O mulungu (Erythrina mulungu) é uma planta originária das regiões tropicais da América do Sul e Central, amplamente utilizada na medicina tradicional. Além de ser apreciado em chás, o mulungu é reconhecido pelos benefícios à saúde, desde o relaxamento até o fortalecimento do sistema imunológico.

Inclusive, no Brasil, ele está listado na Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse ao SUS (RENISUS) e no Formulário de Fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira (2ª edição) da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Abaixo, confira 5 benefícios da planta mulungu para a saúde e formas de usá-la!

1. Ação calmante

O mulungu é extremamente reconhecido por suas propriedades calmantes, sendo um aliado eficaz no controle de ansiedade, ataques de pânico e outras condições emocionais relacionadas ao estresse. Segundo o estudo “Erythrina mulungu Mart. ex Benth e Erythrina velutina Willd: Aspectos farmacológicos e perspectiva antroposófica de plantas brasileiras”, publicado na Biblioteca Virtual em Saúde, por ser rica em alcaloides, a planta apresenta efeitos ansiolíticos e sedativos, agindo como um calmante natural.

2. Efeito antioxidante

A planta apresenta compostos bioativos com propriedades antimicrobianas e antioxidantes, fundamentais para a proteção e manutenção da saúde geral. Esses compostos, como alcaloides e flavonoides, ajudam no combate aos microrganismos nocivos, inibindo o crescimento de bactérias patogênicas e reduzindo o impacto dos radicais livres no organismo.

3. Melhora a qualidade do sono

Conforme o Anexo I da RDC Anvisa N° 10, de 9 de março de 2010, da resolução que dispõe sobre a notificação de drogas vegetais junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e dá outras providências, a decocção da casca de mulungu pode ser ingerida para auxiliar no tratamento de quadros de insônia leve.

A planta é rica em alcaloides que atuam no sistema nervoso central, ajudando a reduzir a atividade cerebral excessiva e promovendo um estado de relaxamento, que facilita o início e a manutenção de um sono profundo e reparador. Essas propriedades a tornam uma alternativa eficaz e natural para quem sofre de insônia ou dificuldade em descansar devido ao estresse e à ansiedade.

A planta mulungu ajuda a aliviar as cólicas menstruais (Imagem: PeopleImages.com | Shutterstock)

4. Ajuda a reduzir o desconforto das cólicas menstruais

O mulungu tem ação antiespasmódica, o que o torna eficaz no alívio de cólicas menstruais e dores musculares associadas ao ciclo menstrual. Os alcaloides presentes na planta agem relaxando os músculos lisos, reduzindo a intensidade das contrações uterinas que causam as dores características desse período.

5. Auxilia a saúde cardiovascular

Os compostos bioativos da planta, como flavonoides e alcaloides, auxiliam na dilatação dos vasos sanguíneos e na redução da resistência vascular periférica, promovendo um fluxo sanguíneo mais eficiente. Esse efeito não apenas ajuda a controlar a hipertensão, mas também alivia sintomas associados, como dores de cabeça e tensão muscular. Contudo, o seu uso não deve substituir o tratamento e o acompanhamento médico.

Formas criativas de consumir a planta mulungu

O mulungu é tradicionalmente consumido em forma de chá, mas sua natureza permite outras maneiras de integrá-lo à rotina. Veja opções:

Infusões aromáticas : combine com ervas como camomila ou hortelã;

: combine com ervas como camomila ou hortelã; Bebidas geladas : use o chá como base para bebidas geladas;

: use o chá como base para bebidas geladas; Mistura em sobremesas : utilize o extrato em pudins ou gelatinas naturais;

: utilize o extrato em pudins ou gelatinas naturais; Suplemento em pó: adicione o pó de mulungu em shakes ou smoothies.

Cuidados importantes

Apesar dos inúmeros benefícios atribuídos à planta mulungu, como suas propriedades calmantes e ansiolíticas, é fundamental utilizá-la com cautela. O consumo inadequado ou em excesso pode causar efeitos adversos, e nem todas as pessoas respondem da mesma forma a seus compostos.

Além disso, o mulungu não deve ser usado como substituto para orientação médica ou tratamentos prescritos. É essencial consultar um profissional de saúde antes de incluir a planta na rotina, especialmente em casos de uso concomitante com outros medicamentos ou condições de saúde pré-existentes.