15 livros para presentear no amigo secreto

O amigo secreto é uma tradição de fim de ano que promove diversão, surpresa e laços de amizade. É uma oportunidade perfeita para demonstrar carinho e atenção com um presente especial. Livros, por exemplo, são escolhas significativas que vão além do material: eles carregam histórias, ensinamentos e momentos de prazer que podem marcar a vida do presenteado.

De investigação até romance erótico, da fantasia a dicas de maternidade, de contos ao empreendedorismo. Há opções para variados tipos de leitores. Por isso, abaixo, confira algumas opções de livros para presentear o seu amigo secreto!

1. O roubo em três atos

‘O roubo em três atos’ conta a história de três protagonistas conectadas por uma maldição (Imagem: Reprodução digital | Harlequin Books)

Para quem ama histórias que misturam romance, fantasia e protagonistas fortes, esta promete fisgar a atenção desde a primeira página. Nesta narrativa escrita por Paola Aleksandra, a deusa negra Nix, a pirata Joana e a artista Elena são conectadas por uma maldição que atravessa os séculos. Cada uma delas está lutando para driblar os próprios destinos e encontrar o amor verdadeiro. Será que elas vão conseguir? O enredo transporta o leitor da Grécia Antiga à Europa Vitoriana, até chegar em uma São Paulo contemporânea, em uma trama cheia de magia, aventura e, claro, muita paixão.

2. Detetive: o caso do diamante Dumpleton

‘Detetive: o caso do diamante Dumpleton’ traz enigmas e mistérios para serem solucionados com toda a família (Imagem: Reprodução digital | Editora Via Leitura – Grupo Editorial Edipro)

Na série ‘Detetive’, os amantes de um bom mistério precisam assumir o papel de investigador na agência de Hartigan Browne, autor do livro. Com desafios interativos e enigmas intrigantes, a publicação propõe desvendar casos como o roubo de um valioso diamante ao desaparecimento de um cachorro. A obra tem 50 mistérios para serem solucionados com toda a família. Será que o seu amigo secreto tem o que é preciso para decifrar as charadas?

3. O melhor lugar do mundo

Em ‘O melhor lugar do mundo’, Anna é confrontada pela liberdade e descobertas sexuais (Imagem: Reprodução digital | Citadel Editora)

Casada há 10 anos, Anna Coleman acreditava viver um relacionamento perfeito com o marido. A cumplicidade, o carinho e o sexo diário faziam com que se sentisse uma mulher plenamente satisfeita. No entanto, Matthew Smith, um jovem misterioso, aparece em seu caminho causando-lhe arrepios desde o primeiro toque e ela é tomada por sensações nunca experimentadas. Em ‘O melhor lugar do mundo’, a escritora François Alfonse apresenta uma narrativa envolvente sobre liberdade e descobertas sexuais femininas com cenas picantes.

4. Desvendando o Instagram

Em ‘Desvendando o Instagram’, Júlia Munhoz revela estratégias para atrair a audiência certa na rede social (Imagem: Reprodução digital | DVS Editora)

Se o seu amigo secreto é empreendedor e está precisando daquele “empurrãozinho” nas redes sociais, a dica perfeita é o lançamento de Júlia Munhoz, ‘Desvendando o Instagram’. Nesta obra, a autora revela estratégias comprovadas para atrair a audiência certa, criar conteúdos envolventes e estabelecer um relacionamento autêntico com seus seguidores. O livro é um guia prático para aumentar seguidores, engajamento e vendas.

5. Os fantasmas de Borgo Palazzo

Em ‘Os fantasmas de Borgo Palazzo’, o leitor passa por uma jornada de reflexão sobre solidão, vida e morte (Imagem: Reprodução digital | Matrix Editora)

Nesta novidade da escritora Gisela Rao, o leitor faz uma viagem para a cidade de Bérgamo, na Itália. A história começa em um outono italiano, quando a protagonista se depara com um visitante intrigante no cemitério da cidade. Esse homem, parecido com o ator De Niro, chama a atenção da narradora, e é só o início de uma jornada de descobertas e reflexões sobre solidão, vida e morte.

6. Como se vingar do seu ex

Em ‘Como se vingar do seu ex’, June e Levi entram em um namoro falso para se vingar dos antigos amores (Imagem: Reprodução digital | Editora VR)

No livro de Emma Lord, June Hart vira meme depois que o namorado termina com ela ao vivo em um reality show para ficar com outra participante. Levi Shaw que viraliza quando a noiva é flagrada com um ator famoso. Amigos de infância, os dois se encontram na cidade natal e uma foto do reencontro gera rumores de romance na internet. É quando os dois decidem entrar em um fake dating apaixonante para se vingar dos respectivos ex, mas a busca por vingança acaba aproximando-os mais do que eles esperavam.

7. Rejeitada pelo Feérico

‘Rejeitada pelo Feérico’ narra a história de um poderoso feérico que precisa se casar com uma humana para cumprir uma profecia (Imagem: Reprodução digital | Divulgação)

Conhecida pelos romances picantes, em ‘Rejeitada pelo Feérico’, a escritora best-seller Mari Sales narra a história de um poderoso feérico que precisa se casar com uma humana para cumprir uma profecia e libertar seu povo. Os dois fazem um acordo, mas nenhum deles esperava se apaixonar e desenvolver sentimentos tão profundos no processo.

8. O filho que eu não amei

Em ‘O filho que eu não amei’, Vincenzo e Giovani se deparam com a oportunidade de se reconectarem (Imagem: Reprodução digital | Divulgação)

Na obra escrita por Jhonatas Nilson, Vincenzo passou muito tempo preso ao próprio remorso e nunca deu tanta atenção ao afastamento do filho Giovani. O menino cresceu diante do silêncio e se acostumou a lidar com a indiferença do pai desde cedo. Mas, em meio aos destroços da família, os dois são obrigados a se conectar e percebem a importância do perdão e dos recomeços.

9. História de H.

Em ‘História de H.’, o leitor acompanha a busca do protagonista por novos rumos para a própria vida (Imagem: Reprodução digital | Editora Patuá)

H. é um sexagenário que está sempre perturbado durante as festas de fim de ano, mas conta com o auxílio de pessoas que trazem singularidade para seu ciclo social. Depois de um Natal e Réveillon repletos de surpresas, ele volta à sua rotina enquanto busca novos rumos para a própria vida. Com uma multiplicidade de vozes, a obra de D.B. Frattini traz um ar cômico e profundo para os dilemas da existência humana.

10. 3 natais recifenses

Em ‘3 natais recifenses’, o leitor acompanha três contos sobre Natal, esperança e reencontros (Imagem: Reprodução digital | Caravana Grupo Editorial)

É possível preencher o vazio nos corações partidos ou solitários durante o Natal? Neste livro, o escritor Israel Pinheiro explora vivências tipicamente brasileiras para falar sobre sentimentos comuns evocados pela data, como esperança, reencontros e saudade. Apesar dos temas densos, os desfechos dos três contos que compõem a obra são leves e otimistas, homenageando a capacidade humana de resiliência em meio às dificuldades.

11. Obcecada pelo mafioso

Em ‘Obcecada pelo mafioso’, Miguel e Christine se apaixonam depois de um encontro improvável (Imagem: Reprodução digital | Editora Qualis)

No livro escrito por Mila Wander, Miguel Coppola é o futuro subchefe da máfia Caccini. Christine é uma jovem simples que aprendeu a sobreviver sozinha. Uma missão que dá errado, uma fuga e um tiroteio provocam um encontro improvável. A mulher se sente automaticamente fisgada pela beleza e pelos olhos misteriosos do homem, que a incitam ao perigo. Muita coisa está em risco para o futuro subchefe. Ainda assim, o mafioso não está disposto a desistir tão facilmente. Nem de seu poder… Nem de Christine!

12. Fins & feriados

‘Fins & feriados’ percorrem temas que refletem sobre o tempo e a transitoriedade da vida (Imagem: Reprodução digital | Editora Clube de Autores)

O Natal ganha sua própria história neste livro. No conto “Para onde as estrelas vão”, o Papai Noel está prestes a se aposentar e falta somente deixar os presentes em um orfanato. No entanto, ele não imagina que as crianças tenham um plano para aquela noite, tornando o último dia de trabalho caótico, divertido e emocionante. Além desse, outros textos do livro ‘Fins & feriados’, escrito por G. H. Oliveira, também percorrem temas que refletem sobre o tempo e a transitoriedade da vida.

13. Mãe também é gente

Em ‘Mãe também é gente’, a autora Silmara Luz traz exercícios práticos que ensinam às mães a cuidarem de si (Imagem: Reprodução digital | Divulgação)

Para aquela amiga secreta que enfrenta diariamente os desafios emocionais da maternidade, a indicação é a obra ‘Mãe também é gente’, da terapeuta e mãe Silmara Luz. Nesta obra, ela sugere uma jornada de autodescoberta para resgatar a identidade feminina além do papel materno. Com exercícios práticos, ensina que cuidar de si é o primeiro passo para fortalecer a mãe e proporcionar estabilidade emocional aos filhos. Um guia acolhedor que transforma a maternidade em um caminho de equilíbrio e realização.

14. 168 dias viajando pelo mundo

‘168 dias viajando pelo mundo’ convida o leitor a explorar paisagens, artes e experiências vividas por um casal ao redor do mundo (Imagem: Reprodução digital | Divulgação)

E se cada viagem fosse uma oportunidade de aprendizado? Em 168 dias viajando pelo mundo, Maria Leopoldina de Castro convida o leitor a explorar paisagens, artes e experiências vividas por ela e o marido em uma jornada por 11 países e 40 cidades. A obra vai além de um guia turístico, oferecendo um relato inspirador sobre as descobertas culturais, sociais e espirituais de um casal 60+. Um convite único para viajar sem sair do lugar.

15. Nos braços do meu protetor

Em ‘Nos braços do meu protetor’, Fabrizio e Mariana acabam se apaixonando sem saber a verdadeira identidade um do outro (Imagem: Reprodução digital | Grupo Editorial Portal)

No livro de Cláudia Castro, o delegado de narcóticos, Fabrizio Flauzi, acredita ter prendido o responsável por uma facção de drogas. Determinada a provar a inocência do pai, Mariana Vaz inicia a própria investigação para se vingar do policial que destruiu sua família, mas se torna alvo de uma perigosa rede de tráfico de mulheres.

Os dois se aproximam sem conhecer a verdadeira identidade um do outro e são unidos por uma noite inesperada de paixão. Quando ela descobre quem ele realmente é, seu amor enfrenta grandes desafios em meio a mentiras, crimes e cenas picantes.

Por Dielin da Silva