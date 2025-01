A hamamélis, conhecida cientificamente como Hamamelis virginiana, é uma planta originária da América do Norte e amplamente utilizada na medicina tradicional por suas propriedades anti-inflamatórias, cicatrizantes e antimicrobianas. Por conta de suas capacidades, é indicada para aliviar desde irritações cutâneas até problemas relacionados à circulação sanguínea. Além disso, suas atividades calmantes são ideais para quem busca alternativas naturais para cuidados diários.

Abaixo, confira 5 benefícios da planta hamamélis para a saúde e como usá-la!

1. Reduz inflamações e protege a pele

A hamamélis costuma ser usada para alívio de condições como dermatite e irritações cutâneas. Além disso, sua aplicação tópica ajuda a acalmar a pele inflamada e proteger contra agentes irritantes, promovendo um aspecto saudável e reduzindo o desconforto.

Na pesquisa “Revealing the Therapeutic Potential: Investigating the Impact of a Novel Witch Hazel Formula on Anti-Inflammation and Antioxidation”, publicada no Journal of Cosmetic Dermatology, a hamamélis foi analisada em um modelo de inflamação crônica. O estudo demonstrou que ela reduz a produção de substâncias que causam irritação.

2. Combate bactérias resistentes e infecções

A hamamélis pode ser utilizada para tratar pequenos cortes e feridas, pois evita infecções e acelera a recuperação. Por sua ação antibacteriana, é também uma alternativa natural para combater irritações e prevenir complicações causadas por microrganismos.

A pesquisa “Hamamelis virginiana L. extract presents antimicrobial and antibiofilm effects, absence of cytotoxicity, anti-inflammatory action, and potential to fight infections through the nitric oxide production by macrophages”, publicada nos Anais da Academia Brasileira de Ciências, destacou o poder antimicrobiano da hamamélis.

O estudo analisou sua eficácia contra bactérias como Staphylococcus aureus e Escherichia coli, incluindo cepas resistentes a antibióticos. O extrato conseguiu eliminar esses microrganismos e reduzir significativamente os biofilmes, que são barreiras protetoras criadas pelas bactérias.

3. Fortalece a barreira da pele e melhora sua função

Ainda no estudo “Revealing the Therapeutic Potential: Investigating the Impact of a Novel Witch Hazel Formula on Anti-Inflammation and Antioxidation“, os pesquisadores identificaram que a hamamélis melhora a capacidade de defesa da pele, aumentando substâncias importantes como loricrina e transglutaminase-1. Essas proteínas ajudam a manter a integridade da camada protetora, evitando a perda de água e fortalecendo a resistência contra agentes externos.

Esse benefício é útil para quem sofre com pele seca ou sensibilizada. O uso regular da hamamélis, em forma de tônicos ou loções, cria uma barreira mais forte e saudável, mantendo a hidratação e reduzindo a chance de descamações ou rachaduras.

A hamamélis é conhecida por propriedades cicatrizantes, aproveitadas em produtos voltados ao cuidado com a pele (Imagem: Maren Winter | Shutterstock)

4. Auxilia na cicatrização e alívio de inchaços

A hamamélis também é conhecida por suas propriedades cicatrizantes e antissépticas. Sua aplicação em cortes, queimaduras leves ou áreas com irritação acelera o processo de regeneração da pele, ao mesmo tempo em que evita infecções. Esses efeitos são resultados de sua capacidade de reduzir inchaços e promover a recuperação dos tecidos.

Além disso, ao aliviar inflamações locais, a planta ajuda a diminuir a sensação de desconforto em áreas lesionadas. Por esses motivos, é usada em produtos voltados para primeiros socorros e cuidados com a pele.

5. Ajuda mulheres com sensibilidade ao tratamento tradicional de alopecia

Uma solução tópica de minoxidil associada à hamamélis mostrou resultados promissores no tratamento da alopecia androgenética em mulheres que não respondiam ao tratamento tradicional ou apresentavam sensibilidade ao propilenoglicol.

De acordo com o estudo “Efficacy, Tolerability, and Superiority of Propylene Glycol-Free, North American Witch-Hazel (Hamamelis virginiana)-Based Solution of 5% Minoxidil Sulfate for the Treatment of Female Androgenetic Alopecia”, publicado no International Journal of Trichology, 70% das pacientes avaliadas apresentaram melhora significativa após seis meses de uso dessa formulação.

O estudo acompanhou 50 mulheres com perda progressiva de cabelo que não responderam ao uso convencional de minoxidil por pelo menos seis meses. Ao substituir o tratamento por uma solução contendo hamamélis e minoxidil livre de propilenoglicol, os pesquisadores notaram resultados positivos por meio de fotografias globais e microscopia digital. Além da eficácia, a fórmula foi bem tolerada, especialmente em pacientes com couro cabeludo sensível.

Como usar a hamamélis

A hamamélis pode ser inserida na rotina de diferentes formas, tais como:

Tônicos e loções : para pele oleosa, irritada ou sensível, aplique diariamente como parte da rotina de cuidados faciais;

: para pele oleosa, irritada ou sensível, aplique diariamente como parte da rotina de cuidados faciais; Compressas : use o extrato diluído em água para aliviar inchaços, hematomas ou inflamações em áreas específicas;

: use o extrato diluído em água para aliviar inchaços, hematomas ou inflamações em áreas específicas; Pomadas ou géis : para aliviar irritações, aplique diretamente sobre a região afetada;

: para aliviar irritações, aplique diretamente sobre a região afetada; Infusões : prepare chás com folhas secas para melhorar a circulação ou tratar irritações leves;

: prepare chás com folhas secas para melhorar a circulação ou tratar irritações leves; Produtos comerciais: utilize cremes e tônicos disponíveis no mercado que contenham hamamélis em sua composição.

Cuidados importantes

Como qualquer produto natural, a hamamélis também possui algumas restrições de uso que devem ser consideradas. Embora traga muitos benefícios, seu uso em excesso ou sem cuidados pode causar ressecamento na pele ou até irritações em pessoas mais sensíveis.

Além disso, gestantes, lactantes e quem possui alergias a plantas semelhantes devem evitar o uso sem antes consultar um médico. Garantir o uso consciente da hamamélis ajudará você a aproveitar seus benefícios com segurança e tranquilidade.