Com a virada do ano, o universo da beleza se prepara para novas tendências que prometem equilíbrio entre naturalidade e criatividade, com técnicas que destacam profundidade, luminosidade e um toque de ousadia como principais apostas. Neste contexto, destacam-se tons quentes e naturais, como chocolates terrosos, loiros solares e ruivos suaves iluminados.

Segundo o hair stylist especialista em coloração Danilo Herbert, as tendências para 2025 refletem uma forte inclinação para colorações que valorizam a autenticidade e a personalidade de cada pessoa. “O segredo está em utilizar técnicas para realçar a beleza natural de forma inovadora”, ressalta.

Abaixo, confira 3 tendências de cores para cabelos em 2025!

1. Earthy chocolate

O “earthy chocolate” utiliza uma base de castanho médio a escuro, enriquecida com reflexos (Imagem: Krakenimages.com | Shutterstock)

Quem ama um visual clássico e elegante, o “earthy chocolate” chega como a principal aposta para cabelos castanhos. A técnica utiliza uma base de castanho médio a escuro, enriquecida com reflexos em tons de chocolate, caramelo e avelã. “A ideia é criar um efeito que imita o brilho e a profundidade dos cabelos saudáveis, como se fossem beijados pelo sol”, explica Danilo Herbert.

Essa coloração é indicada para quem busca uma transformação sutil, mantendo o look sofisticado e discreto. Além disso, valoriza a beleza natural de quem já tem cabelos castanhos, proporcionando brilho sem exagero. “O earthy chocolate é perfeito para aquelas clientes que querem um visual refinado, sem parecer artificial”, completa o hair stylist.

2. Solar blonde

O “solar blonde” destaca os reflexos dourados do cabelo (Imagem: kiuikson | Shutterstock)

O loiro, sempre desejado, ganha uma versão moderna e vibrante em 2025 com o “solar blonde”. A técnica aposta na aplicação de luzes combinadas com tonalizantes que destacam reflexos dourados, criando um efeito de cabelo iluminado pelo sol. “Usamos uma base de loiro médio e adicionamos mechas em tons de mel e dourado, o que traz dimensão e movimento ao cabelo”, detalha Danilo Herbert.

Essa técnica é especialmente recomendada para quem tem tons de pele quente, já que os reflexos dourados acentuam a luminosidade do rosto. “O solar blonde é uma escolha versátil, com uma manutenção mais simples, pois a transição entre raízes e pontas é mais suave, garantindo um look iluminado por mais tempo”, afirma.

3. Sunkissed red

O “sunkissed red” combina o ruivo vibrante com reflexos dourados e acobreados (Imagem: Boiko Olha | Shutterstock)

Para as apaixonadas por cabelos ruivos, o “sunkissed red” promete ser a grande estrela de 2025. Essa escolha combina um ruivo vibrante com reflexos dourados e acobreados, trazendo um efeito natural e luminoso. A aplicação também utiliza uma base de ruivo profundo, como o vermelho intenso ou acobreado, com mechas claras feitas por balayage, garantindo um resultado leve e dinâmico.

“Essa tendência é ideal para quem quer se destacar com um visual marcante, mas sem abrir mão da naturalidade”, diz Danilo Herbert. Indicado principalmente para pessoas com pele clara ou média, o “sunkissed red” complementa os tons quentes da pele, criando uma harmonia visual que chama atenção de maneira elegante.

Por Caroline Amorim