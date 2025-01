7 animais mais inteligentes do mundo

O reino animal é vasto e diversificado, composto por espécies fascinantes que habitam todos os cantos do planeta. Entre elas, algumas se destacam por sua impressionante inteligência, que as torna capazes de resolver problemas, usar ferramentas e até demonstrar comportamentos sociais complexos. Essa capacidade não está restrita a mamíferos, mas abrange aves, répteis e até mesmo insetos.

A inteligência desses seres vivos é classificada com base em fatores como habilidades cognitivas, capacidade de aprendizado, memória e interação social. Estudos realizados por cientistas ao longo dos anos têm revelado comportamentos que desafiam as expectativas humanas, provando que muitos animais são mais habilidosos do que imaginamos. A seguir, conheça alguns deles!

1. Golfinho-roaz (Tursiops truncatus)

Os golfinhos têm uma comunicação avançada (Imagem: Andrea Izzotti | Shutterstock)

Os golfinhos-roazes, encontrados em mares tropicais e temperados, são famosos por sua inteligência e comportamento social. Possuem corpos aerodinâmicos, com cerca de 2 a 4 metros de comprimento e pele cinza brilhante.

Esses mamíferos marinhos vivem em grupos organizados e se comunicam por meio de sons, cliques e assobios únicos. Sua capacidade de aprendizado é notável, conseguindo imitar humanos e resolver problemas complexos, como trabalhar em equipe para capturar peixes.

2. Elefante-africano (Loxodonta africana)

O elefante-africano tem uma memória excepcional (Imagem: Henk Bogaard | Shutterstock)

Nativos da África subsaariana, os elefantes-africanos impressionam por sua memória excepcional e fortes laços familiares. Com corpos gigantescos e trombas versáteis, esses animais podem pesar até 6 toneladas.

Esses elefantes são capazes de reconhecer a si mesmos em espelhos, usar ferramentas e lembrar caminhos percorridos há anos. A complexidade de suas interações sociais e a empatia demonstrada entre os membros do grupo os colocam entre os mais inteligentes.

Inclusive, no estudo “Innovating to solve a novel puzzle: wild Asian elephants vary in their ability to problem solve”, revista Animal Behaviour, esses animais conseguiram resolver quebra-cabeças que desbloqueavam caixas de armazenamento de alimentos, reforçando sua alta capacidade de resolver problemas.

3. Chimpanzé (Pan troglodytes)

O chimpanzé é o parente mais próximo do ser humano (Imagem: Jossfoto | Shutterstock)

Encontrado nas florestas da África, o chimpanzé é o parente mais próximo do ser humano, compartilhando cerca de 98% do nosso DNA. Com corpos musculosos e comportamento ágil, são mestres na utilização de ferramentas, como gravetos para capturar cupins.

O chimpanzé possui complexas estruturas sociais e uma incrível capacidade de aprendizado, sendo frequentemente estudado por sua habilidade em solucionar problemas e transmitir conhecimentos entre gerações.

4. Papagaio-cinzento (Psittacus erithacus)

O papagaio-cinzento tem um vocabulário de até 1.000 palavras (Imagem: Lis Faino | Shutterstock)

Originário das florestas da África Central, o papagaio-cinzento é reconhecido como a ave mais inteligente do mundo. Ele apresenta plumagem cinza com cauda vermelha vibrante e um impressionante vocabulário de até 1.000 palavras. Além de imitar sons, é capaz de compreender conceitos como números e cores, demonstrando inteligência cognitiva semelhante à de crianças pequenas.

5. Corvo (Corvus corax)

Os corvos são conhecidos pela inteligência estratégica e a memória excepcional (Imagem: 2009fotofriends | Shutterstock)

Os corvos, amplamente distribuídos pelo hemisfério norte, são conhecidos por sua inteligência estratégica. Com penas pretas brilhantes e olhos atentos, são hábeis em solucionar enigmas, como abrir recipientes para obter alimentos. Demonstram também memória excepcional, sendo capazes de reconhecer rostos humanos. Eles podem guardar rancor ou criar laços de confiança, dependendo das experiências vividas.

6. Porco (Sus scrofa domesticus)

Os porcos têm uma capacidade de aprendizado avançada (Imagem: Cherkas | Shutterstock)

Embora muitas vezes subestimados, os porcos são surpreendentemente inteligentes. Originários da Europa e Ásia, esses animais possuem corpos robustos e narizes sensíveis. Mostram capacidade de aprendizado avançada, resolvendo labirintos e reconhecendo símbolos. Além disso, possuem interações sociais complexas e até demonstram empatia por outros membros do grupo.

7. Cachalote (Physeter macrocephalus)

A cachalote se destaca pela comunicação e comportamentos cooperativos em seus grupos (Imagem: Martin Prochazkacz | Shutterstock)

A cachalote, uma das maiores espécies de baleias, vive nos oceanos tropicais e polares. Com até 20 metros de comprimento, possui o maior cérebro do reino animal. Esses gigantes marinhos comunicam-se por cliques elaborados e demonstram comportamentos cooperativos em seus grupos, conhecidos como matriarcas. A habilidade de aprendizado e comunicação dessas baleias é um diferencial no mundo aquático.