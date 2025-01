Cinco dicas de Feng Shui para renovar as energias da casa para 2025

Em tradução literal, “Feng” significa “vento” e “Shui”, “água”. Essa é uma ciência milenar chinesa que tem como principal objetivo harmonizar ambientes (com disposição de cômodos, organização de móveis, uso de cores e objetos) a fim de que o fluxo de energia flua da melhor maneira possível e, assim, promova bem-estar aos moradores e pessoas que utilizam o espaço.

Para aplicar a técnica nos ambientes, basta seguir algumas regras simples, como indica Cris Bevilaqua, designer de interiores especializada em projetos de Feng Shui. Confira!

1. Utilize pedras que equilibrem a energia yin-yang

O yin-yang diz respeito a energias opostas e complementares ligadas ao Feng Shui. Conforme Cris Bevilaqua, a energia feminina presente no yin tem o poder de movimentar o yang, seu lado masculino. Para que ambos estejam em equilíbrio, a designer de interiores defende o uso de pedras que aumentam e protegem o lado feminino, independentemente da identidade de gênero. O principal cristal que faz esse balanceamento é pedra da lua, mas opções como granada, obsidiana, esmeralda e jaspe também cumprem essa função.

2. Decore a casa para o Natal

A árvore de Natal é montada em diversas culturas como símbolo de prosperidade e amor. Dentro do Feng Shui, essa tradição vai além. De acordo com a técnica chinesa, este icônico elemento natalino traz a representação do elemento fogo, que tem forte ligação com a prosperidade e o papel de acelerar, modificar e transmutar os espaços.

Por serem uma manifestação espontânea dos sentimentos, as luzes de Natal são essenciais quando se pensa em decorar a casa nesse momento. As formas e as cores dos objetos que escolhemos para as árvores têm forte ressonância com a morada e são bem significativos dentro do Feng Shui. Por isso, é importante focar uma paleta que transmita as melhores energias.

“Detalhes verdes, por exemplo, representam o elemento madeira, que simboliza a saúde. A cor também proporciona conexão com a natureza, trazendo mais acolhimento e aconchego para a casa e seus moradores. Os enfeites vermelhos e dourados fazem referência ao dinheiro, trazendo mais chances de prosperidade. Já os prateados fazem alusão à Lua e satélite […]”, completa Cris Bevilaqua.

É importante começar o novo ano com a casa limpa e organizada (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

3. Organize a casa antes da virada do ano

Antes da virada do ano, é importante fazer uma limpeza na casa e retirar dos espaços tudo o que não faz mais sentido para você. Aproveite a oportunidade para doar roupas, sapatos, itens de decoração ou utensílios domésticos. “Para que novas fases se iniciem, é importante tentar se desapegar. Com essa atitude, é possível ajudar ao próximo e abrir espaço para coisas novas”, explica a designer de interiores.

4. Tenha dois guardiões na entrada da casa

Coloque duas pedras, como a turmalina negra, entre o rodapé e o batente da porta, sendo uma de cada lado. Os cristais vão servir como dois guardiões de proteção. Você ainda pode colocar dois vasos de plantas no lado de fora da casa (uma de cada lado). As plantas também protegerão o lar e os seus moradores.

5. Faça uma limpeza no quarto

Faça uma pequena limpeza no quarto antes de dormir ou logo pela manhã. Coloque nove pedras ametistas em um recipiente, misture com água, pingue algumas gotas de óleo essencial de lavanda e borrife na cama, nos lençóis e ao redor do quarto. “Essa mistura acalma e auxilia no sono reparador, trazendo mais saúde ao morador”, evidencia Cris Bevilaqua.

Por Isabella Mendonça