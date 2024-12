5 cursos de graduação e pós-graduação gratuitos fora do Brasil

Para quem sonha em estudar fora do Brasil, seja por meio de bolsas de estudos, intercâmbio profissional ou programas acadêmicos, há sempre uma nova chance à vista. Por isso, a Universidade do Intercâmbio, consultoria que presta atendimento a pessoas interessadas em estudar no exterior, lista alguns dos principais cursos abertos para brasileiros ainda em 2024, que abrangem diversas áreas de atuação e níveis de ensino. Confira!

1. Graduação em Artes, Ciências, Negócios e Engenharia – Santa Clara University

Oferece bolsa full tuition (100%), acomodação, materiais e livros de estudo e subsídio.

Local: EUA

EUA Prazo de inscrição: não definido

não definido Requisitos: apresentar mérito acadêmico e ter aplicado para Early Action ou Early Decision

apresentar mérito acadêmico e ter aplicado para Early Action ou Early Decision Acesse o site oficial

2. Mestrado e doutorado em diversas áreas – University of New South Wales (UNSW)

A bolsa cobre as tuition fees e subsídio anual no valor de $38.438 dólares australianos.

Local: Austrália

Prazo de inscrição: 17/01/2025

17/01/2025 Requisitos: ser um estudante internacional e estar começando um programa de mestrado ou doutorado na UNSW

ser um estudante internacional e estar começando um programa de mestrado ou doutorado na UNSW Acesse o site oficial

3. Doutorado em Ciências da Saúde – University of New South Wales (UNSW)

Bolsa no valor de $42.500 por ano, que cobre tuition fees e acomodação.

Local: Austrália

Austrália Prazo de inscrição: não definido

não definido Requisitos: estar começando um programa de doutorado na área na UNSW

estar começando um programa de doutorado na área na UNSW Acesse o site oficial

A University of New South Wales (UNSW) oferece bolsa de doutorado em inteligência artificial (Imagem: Summit Art Creations | Shutterstock)

4. Doutorado em Educação e Inteligência Artificial – University of New South Wales (UNSW)

Bolsa no valor de $37.684 por ano, que cobre tuition fees e acomodação.

Local: Austrália

Austrália Prazo de inscrição: não definido

não definido Requisitos: estar começando um programa de doutorado na área na UNSW

estar começando um programa de doutorado na área na UNSW Acesse o site oficial

5. Doutorado em Ciências Materiais – University of New South Wales (UNSW)

Bolsa no valor de $37.684 por ano, que cobre tuition fees e acomodação.

Local: Austrália

Prazo de inscrição: não definido

não definido Requisitos: estar começando um programa de doutorado na área na UNSW

estar começando um programa de doutorado na área na UNSW Acesse o site oficial

Por Thais Santos