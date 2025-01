3 orações para o Dia de São João Evangelista

São João Evangelista, celebrado no dia 27 de dezembro, também conhecido como “o discípulo que Jesus amava”, foi um dos apóstolos mais próximos de Cristo. Filho de Zebedeu e Salomé, irmão de Tiago Maior e pescador, nasceu em Betsaida.

Ele esteve presente nos momentos fundamentais da vida de Jesus, como a Transfiguração, a Última Ceia e a Crucificação, quando Cristo disse: “Filho, eis aí a tua mãe”; e olhando para Maria disse: “Mulher, eis aí o teu filho” (Jo 19,26s). Assim, João recebeu Maria como sua mãe espiritual.

Após a ressurreição de Jesus, João foi um pilar da Igreja, enfrentando perseguições, especialmente durante o reinado de Domiciano, e combatendo heresias como o gnosticismo. Foi exilado na ilha de Patmos, onde escreveu o livro do Apocalipse, e posteriormente viveu em Éfeso, onde redigiu o quarto Evangelho e três cartas.

Sua proximidade com Jesus e a experiência direta dos acontecimentos cristãos deram a seus escritos e ensinamentos um valor singular, influenciando profundamente a primeira geração pós-apostólica. João morreu quase centenário, deixando um legado inestimável para a tradição cristã.

Abaixo, veja 3 orações para celebrar São João Evangelista!

São João Evangelista ajuda a ter força para uma caminhada evangelizadora (Imagem: Kosim Shukurov | Shutterstock)

1. Oração para ter coragem na missão evangelizadora

São João, fiel testemunha de Jesus, interceda por mim para que eu tenha coragem de anunciar o Evangelho com verdade e amor. Ensina-me a seguir os passos de Cristo sem medo, mesmo diante das dificuldades e perseguições. Dá-me um coração puro e perseverante, capaz de refletir a luz de Cristo em todos os lugares. Que eu nunca me afaste do caminho da justiça e da caridade, confiando sempre na proteção divina e na tua intercessão. Amém!

2. Oração pelo amor ao próximo

São João Evangelista, que foste chamado o discípulo amado, ajuda-me a amar o próximo com a mesma intensidade e pureza com que amaste a Cristo. Que meu coração seja repleto de bondade, paciência e compaixão, para que eu veja em cada pessoa a presença de Deus. Ensina-me a perdoar com generosidade, a ajudar sem esperar recompensas e a viver segundo o mandamento do amor, que o próprio Jesus nos deixou. Que, inspirado pelo teu exemplo, eu leve luz e esperança aos que mais precisam. Amém!

3. Oração pela proteção espiritual

São João Evangelista, defensor da fé e autor das palavras sagradas, protege-me contra todo mal e conduz-me ao caminho da luz e da paz. Que minha vida seja guiada pelo Espírito Santo e pelo amor de Deus. Ajuda-me a permanecer firme nas provações, confiando na misericórdia divina e na força da oração. Intercede por mim, para que minha mente e meu coração sejam preservados das tentações. Amém!