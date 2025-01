5 dicas para fazer uma make fresh para os dias quentes

Durante o verão, aplicar maquiagem exige cuidados extras. Isso porque como o período é marcado pelo calor intenso, é comum que os produtos derretam ou desbotem mais rapidamente, prejudicando a durabilidade e a aparência da make. Para contornar esse problema, uma tendência tem ganhado destaque no TikTok: a make fresh skin, que destaca uma pele viçosa, iluminada e hidratada, ideal para a estação.

Segundo Chloé Gaya, maquiadora e diretora artística do Jacques Janine, a técnica começa muito antes da aplicação da maquiagem. “A preparação da pele é o segredo para garantir um resultado leve e duradouro, principalmente nos dias de calor”, afirma.

Para ela, os produtos multifuncionais são grandes aliados nesse processo. “Gosto do sérum CBA Salve Brasil, da Fenzza, porque ele ajuda a hidratar profundamente e controlar o brilho excessivo, deixando a pele com um glow natural, que é essencial para a maquiagem fresh”, explica.

A seguir, Chloé Gaya elenca 5 dicas para você aderir à tendência make fresh skin. Confira!

1. Utilize protetor solar

Um ponto importante que antecede a maquiagem é a proteção solar. Chloé Gaya reforça que ela é indispensável para manter a pele saudável e bonita. “O filtro solar é essencial, principalmente no verão, quando a exposição ao sol é mais intensa. Além de proteger contra os danos causados pelos raios UV, ele ajuda a evitar manchas e o envelhecimento precoce”, destaca a maquiadora.

2. Escolha produtos leves

Com a pele preparada, a maquiagem segue a premissa do menos é mais. Bases pesadas dão lugar a produtos mais leves, como BB creams ou bases de cobertura translúcida, que apenas uniformizam o tom da pele sem esconder sua textura natural.

A aplicação pode ser feita com os dedos ou uma esponja úmida, garantindo um acabamento mais suave e natural. Para pequenas imperfeições, como olheiras ou manchinhas, o corretivo deve ser usado pontualmente, apenas nas áreas que precisam de correção, evitando o excesso de produto e mantendo a leveza da maquiagem.

O iluminador ajuda a realçar o brilho natural da pele (Imagem: Mix and Match Studio | Shutterstock)

3. Aposte nos iluminadores

Para um acabamento iluminado, Chloé Gaya sugere apostar em iluminadores líquidos ou cremosos, que proporcionam um brilho sutil e sofisticado, realçando o brilho natural da pele. “Gosto de depositar o produto com leves batidinhas diretamente com os dedos ou com uma esponja úmida, como as Mini Drops, da Klass Vough, que são próprias para produtos líquidos e cremosos, são macias e têm um formato que permite alcançar todos os cantos do rosto”, recomenda a profissional.

A aplicação deve ser feita em pontos estratégicos, como têmporas, arco do cupido, canto interno dos olhos e ponta do nariz, que captam a luz de forma delicada, garantindo um viço natural e aquele efeito “glow de verão”, sem pesar na maquiagem.

4. Aproveite o blush cremoso

Para criar um efeito corado de forma suave, o blush cremoso em tons rosados ou pêssego é a melhor escolha para a estação. Sua textura mais leve e hidratante se adapta melhor ao calor do verão, evitando o aspecto ressecado e proporcionando um acabamento natural que se funde à pele, garantindo frescor e luminosidade.

5. Aplique lip balms ou lip oils nos lábios

Nos lábios, os lip balms com cor e os lip oils são a tendência do momento e combinam muito bem com a estação. Além de hidratar, esses produtos conferem brilho e suavidade, criando um efeito natural e luminoso, como explica Chloé Gaya.

“Produtos que combinam efeito glossy e hidratação prolongada, como o Jelly Pop!, da Ruby Kisses, são boas opções, pois têm uma textura leve e confortável e não deixam aquela sensação pegajosa nos lábios. Além de dar um toque de cor, eles garantem frescor ao visual”, completa.

Por Caroline Amorim