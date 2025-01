9 livros que você precisa ler em 2025

O início de um novo ano é sempre uma oportunidade de buscar conhecimento e crescimento. Para quem ama leitura, ele pode ser o momento perfeito para descobrir histórias que inspiram e agregam valor à vida. Livros são companheiros únicos, capazes de transformar perspectivas e trazer novos aprendizados. Por isso, abaixo, confira as indicações e escolha sua próxima leitura!

1. A alma secreta das palavras

“A alma secreta das palavras” é uma coletânea de 777 reflexões de Fernando Moraes que explora a conexão entre sentimentos e linguagem (Imagem: Citadel Editora | Reprodução digital)

Para todos que buscam dar voz aos sentimentos e sensações carregados no peito, mas que nem sempre são verbalizados, a recomendação é “A alma secreta das palavras”, lançamento do filósofo Fernando Moraes. Publicado pela Citadel Grupo Editorial, o compilado de aforismos é positivo para todas as personalidades de leitores. Para isso, o autor compartilha 777 pílulas de reflexão sobre o mundo que a todo tempo impõe novos critérios de pertencimento e obrigatoriedades sufocantes.

2. O olhar para o extraordinário

Em “O olhar para o extraordinário”, Carlos Ferreirinha e Leandro Crepaldi revelam como marcas premium criam conexões inesquecíveis por meio de atenção (Imagem: DVS Editora | Reprodução digital)

Para desvendar os segredos por trás das marcas e empresas que emanam requinte, os consultores especialistas no segmento premium Carlos Ferreirinha e Leandro Crepaldi lançam o livro “O olhar para o extraordinário”, pela DVS Editora. O cuidado, a proatividade e a assertividade no entendimento das necessidades são, segundo os autores, os grandes diferenciais para que as marcas sejam lembradas.

3. Terapia para idosos

“Terapia para Idosos” reúne 100 cartas com perguntas reflexivas, promovendo o diálogo e a valorização das memórias (Imagem: Matrix Editora | Reprodução digital)

Conquistas e memórias não devem ser descartadas com o passar dos anos. Tudo o que é construído ao longo da vida merece ser valorizado, sem se limitar à nostalgia ou alimentar cobranças pelo que não foi realizado ou dito. A partir desse ponto de vista, a psicóloga e gerontóloga Mônica Domingos publica o livro-caixinha “Terapia para Idosos”, pela Matrix Editora. A novidade reúne 100 cartas com perguntas que estimulam a comunicação e encorajam a autorreflexão, além de trabalhar o aspecto emocional de quem já passou dos 60 anos.

4. Um salto para o sucesso

“Um salto para o sucesso”, biografia de Léo Áquilla, narra uma jornada de superação, violência e vitória (Imagem: Citadel Editora | Reprodução digital)

Multiartista, jornalista pós-graduada, primeira mulher trans a ocupar o cargo de coordenadora municipal da diversidade da cidade de São Paulo, participante de realities shows, figura célebre da TV, jurada de programas de talentos… Léo Áquilla possui muitas facetas públicas. Agora, com o lançamento da biografia “Um salto para o sucesso”, ela mergulha na própria intimidade para revisitar sua jornada de vida, marcada por violência e preconceito, mas também repleta de vitórias pessoais que repercutem para toda a população LGBTQIAPN+ do Brasil.

5. A busca

Em “A busca”, Jorge Gerdau compartilha aprendizados que o levaram ao sucesso no setor do aço (Imagem: Citadel Editora | Reprodução digital)

Para quem procura inspiração nos negócios, a dica é “A busca”, lançamento de Jorge Gerdau. Nesta obra, publicada pela editora Citadel, o autor compartilha os aprendizados que o tornaram um dos maiores empresários do aço do mundo. Indicado para todas as pessoas interessadas em desenvolver uma visão de impacto e um legado, este livro se revela uma fonte rica de ensinamentos práticos.

6. Professor sem pressa

“Professor sem pressa” apresenta a educação slow como alternativa à sobrecarga docente (Imagem: Matrix Editora | Reprodução digital)

Para os docentes de plantão, que tal entender mais sobre educação slow? A Matrix Editora lança no Brasil o livro “Professor sem pressa”, assinado pelas educadoras e pesquisadoras canadenses Maggie Berg e Barbara K. Seeber, que propõe um olhar crítico sobre os desafios da vida acadêmica moderna e a necessidade urgente de desaceleração no ambiente educacional. A leitura ideal para quem não quer se sentir sobrecarregado com as pesquisas em 2025.

7. Prazer a todo custo

“Prazer a todo custo”, do Dr. Juliano Pimentel, analisa a busca incessante por satisfação imediata e como superar vícios modernos (Imagem: Citadel Editora | Reprodução digital)

Para quem busca lidar com o vício neste novo ano, a leitura perfeita é a obra “Prazer a todo custo”, do Dr. Juliano Pimentel. Nesta obra, publicada pela editora Citadel, ele, que é referência na área médica, explora os efeitos da busca desenfreada por satisfação fácil e rápida e mostra como acabar com essa dependência. Da compulsão alimentar, passando por vícios como o cigarro e até o uso excessivo do celular, o autor propõe uma abordagem multidisciplinar para eliminar a dependência.

8. Fator humano

“Fator humano”, de Cesar Bullara, explora o papel da liderança em tempos de IA e mudanças rápidas (Imagem: DVS Editora | Reprodução digital)

Ainda na área corporativa, mas indicado especialmente para líderes, gestores e empreendedores, “Fator humano”, novidade da DVS Editora. Nesta obra, o diretor da área acadêmica de Gestão de Pessoas no ISE Business School, Cesar Bullara, aborda a urgência de repensar o papel da humanidade em um ambiente de constantes transformações e a ascensão da inteligência artificial (IA). O livro reúne insights para pensar, decidir e liderar.

9. Como agentes públicos se desviam e o impacto no direito das crianças

“Como agentes públicos se desviam e o impacto no direito das crianças” é um alerta poderoso de Carlos André sobre falhas legislativas (Imagem: Professor Carlos André | Reprodução digital)

A partir de uma experiência familiar dolorosa, o professor Carlos André apresenta uma análise crítica e discute sobre como a legislação destinada a proteger as crianças é, frequentemente, subvertida por falhas e práticas corruptas. Nesta obra, o autor propõe soluções viáveis e aborda a urgência de reformas capazes de priorizar verdadeiramente o bem-estar infantil.

Por Dielin da Silva