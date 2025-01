6 pratos leves e refrescantes para o verão

No verão, preparar receitas saudáveis é uma boa opção para manter a dieta em dia e aproveitar a estação. Nesse sentido, os pratos leves são grandes aliados, visto que podem ser feitos com ingredientes saborosos, nutritivos e que promovem a saciedade. Por isso, confira 5 receitas deliciosas e refrescantes para você experimentar!

Salada de alface com uva e queijo

Ingredientes

1 xícara de chá de uva verde sem semente

100 g de queijo branco picado

1 xícara de chá de uva roxa sem semente

1 xícara de chá de nozes

2 folhas de alface-crespa picadas

2 folhas de alface-roxa picadas

1 xícara de chá de folhas de espinafre

Sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as folhas de alface e de rúcula, as uvas, as nozes e o queijo branco. Misture delicadamente. Tempere com sal, azeite e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

Caçarola de legumes

Ingredientes

1 couve-flor

1 l de água

1 cebola descascada e picada

4 tomates picados

1 abobrinha descascada e cortada em rodelas

descascada e cortada em rodelas 300 g de batata descascada, cortada em rodelas e cozida

300 g de cenoura descascada, cortada em rodelas e cozida

2 colheres de sopa de azeite

Pimenta-do-reino branca moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a couve-flor, cubra com a água, adicione sal e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macia. Após, escorra a água e separe os floretes. Reserve. Em outra panela, coloque o azeite e aqueça em fogo médio. Adicione as batatas, os tomates, as cenouras, a abobrinha, a cebola e misture bem. Junte os floretes de couve-flor, tempere com sal e pimenta-do-reino branca. Cozinhe por 5 minutos. Desligue o fogo, espere esfriar e sirva em seguida.

Frango com vinho branco

Ingredientes

1 colher de sopa de azeite

1/2 cebola descascada e picada

2 colheres de chá de gengibre ralado

1/2 kg de filé de frango cortado em cubos

1/2 xícara de chá de vinho branco seco

1/2 xícara de chá de água

1/2 xícara de chá de salsão picado

1 maçã-verde picada

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e refogue por 1 minuto. Acrescente o frango e refogue até dourar. Em seguida, junte o vinho branco, o gengibre e a água e cozinhe por 10 minutos. Adicione o salsão e a maçã-verde e cozinhe por mais 5 minutos, mexendo sempre. Sirva em seguida.

Salada de repolho refrescante (Imagem: Shutterstock)

Salada de repolho refrescante

Ingredientes

1/2 repolho roxo cortado em tiras

1 repolho verde cortado em tiras

1 pimentão vermelho cortado em tiras

Sal, azeite e suco de limão a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as fatias de repolho verde e roxo e o pimentão. Misture bem. Tempere com sal, azeite e suco de limão. Mexa para incorporar com os demais ingredientes. Sirva em seguida.

Ceviche de peixe

Ingredientes

500 g de robalo cortado em cubos

Suco de 5 limões

1 cebola-roxa cortada em tiras finas

1 pimenta dedo-de-moça sem sementes e picada

1/2 maço de coentro fresco picado

Sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, regue o peixe com o suco de limão, cobrindo todos os pedaços. O ácido do limão “cozinha” o peixe, mudando sua cor para branco opaco. Deixe marinar na geladeira por cerca de 10 a 15 minutos, dependendo da espessura do peixe. Depois, adicione a cebola-roxa, a pimenta dedo-de-moça e o coentro ao peixe marinado. Tempere com sal e pimenta-do-reino a gosto. Para um toque extra de sabor, adicione um fio de azeite de oliva. Sirva em seguida.

Hambúrguer de cenoura

Ingredientes

1 xícara de chá de cenoura descascada, cozida e amassada

1 xícara de chá de aveia em flocos

4 xícaras de chá de batata descascada, cozida e amassada

3 dentes de alho descascados e picados

1/2 xícara de chá de salsinha picada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de sopa de azeite

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a cenoura, a aveia, a batata, o alho, a salsinha, o sal e a pimenta-do-reino. Misture até ficar homogêneo. Deixe descansar por 10 minutos. Após, modele os hambúrgueres no formato de um círculo e reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Frite o hambúrguer para dourar dos dois lados. Sirva em seguida.