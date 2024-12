5 dicas para criar uma maquiagem dourada para o fim de ano

As festas de fim de ano pedem uma maquiagem especial que transmita alegria, sofisticação e a energia das celebrações. Por isso, é comum que tons dourados e brilhantes se destaquem, pois, além de versáteis, adicionam glamour aos looks. Por isso, a maquiadora e diretora artística da rede Jacques Janine, Chloé Gaya, explica como preparar uma linda maquiagem utilizando o dourado. Confira!

1. Preparação da pele

Comece com a preparação da pele, hidratando bem. Em seguida, aplique um primer para garantir fixação e uniformidade. Escolha uma base leve com acabamento luminoso, que realce o viço natural da pele, e um corretivo para corrigir pequenas imperfeições. Finalize com um pó translúcido apenas na zona T para manter um brilho controlado.

2. Iluminação na medida certa

Aplique o iluminador nas têmporas, no arco do cupido, no centro do nariz e até mesmo no queixo. Iluminadores líquidos ou cremosos, como o Hello Kitty Liquid Glow Bruna Tavares, entregam um glow que se mescla à pele, parecendo um brilho natural. Para adicionar mais glamour na produção, misture nuances diferentes de iluminadores dourados em pó e aplique abaixo das sobrancelhas e no canto interno dos olhos, para um visual mais iluminado.

Os olhos metalizados ajudam a criar um look marcante (Imagem: Aleksandr Kondratov | Shutterstock)

3. Olhos metalizados

Sucesso nos anos 1980, o olho metalizado foi definitivamente uma das tendências de make mais celebradas em 2024. Para criar uma versão dourada desse look, aposte em sombras de tons diferentes, como as da Paleta Duo Shine Collection Gold, da Ruby Kisses. Aplique a mais clara em toda a pálpebra móvel e esfume a mais escura no canto externo para garantir um olhar cheio de brilho e profundidade.

Se quiser um look ainda mais marcante, aposte no efeito molhado, utilizando produtos de textura cremosa ou líquida. Ou dê um toque fashionista à produção, fazendo delineados gráficos com traços finos e precisos.

4. Sobrancelhas e cílios

Sobrancelhas bem definidas e com aspecto natural estão em alta. Use produtos específicos para a região para corrigir falhas e finalize com um gel transparente para manter os fios no lugar. Nos cílios, opte por uma máscara de volume que dê destaque ao olhar e substitua a tradicional cor preta pela marrom, que, além de combinar com a make dourada, é a mais nova queridinha das influenciadoras nas redes sociais. Mas, se o objetivo é um olhar mais dramático, não abra mão dos poderosos cílios postiços.

5. Lábios radiantes

Para lábios com um aspecto saudável e mais natural, contrastando com o dourado dos olhos, use um balm com brilho ou um gloss translúcido. O efeito de pele limpa, iluminada e saudável, conhecido como “glass skin”, também pode ser adaptado para os lábios, com produtos que hidratam e conferem um leve toque de brilho.

Por Caroline Amorim