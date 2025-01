4 dicas para evitar que a areia da praia prejudique a saúde

A praia é, sem dúvida, um dos destinos preferidos dos brasileiros para aproveitar as férias no início do ano. Com a chegada do verão, os dias ensolarados e quentes convidam as pessoas a desfrutarem das belezas naturais do litoral, seja para relaxar à beira-mar, mergulhar nas águas refrescantes ou praticar esportes.

No entanto, especialistas alertam que é fundamental tomar cuidados com a saúde durante o passeio. “O contato direto com a areia não causa doenças por si só. O problema é que, muitas vezes, a areia pode estar contaminada por microrganismos. Caso a contaminação alcance a boca, os olhos ou outras mucosas, isso pode causar infecções”, explica Larissa Hermann, clínica médica dos hospitais Universitário Cajuru e São Marcelino Champagnat.

Abaixo, confira dicas para evitar problemas causados pelo contato com a areia da praia!

1. Evite contato direto com boca, olhos e feridas abertas

É comum crianças brincarem na areia e colocarem as mãos na boca ou até ingerirem um pouco de areia. “Nesses casos, o mais recomendado é observar possíveis sintomas, como febre e diarreia, e procurar um médico caso eles surjam. Também é importante higienizar as mãos frequentemente, principalmente antes de comer ou ao tocar superfícies após contato com a areia”, orienta Larissa Hermann.

Fungos e bactérias presentes na areia também podem causar contaminação por meio de feridas abertas, levando a infecções como micose e bicho-geográfico. Para prevenir, cubra bem as áreas expostas com curativos e mantenha uma boa higiene.

2. Use protetor solar e hidratante

A exposição prolongada ao sol pode causar queimaduras graves e vermelhidão, tornando o uso de protetor solar indispensável. Além disso, o contato frequente com a areia quente aumenta o risco de ressecamento e queimaduras na pele.

“A areia quente pode remover a camada de oleosidade natural da pele, deixando-a ressecada e mais vulnerável a queimaduras. Para evitar problemas, o ideal é evitar o contato direto prolongado, utilizando toalhas, cangas ou esteiras ao sentar-se ou deitar-se na areia”, recomenda Anna Karoline Tomazini, dermatologista dos hospitais São Marcelino Champagnat e Universitário Cajuru.

Por isso, é importante aplicar com frequência o protetor solar e o hidratante na pele. “É fundamental aplicar e reaplicar o protetor solar ao longo do dia, pois ele oferece uma barreira adicional. O hidratante, por sua vez, é essencial para prevenir o ressecamento causado pelo atrito com a areia”, destaca a médica.

Mulheres devem se atentar ao biquíni na praia para evitar doenças ginecológicas (Imagem: Magic cinema | Shutterstock)

3. Cuidado com roupas íntimas úmidas

Essa dica é especialmente importante para as mulheres. O biquíni úmido pode ser responsável por agravar doenças genitais, como a candidíase. O calor e suor excessivo já favorecem o crescimento de fungos na região vaginal, e a umidade prolongada cria um ambiente ideal para o desenvolvimento de microrganismos, principalmente quando há acúmulo de areia após um banho de mar ou ao sentar-se diretamente na areia.

“A vagina já tem bactérias e fungos naturalmente, mas o aumento significativo desses microrganismos pode desencadear doenças genitais. Para evitar problemas, é importante não se sentar diretamente na areia, evitar permanecer com as roupas de banho molhadas por muito tempo e, sempre que possível, trocar a roupa e tomar um banho com água natural. Também é essencial reduzir o calor e a umidade na região íntima”, orienta Renata Hayashi, ginecologista do programa Saúde da Mulher do hospital São Marcelino Champagnat.

4. Leve itens para limpeza

Além de bactérias e fungos, a areia fina pode causar problemas ao entrar em contato com os olhos, resultando em irritações e até lesões devido a arranhões e coceiras. “Os grãos de areia possuem superfícies ásperas que podem arranhar a córnea, a camada externa transparente do olho. Esses arranhões podem provocar dor intensa, vermelhidão, lacrimejamento excessivo e fotofobia, que é a sensibilidade à luz”, explica Dhiogo Corrêa, oftalmologista dos hospitais São Marcelino Champagnat e Universitário Cajuru.

Para evitar complicações, recomenda-se levar colírios lubrificantes, soro fisiológico e uma garrafa de água limpa para a praia. Esses itens facilitam a limpeza dos olhos e ajudam a prevenir lesões ou irritações mais graves.

Por Fabiana Gonçalves