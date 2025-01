8 alimentos ricos em proteínas para inserir na dieta

As proteínas são essenciais para o funcionamento do corpo humano, pois ajudam na construção da pele, dos músculos, dos ossos e de outros tecidos. Além disso, também auxiliam no processo de emagrecimento, visto que possuem lenta digestão e aumentam a sensação de saciedade.

São nutrientes que podem facilmente ser encontrados em diferentes tipos de alimentos, sejam eles de origem vegetal ou animal. Por isso, a nutricionista Thatyana Freitas apresenta 8 alimentos ricos em proteínas e os benefícios oferecidos por eles. Veja!

1. Laticínios (leites e derivados)

Apresentam proteína de alto valor biológico, cálcio e vitaminas A, D e E. Os laticínios são responsáveis pela formação e manutenção muscular.

2. Carnes magras (aves, peixes e carne vermelha)

Possuem vitaminas A, D, E e K, aminoácidos, proteínas e minerais (ferro, zinco, cálcio, fósforo, magnésio, sódio e potássio). As carnes magras fornecem matéria-prima para a formação das células e dos hormônios.

O ovo é fonte de proteína e outros nutrientes importantes para a saúde (Imagem: hector | Shutterstock)

3. Ovo

O ovo é uma fonte importante de proteína. Além disso, possui tiamina, riboflavina, folato e vitaminas B6 e B12, substâncias essenciais para a produção de energia mais estável. Na gema, encontra-se uma substância denominada colina, que atua diretamente no cérebro, preservando a memória. A albumina, encontrada na clara, ajuda na formação muscular e gera saciedade.

4. Leguminosas (lentilha, feijão, ervilha, soja e grão-de-bico)

Contêm proteínas, carboidratos complexos, vitaminas do complexo B, fibras solúveis e insolúveis e sais minerais. Em geral, este grupo contribui para o controle dos níveis de colesterol no sangue.

5. Cereais (arroz, aveia, centeio e cevada)

Possuem proteínas, fibras, vitaminas, minerais e carboidratos complexos. Os cereais auxiliam no bom funcionamento do intestino e são os principais fornecedores de energia para as células.

As oleaginosas também auxiliam na redução do colesterol (Imagem: Silvia Martins | Shutterstock)

6. Oleaginosas (nozes, castanhas, amendoim e pistache)

Apresentam proteínas, selênio, fibras e gorduras boas (mono e poli-insaturada). As oleaginosas atuam como antioxidantes e auxiliam na redução do colesterol.

7. Quinoa

Possui cerca de 20 aminoácidos diferentes, proteínas, carboidratos, fibras, ômega 3 e 6, minerais, vitaminas do complexo B e um alto valor nutritivo biológico. Esse alimento contribui para o fortalecimento da imunidade e para a preservação da elasticidade das fibras musculares. Além disso, contém fitoestrógenos, responsáveis por ajudar a amenizar os sintomas da TPM (tensão pré-menstrual) e da menopausa.

8. Spirulina

A spirulina é uma microalga considerada um superalimento devido à sua alta concentração de proteínas, chegando a conter até 70% desse nutriente em sua composição (100 g equivalem a 57 g de proteína). Rica em aminoácidos essenciais, ela se destaca como uma alternativa de fonte proteica completa, ideal para pessoas que seguem dietas vegetarianas ou veganas. Além das proteínas, é uma excelente fonte de ferro, vitaminas do complexo B e antioxidantes como a ficocianina, que ajuda a reduzir inflamações e a proteger as células contra os radicais livres.