5 dicas para se preparar para a segunda fase da Fuvest

A segunda fase da Fuvest (Fundação Universitária para o Vestibular), processo seletivo da USP (Universidade de São Paulo), acontece nos dias 15 e 16 de dezembro. Conforme a Fuvest, a primeira fase do vestibular, neste ano, registrou a menor taxa de abstenção de sua história, dos 107.333 estudantes inscritos, apenas 8.031 não compareceram à prova.

Com a proximidade da segunda etapa deste vestibular, a preparação nesta reta final é decisiva. Por isso, Rinaldo Lamare Quaresma, coordenador do pré-vestibular do Fibonacci Sistema de Ensino, lista cinco estratégias essenciais para o estudante maximizar o desempenho e conquistar a tão sonhada vaga na USP. Confira!

1. Revise os conteúdos mais cobrados nesta etapa

Neste momento decisivo, segundo o coordenador do Fibonacci Sistema de Ensino, é essencial otimizar a revisão. Além disso, reforce o que você já domina, aprofundando seu conhecimento para garantir mais confiança e precisão nas respostas.

Para isso, direcione seus esforços a conteúdos com maior probabilidade de serem cobrados na segunda fase, evitando assuntos já abordados na primeira. Rinaldo Lamare Quaresma sinaliza os tópicos que merecem mais atenção:

Linguagens e códigos : priorize gramática, interpretação de texto e obras literárias ainda não exploradas;

: priorize gramática, interpretação de texto e obras literárias ainda não exploradas; Ciências humanas : foque em temas como guerras (antigas e atuais), movimentos sociais e questões ambientais;

: foque em temas como guerras (antigas e atuais), movimentos sociais e questões ambientais; Ciências da natureza e exatas: dê atenção especial a botânica, ecologia, estequiometria, isomeria, análise combinatória, progressão aritmética e geométrica, campo elétrico, ondas, mecânica e geometria plana.

2. Gerencie o tempo de resposta

O formato discursivo exige planejamento e uso estratégico do tempo, segundo Rinaldo Lamare Quaresma. Portanto, para otimizar a realização da prova, leia cada enunciado com atenção e responda exatamente ao que se pede.

“Evite respostas extensas e prolixas e se concentre no essencial para poupar minutos preciosos. Na revisão, priorize a clareza e a correção gramatical, garantindo respostas bem-estruturadas e alinhadas aos critérios de avaliação”, destaca.

3. Seja estrategista para resolver as questões

Antes de começar a responder, leia todas as questões com atenção e identifique aquelas que você domina. Comece por aquelas que considera mais fáceis para garantir bons resultados logo no início e construir confiança.

Deixe as mais desafiadoras para o final, quando estiver mais aquecido. Se encontrar questões interligadas, resolva-as na sequência, pois o conteúdo de uma “conversa” com o conteúdo da outra, o que pode facilitar as conexões entre os temas, criando respostas mais encorpadas.

Organize suas respostas para as questões discursivas (Imagem: fizkes | Shutterstock)

4. Tenha clareza nas respostas discursivas

A clareza e a profundidade das respostas são os diferenciais da segunda fase da Fuvest. As questões discursivas dependem de uma boa estrutura e de uma análise crítica. Organize suas respostas com introdução, desenvolvimento e conclusão, garantindo coerência.

“Ao invés de apenas reproduzir informações decoradas, mostre sua capacidade de reflexão, conecte os tópicos a questões atuais e interdisciplinares. Isso não só enriquece a sua resposta, mas também evidencia a profundidade do seu conhecimento e o preparo para a prova”, aponta Rinaldo Lamare Quaresma.

5. Pratique com estratégia e confiança

Nos últimos dias antes da prova, se concentre em fortalecer os conteúdos que você já domina, assim você garantirá respostas mais completas e seguras. Pratique escrevendo redações, respostas discursivas (sempre respeitando a norma culta da língua portuguesa), revise questões de edições anteriores e produza resumos sobre os tópicos estudados.

Isso fortalece seu domínio sobre o conteúdo e enriquece suas respostas com argumentos sólidos e bem-fundamentados. Além disso, mantenha a organização e a calma nos estudos finais, para enfrentar a prova com segurança e confiança.

Por Gabriela Monteiro