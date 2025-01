O Dia de Reis, celebrado em 6 de janeiro, tem suas origens na narrativa bíblica do Evangelho de Mateus, que descreve a visita dos Três Reis Magos ao menino Jesus em Belém. Segundo a tradição, os magos – Melchior, Gaspar e Baltazar – eram sábios ou astrólogos vindos do Oriente, guiados por uma estrela brilhante que os conduziu até a manjedoura em que Cristo nasceu.

Eles ofereceram presentes simbólicos: ouro, representando a realeza de Jesus como rei; incenso, simbolizando sua divindade; e mirra, um composto usado em embalsamamentos, prefigurando seu sofrimento e morte. Esse momento, conhecido como Epifania, significa a revelação de Cristo ao mundo, incluindo os povos gentios, representados pelos Reis Magos.

O relato detalha que, antes de chegar ao destino, os magos passaram por Jerusalém, onde consultaram o rei Herodes sobre o nascimento do “rei dos judeus”. Herodes, temendo perder seu poder, pediu que eles o informassem sobre o local do menino. Após encontrarem Jesus e oferecerem seus presentes, os magos foram avisados em sonho para não retornarem a Herodes e seguiram por outro caminho.

Este evento marca a universalidade da mensagem cristã, destacando Jesus como um salvador para todos os povos. Ao longo dos séculos, a história foi enriquecida por tradições populares, e a data passou a simbolizar o encerramento do período natalino e a manifestação divina na Terra.

Confira, abaixo, 5 orações para o Dia de Reis!

1. Oração para os Três Magos

Ó, amabilíssimos Santos Reis, Baltazar, Melchior e Gaspar! Fostes vós avisados pelos Anjos do Senhor sobre a vinda ao mundo de Jesus, o Salvador, e guiados até o presépio de Belém de Judá, pela Divina Estrela do Céu.

Ó, amáveis Santos Reis, fostes vós os primeiros a terem a ventura de adorar, amar e beijar a Jesus Menino, e oferecer-lhe a vossa devoção e fé, incenso, ouro e mirra. Queremos, em nossa fraqueza, imitar-vos, seguindo a Estrela da Verdade.

E descobrindo o menino Jesus, para adorá-lo. Não podemos oferecer-lhe ouro, incenso e mirra, como fizestes. Mas queremos oferecer-lhe o nosso coração contrito e cheio de fé católica. Queremos oferecer-lhe a nossa vida, buscando vivermos unidos à Sua Igreja.

Esperamos alcançar de vós a intercessão para receber de Deus a graça que tanto necessitamos. Esperamos, igualmente, alcançarmos a graça de sermos verdadeiros cristãos.

Ó bondosos Santos Reis, ajudai-nos, amparai-nos, protegei-nos e iluminai-nos! Derramai vossas bênçãos sobre nossas humildes famílias, colocando-nos debaixo de vossa proteção, da Virgem Maria, a Senhora da Glória, e São José.

Nosso Senhor Jesus Cristo, o Menino do Presépio, seja sempre adorado e seguido por todos. Amém!

2. Oração pela fé

Querido Jesus, assim como conduziste os Três Reis até Ti pela luz de uma estrela, por favor, aproxima-nos cada vez mais de Ti pela luz da fé. Ajuda-nos a desejar-Te com o mesmo ardor que eles tiveram. Dá-nos a graça de superar todos os obstáculos que nos afastam de Ti. Que possamos, como eles, ter algo a oferecer-Te quando estivermos diante de Ti. Maria, nossa Mãe, ajuda-nos a conhecer Teu Filho. Amém.

Orações para os Santos Reis pedem por intercessão para verdadeira adoração a Cristo (Imagem: Nastyaofly | Shutterstock)

3. Oração para conexão com o Divino

Obrigado, Santos Reis, pois tanto nos ensinastes, através do gesto de reconhecimento de que o menino da manjedoura é o Rei do universo, é o Divino e é o Redentor. Ofereceste-lhe ouro: o menino é Rei. Ofereceste-lhe incenso: o menino é Divino. Ofereceste-lhe mirra: o menino é Redentor.

Queridos Santos Reis! Intercedei por nós para que possamos ser verdadeiros adoradores do menino da manjedoura de Belém e podermos ofertar-Lhe o bem mais precioso que recebemos do Pai Eterno: a vida. Amém!

4. Oração pela união e fraternidade

Santos Reis, que na simplicidade e na fé encontrastes o Salvador, abençoai este lar. Vinde, guiados pela estrela da harmonia, da paz e da fraternidade, para que a luz que irradiastes ilumine nossas vidas.

Que a união e a compreensão estejam sempre presentes em nossos corações, para que, unidos como irmãos, possamos viver em paz e prosperidade. Que vossa presença nos ensine a valorizar o amor ao próximo e a partilhar com generosidade os dons que recebemos.

Ó Santos Reis, abençoai-nos com vossa paz e proteção, para que nossas ações sejam sempre guiadas pelo exemplo de bondade que nos destes. Amém.

5. Oração para pedir uma graça

Ó Santos Magos, vós vivíeis em contínua expectativa do surgimento da Estrela de Jacó, que anunciaria o nascimento do verdadeiro Filho da Justiça; alcançai-me um aumento na fé e na caridade, e a graça de viver em contínua esperança de contemplar, um dia, a luz da glória celestial e da alegria eterna. (Faça o pedido da graça). Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém.