Tendência do moreno iluminado retorna com contraste intenso

O moreno iluminado é uma excelente opção para transformar o visual e, desde 2020, tem sido uma das técnicas mais populares nos salões de beleza. Em 2025, a tendência continuará em alta. Isso porque, alinhado à moda dos tons de marrom, o método surge com uma nova proposta: cabelos mais escuros com iluminações intensas, criando um contraste marcante com nuances mais claras.

Segundo a hair designer Vanessa Oliveira, diretora artística do salão Vòh – prêt à créer e especialista nessa técnica, a inovação está em métodos personalizados que respeitam o estilo e a estrutura dos cabelos de cada cliente. “A técnica exclusiva 50, 40, 30 ajusta a densidade e o diâmetro das mechas para criar um efeito único. É possível obter desde um look discreto, com apenas 30% de iluminação, até um visual superiluminado, com 50% de contraste”, explica.

Técnica e versatilidade

A técnica do “moreno superiluminado” utiliza reflexos de um a três tons acima da cor base, com foco em manter o contraste natural. A inovação para 2025 está nas mechas mais claras e evidentes, especialmente na área frontal, que iluminam o rosto e realçam sua simetria. Seja para um efeito leve ou um visual marcante, a técnica adapta-se a todos os tipos de cabelo e estilos.

O moreno iluminado com um tom acima do natural não exige retoque com tanta frequência (Imagem: Sofia Zhuravetc | Shutterstock)

Manutenção simplificada

Com baixa manutenção, o “moreno superiluminado” atende a diferentes ritmos de cuidado:

Mechas com um tom acima do natural: retoque a cada 4 meses;

Desenhos internos com três tons de iluminação: manutenção entre 10 e 12 meses;

Efeitos frontais evidentes: retoques entre 8 e 10 meses.

De acordo com Vanessa Oliveira, cuidados como hidratação, nutrição e proteção contra os raios UV são indispensáveis para manter o brilho e a vivacidade da cor. “Hidratar regularmente ajuda a preservar a intensidade da cor e proporciona um brilho extraordinário”, destaca. Produtos com filtro solar e acessórios, como chapéus, também são essenciais para prolongar a durabilidade do efeito iluminado.

A nova versão do moreno iluminado ainda traduz sofisticação e praticidade em um estilo versátil, que valoriza tanto a beleza natural quanto a personalização. Para 2025, o contraste intenso e a iluminação estratégica prometem continuar brilhando como um dos maiores desejos capilares do ano.

Por Caroline Amorim