira e guia

Antes de sair para a rua, habitue seu cachorro ao uso da coleira e da guia dentro de casa. Coloque a coleira peitoral nele durante curtos períodos, associando o uso a momentos agradáveis, como brincadeiras ou petiscos. Isso ajuda o animal a se sentir confortável com o acessório, evitando desconfortos ou tentativas de removê-lo durante o passeio.

4. Escolha os acessórios adequados

Utilize uma coleira ou peitoral e uma guia apropriadas para o tamanho e a idade do seu cachorro. Atualmente, existe uma infinidade de modelos à venda. Porém, a escolha deve ser feita com cuidado. “O uso de coleiras depende do porte [do animal], comportamento e finalidade”, explica a veterinária Caroline Mouco Moretti.

Segundo ela, se o cachorro é de pequeno porte e tem comportamento tranquilo, pode-se usar a coleira. Porém, se ele é um animal mais agitado, é recomendado utilizar o peitoral, para ajudar na contenção durante os passeios e evitar machucá-lo, caso necessite de um maior controle de movimento na rua. Além disso, evite enforcadores ou coleiras que possam machucar o animal. Certifique-se de que os acessórios são resistentes e seguros, prevenindo possíveis fugas.

5. Inicie os passeios em horários adequados

No verão, prefira passear nos períodos mais frescos do dia, como início da manhã ou fim da tarde. “Para prevenir queimaduras nas patas, na hora dos passeios ao ar livre, o ideal é caminhar bem cedo, até às 9h ou a partir das 17h, quando as temperaturas não estarão tão altas e o solo terá perdido calor suficiente para não apresentar risco de lesões”, recomenda Fabiana Cabrera Veras, gerente da clínica veterinária Pet de TODOS. Além disso, temperaturas amenas tornam o passeio mais agradável para o animal e o tutor.

O tutor deve ensinar o cachorro a caminhar ao seu lado (Imagem: VH-studio | Shutterstock)

6. Mantenha o controle durante o passeio

Ensine seu cachorro a caminhar ao seu lado, sem puxar a guia. Comece praticando dentro de casa, recompensando-o quando ele obedecer aos comandos. Durante o passeio, mantenha a guia curta, mas sem a tensionar, garantindo que o cão se sinta seguro e sob controle.

7. Socialize de forma segura

O primeiro passeio é uma oportunidade para o cachorro conhecer outros animais e pessoas. Permita que ele se aproxime e interaja, mas sempre de maneira controlada. Observe as reações dele e dos outros cães, intervindo se notar sinais de desconforto ou agressividade.

8. Leve água e materiais de higiene

Carregue uma garrafa de água para manter seu cachorro hidratado, especialmente em dias quentes. Leve também sacos plásticos para recolher as fezes, mantendo a limpeza das vias públicas e demonstrando respeito pela comunidade.

9. Esteja atento ao ambiente

Durante o passeio, fique atento ao que seu cachorro cheira ou tenta comer. Evite que ele ingira alimentos ou objetos encontrados na rua, pois podem ser prejudiciais à saúde. Supervisione-o de perto para prevenir acidentes ou ingestão de substâncias tóxicas.

10. Tenha paciência e seja positivo

O primeiro passeio é uma experiência nova para o cachorro. Seja paciente e mantenha uma atitude positiva. Recompense comportamentos desejados com petiscos ou elogios, tornando o momento agradável e incentivando o bom comportamento nas próximas caminhadas.