5 acabamentos de batom e como utilizar cada um deles

Escolher corretamente o batom é um ponto importante para uma boa maquiagem. Existem vários acabamentos e cada um proporciona um efeito diferente. Alguns, por exemplo, combinam mais com a noite, outros com produções mais casuais. Para você acertar na escolha, o maquiador Ruben Navarro explica sobre cada um deles. Veja a seguir!

1. Cremoso

Esse tipo de batom costuma deixar os lábios com aspecto mais molhado, hidratado e mais iluminado. Pode ser utilizado, por exemplo, durante passeios à noite.

2. Translúcido

Este tipo de batom tem durabilidade longa e iluminação natural, deixando os lábios perfeitos para eventos diurnos, por exemplo.

Batom cintilante deixa a boca mais larga e volumosa (Imagem: VALUA VITALY | Shutterstock)

3. Cintilante

Os batons cintilantes podem deixar a boca um pouco mais larga e volumosa. Caso não queira esse efeito, um truque é passar um pó solto nos lábios antes de aplicar o batom. Depois, quando for reaplicar, passe-o somente nos cantos da boca.

4. Opaco

Os batons opacos deixam a boca sempre perfilada. Para valorizar o formato dos lábios, um truque é utilizar o batom opaco com o translúcido no centro da boca.

5. Matte

O matte caiu no gosto das brasileiras e é, de longe, o acabamento preferido do maquiador. A textura de alguns é meio arenosa, fazendo com que a cobertura, de acordo com o estado dos lábios, não fique tão homogênea para qualquer ocasião.