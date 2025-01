Os picolés são uma excelente opção para se refrescar durante o verão. Conhecidos por serem saborosos e simples de fazer, as versões caseiras ajudam a saciar a vontade de comer doce sem gastar com sorvetes industrializados. Além disso, podem ser fonte de renda extra e preparados com ingredientes saudáveis! Por isso, confira a seguir 6 receitas práticas e cremosas de picolés para você curtir a estação mais quente do ano!

Picolé de leite em pó com coco

Ingredientes

400 g de creme de leite

360 g de leite condensado

3/4 de xícara de chá de leite em pó

1 coco descascado e cortado em pedaços

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o creme de leite, o leite condensado e o leite em pó e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione os pedaços de coco e bata novamente até triturar bem. Transfira o sorvete para formas de picolé e leve ao congelador por 1 hora. Após, coloque os palitos de sorvete e leve novamente ao congelador por 3 horas. Sirva em seguida.

Picolé de banana

Ingredientes

5 bananas descascadas e cortadas em rodelas

descascadas e cortadas em rodelas 2 xícaras de chá de iogurte natural

1/4 de xícara de chá de mel

1 colher de chá de essência de baunilha

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque as bananas, o iogurte, o mel e a essência de baunilha e bata até obter uma consistência homogênea. Despeje o sorvete em formas de picolé e leve ao congelador por 1 hora. Após, coloque os palitos de sorvete e leve novamente ao congelador por 6 horas. Sirva em seguida.

Picolé de paçoca

Ingredientes

1 xícara de chá de leite de coco

1/2 xícara de chá de manteiga de amendoim

7 paçocas amassadas

amassadas Açúcar a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o leite de coco, a manteiga de amendoim e as paçocas e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione o açúcar e bata novamente para incorporar. Transfira a mistura para formas de picolé e leve ao congelador por 1 hora. Após, coloque os palitos de sorvete e leve novamente ao congelador por 3 horas. Sirva em seguida.

Picolé de chocolate (Imagem: Zarzamora | Shutterstock)

Picolé de chocolate

Ingredientes

200 ml de creme de leite

100 ml de leite

50 g de açúcar

50 g de chocolate ao leite

20 g de cacau em pó

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o leite, o açúcar, o chocolate ao leite e o cacau e leve ao fogo baixo até levantar fervura, mexendo sempre. Desligue o fogo e reserve. Em uma batedeira, coloque o creme de leite e bata até dobrar de volume. Acrescente o chocolate à mistura e bata por 5 minutos. Transfira o sorvete para formas de picolé e leve ao congelador por 1 hora. Após, coloque os palitos de sorvete e leve novamente ao congelador por 5 horas. Sirva em seguida.

Picolé de goiabada

Ingredientes

340 g de iogurte natural

150 g de goiabada cascão

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o iogurte e a goiabada e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira o sorvete para formas de picolé e leve ao congelador por 1 hora. Após, adicione os palitos de sorvete e leve novamente ao congelador por 6 horas. Sirva em seguida.

Picolé de abacate com limão

Ingredientes

Polpa de 2 abacates

320 g de iogurte natural sem açúcar

Suco de 2 limões

2/3 de xícara de chá de açúcar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a polpa de abacate, o iogurte, o suco de limão e o açúcar e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira o sorvete para formas de picolé e leve ao congelador por 1 hora. Após, adicione os palitos de sorvete e leve novamente ao congelador por 4 horas. Sirva em seguida.