6 receitas deliciosas para o almoço de Natal

Reunir a família e os amigos ao redor da mesa é algo muito tradicional no Natal, por isso a comida é tão especial. E, para celebrar este momento tão aguardado durante o ano, nada melhor do que preparar pratos simples e incríveis, sem perder o sabor e a sofisticação da ocasião. Por isso, confira 6 receitas para deixar o seu almoço ainda mais gostoso e bonito!

Bacalhau com batata

Ingredientes

2 postas de bacalhau dessalgadas

dessalgadas Água para cozinhar

3 folhas de louro

4 dentes de alho descascados e picados

4 batatas

1 colher de sopa de alecrim

Azeite e sal a gosto

400 g de floretes de brócolis

1 cebola descascada e cortada em rodelas

100 g de azeitonas portuguesas

1 ovo cozido cortado ao meio

Modo de preparo

Em uma panela, coloque as postas de bacalhau e cubra com água. Acrescente as folhas de louro e o alho e leve ao fogo médio para cozinhar por 8 minutos. Após, desligue o fogo, escorra o bacalhau e reserve. Na mesma água do bacalhau, coloque as batatas e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Escorra e reserve. Em seguida, repita o mesmo processo com os floretes de brócolis.

Depois, coloque o azeite em uma frigideira e leve ao fogo alto para aquecer. Disponha as postas de bacalhau na panela e frite por 2 minutos. Após, desligue o fogo, transfira o bacalhau para uma forma e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos. Enquanto isso, frite as batatas, em fogo médio, no mesmo azeite em que fritou as postas de bacalhau. Tempere com alecrim e sal. Reserve. Ao final, refogue a cebola no mesmo azeite e junte com o bacalhau. Sirva o bacalhau acompanhado com as batatas e o brócolis e decore com as azeitonas e o ovo cozido.

Lombo recheado

2 kg de lombo de porco

300 g de presunto fatiado

300 g de queijo muçarela fatiado

150 g de bacon fatiado

fatiado 150 g de azeitonas sem caroço

1 cebola descascada e fatiada

Sal, pimenta-do-reino moída, orégano e azeite a gosto

Modo de preparo

Com a ajuda de uma faca, corte o lombo de modo a formar um bife grande e uniforme. Após, faça pequenos furos sobre a carne, disponha sobre uma assadeira e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cubra com o presunto, o queijo, o bacon, a azeitona e a cebola. Regue com azeite e salpique com o orégano. Em seguida, enrole o lombo como se fosse um rocambole, e deixe a parte final virada para baixo, para não soltar.

Depois, envolva o lombo com papel-alumínio, coloque em uma forma e leve para assar em forno preaquecido a 200 °C por 45 minutos. Retire o papel-alumínio, regue o lombo com o próprio caldo e volte-o ao forno para dourar. Regue novamente a cada 5 minutos. Quando o caldo secar completamente, está pronto para servir.

Torta de bacalhau

Ingredientes

Recheio

500 g de bacalhau dessalgado e desfiado

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 cebola picada

3 dentes de alho picados

1 pimentão vermelho picado

1 tomate sem sementes e picado

1/2 xícara de chá de azeitonas pretas fatiadas

1/2 xícara de chá de salsinha picada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Massa

3 ovos

1 xícara de chá de leite

1/2 xícara de chá de azeite de oliva

1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento em pó

1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado

parmesão ralado Sal a gosto

Montagem

2 colheres de sopa de farinha de rosca

2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado

Modo de preparo

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Adicione a cebola e o alho, refogando até dourar. Acrescente o pimentão e o tomate, cozinhando por 2 minutos. Junte o bacalhau desfiado e refogue por mais 5 minutos. Em seguida, adicione as azeitonas, a salsinha, o sal e a pimenta-do-reino, misturando bem. Reserve.

Massa

No liquidificador, bata os ovos, o leite, o azeite e uma pitada de sal até obter uma mistura homogênea. Acrescente a farinha de trigo aos poucos, batendo até incorporar completamente. Adicione o fermento e o queijo parmesão, misturando delicadamente com uma colher.

Montagem

Unte uma forma média com azeite e polvilhe a farinha de rosca para cobrir o fundo. Despeje metade da massa na forma. Distribua o recheio de bacalhau uniformemente sobre a massa. Depois, cubra com o restante da massa e finalize polvilhando o queijo parmesão ralado por cima. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 35-40 minutos ou até a torta ficar dourada e firme. Retire do forno, deixe esfriar um pouco e sirva morna.

Salada Caesar (Imagem: Brent Hofacker | Shutterstock)

Salada Caesar

Ingredientes

Salada

1 alface-americana picada

1 peito de frango grelhado e cortado em tiras

grelhado e cortado em tiras 1 xícara de chá de queijo parmesão ralado

2 xícaras de chá de croûtons

Molho

1/2 xícara de chá de azeite

1 gema de ovo

2 dentes de alho descascados e amassados

2 colheres de sopa de maionese

1 colher de sopa mostarda

1 colher de sopa de suco de limão

Modo de preparo

Em uma saladeira, coloque as folhas de alface e o frango. Reserve. Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes do molho e bata até obter uma consistência homogênea. Após, regue a salada com a mistura, polvilhe com o queijo ralado e cubra com os croûtons. Sirva em seguida.

Arroz à grega

Ingredientes

2 xícaras de chá de arroz

1/2 xícara de chá de cenoura cortada em cubos pequenos

1/2 xícara de chá de ervilha fresca

1/2 xícara de chá de milho -verde

-verde 1/4 de xícara de chá de pimentão vermelho picado

2 dentes de alho descascados e amassados

1/2 cebola picada

Sal, pimenta-do-reino moída e azeite de oliva a gosto

4 xícaras de chá de água quente

Salsa picada para decorar

Modo de preparo

Em uma panela em fogo médio, aqueça o azeite e refogue a cebola e o alho até dourarem. Acrescente o arroz e refogue por 2 minutos. Junte a cenoura, a ervilha, o milho-verde e o pimentão, misturando bem. Adicione a água quente e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe em fogo médio até o arroz ficar macio e o líquido ser absorvido. Finalize com salsa picada e sirva.

Caponata de berinjela

Ingredientes

1 pimentão verde sem sementes e cortado em cubos

1 pimentão vermelho sem sementes e cortado em cubos

1 pimentão amarelo sem sementes e cortado em cubos

1 cebola descascada e picada

2 berinjelas descascadas e cortada em cubos

descascadas e cortada em cubos 1 xícara de chá de uva-passa

1 xícara de chá de azeitona sem caroço

Sal, orégano e azeite a gosto

Modo de preparo

Em uma assadeira, coloque todos os ingredientes e misture bem. Após, leve ao forno preaquecido a 180 °C por 1 hora e 30 minutos, mexendo a cada 30 minutos. Desligue o forno, espere esfriar e leve à geladeira até o momento de servir.