A 80 km de Natal, Tibau do Sul é um destino encantador conhecido principalmente por abrigar a famosa Praia de Pipa. O local mistura um cenário paradisíaco com uma vibe descontraída, ideal para quem busca praias deslumbrantes, vida noturna animada e um contato próximo com a natureza. As falésias coloridas, as piscinas naturais e a presença constante de golfinhos tornam Tibau do Sul um dos pontos turísticos mais desejados do Nordeste.

O charme de Tibau do Sul está em suas praias e lagoas, mas o centro de Pipa também merece atenção: suas ruas estreitas e bem movimentadas abrigam uma variedade de bares, restaurantes e lojinhas. Ao longo do ano, a região recebe turistas de todos os cantos do mundo, atraídos pelo visual exuberante e pela infraestrutura de qualidade. Além das praias, as trilhas ecológicas e os passeios de barco são opções para quem deseja explorar ainda mais a região.

Abaixo, confira 3 praias deslumbrantes em Tibau do Sul!

A Praia do Madeiro é famosa pela presença de golfinhos (Imagem: vMathz | Shutterstock)

1. Praia do Madeiro

Famosa pela presença de golfinhos, a Praia do Madeiro é ideal para quem deseja relaxar ou fazer uma atividade tranquila como stand-up paddle. Suas águas são calmas e perfeitas para banho.

2. Praia do Amor

Com suas falésias de tons avermelhados e a icônica formação rochosa em forma de coração, a Praia do Amor é uma das mais fotografadas de Pipa. O visual é incrível e a maré baixa forma deliciosas piscinas naturais.

3. Praia de Pipa

O destino é perfeito para quem busca praias paradisíacas e uma atmosfera animada, com opções de gastronomia, passeios e vida noturna. É também um ponto ideal para avistar golfinhos e tartarugas, encantando visitantes do mundo inteiro.

Por Cláudia Costa, Eliria Buso e Patrícia Chemin – revista Qual Viagem