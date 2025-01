6 truques para fazer a maquiagem durar mais nas festas de fim de ano

Se sentir bonita e estar bem consigo mesmo é importante para conseguir aproveitar as festas do final de ano, como o Natal e o Ano-Novo. No entanto, como as festividades no Brasil acontecem no verão, é comum que a maquiagem derreta devido ao calor excessivo, que estimula a oleosidade da pele. A fim de te ajudar a evitar esse problema, veja alguns cuidados necessários com a pele para que a make permaneça intacta a noite toda!

1. Invista em uma rotina de skincare

O primeiro passo para fazer com que a maquiagem dure é realizar uma rotina de skincare. Por isso, antes de aplicar a maquiagem, higienize a face com sabonetes que atuem no controle da oleosidade, pois promovem um tratamento de renovação celular intensiva com ação esfoliante. Isso, por sua vez, transforma a textura da pele, deixando-a mais lisa, com relevo uniforme, hidratada e mais iluminada.

“Após o sabonete, utilize um tônico para complementar a limpeza da pele e desobstruir os poros e, em seguida, hidrate a pele com produtos em sérum ou gel formulados com ativos seborreguladores”, ensina a dermatologista Dra. Paola Pomerantzeff, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. E, claro, caso a festa seja durante o dia, aplique um fotoprotetor, que deve ter, no mínimo, FPS 30 e reaplique a cada duas horas.

2. Faça esfoliação

A esfoliação semanal é um cuidado excelente para quem quer fazer a maquiagem durar por mais tempo. “Isso porque a esfoliação promove a desobstrução dos poros, além de estimular a renovação celular da pele, que, com a produção acelerada de novas células, adquire uma textura mais homogênea”, explica a cirurgiã plástica Dra. Beatriz Lassance, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica.

3. Utilize primer

Segundo a Dra. Paola Pomerantzeff, investir em um primer de qualidade é um dos segredos para manter a maquiagem por mais tempo. “Uma dica interessante para manter a maquiagem intacta durante a noite toda é complementar o skincare com um primer, que estabiliza a oleosidade da pele, deixando-a menos brilhosa e com toque mais seco, o que faz com que a maquiagem dure mais”, diz a profissional.

4. Use cosméticos multifuncionais

Quem se incomoda com a utilização de tantos produtos na rotina de skincare pode procurar pelos cosméticos multifuncionais, como os BB e os DD Creams, que unem hidratante, fotoprotetor, primer e base, protegendo, hidratando e preparando a pele para receber a maquiagem. Existe uma diversidade de produtos multifuncionais no mercado.

Utilizar produtos específicos para a sua pele aumenta a durabilidade da maquiagem (Imagem: djile | Shutterstock)

5. Opte por produtos específicos para a sua pele

Assim como os dermocosméticos, as maquiagens também devem ser escolhidas conforme o seu tipo de pele. “Por exemplo, caso a sua pele seja muito oleosa, o ideal é apostar em maquiagens com textura leve, formuladas com ingredientes não oleosos, e evitar as maquiagens líquidas de alta cobertura, que tendem a derreter mais facilmente e favorecem a obstrução dos poros, sendo, assim, mais indicadas para quem possui uma pele mais seca”, recomenda a Dra. Paola Pomerantzeff.

6. Retire a maquiagem

Lembre-se que a maquiagem deve durar apenas durante a festa. “Em nenhuma hipótese, devemos dormir sem lavar o rosto, principalmente após o uso de maquiagem. Isso porque a camada que se forma na sua pele ao longo do dia pode obstruir os poros, causando aumento da oleosidade e inflamações que se transformam em espinhas. Além disso, após dormir uma série de dias com a maquiagem, o efeito contrário pode ocorrer, com a pele tornando-se ressecada”, alerta a Dra. Paola Pomerantzeff.

Para isso, vale apostar em produtos para remover a maquiagem. “Então, ao chegar em casa, retire-a com um demaquilante, para remover os resíduos mais leves, e um cleansing oil, para remover produtos de longa duração. Em seguida, lave bem a face e hidrate em seguida”, finaliza a especialista.

Por Paula Amoroso