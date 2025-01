8 dicas para o gato envelhecer com mais saúde

Os gatos são grandes companheiros para os humanos, conquistando um lugar especial nos lares com sua personalidade única. Eles são independentes, mas afetuosos, e têm o poder de oferecer conforto e alegria aos seus tutores, tornando-os verdadeiros amigos e membros da família.

Quando comparados aos humanos, a expectativa de vida dos gatos é relativamente curta, variando, em média, entre 13 e 20 anos. Esse tempo pode ser prolongado ou reduzido dependendo dos cuidados oferecidos ao longo da vida.

Por isso, é fundamental adotar práticas que promovam a saúde e o bem-estar do animal, garantindo que ele possa envelhecer com qualidade de vida e desfrutar de muitos anos ao lado de sua família humana. Abaixo, confira algumas dicas para isso!

1. Alimentação balanceada

Cuidar da alimentação do gato é essencial para garantir que ele envelheça com saúde e qualidade de vida. Uma dieta equilibrada fornece os nutrientes necessários para manter o funcionamento adequado do organismo, fortalecendo o sistema imunológico, preservando a musculatura e ajudando na prevenção de doenças comuns, como obesidade, diabetes e problemas renais.

Dessa maneira, consultar um veterinário para ajustar a dieta conforme as condições de saúde e o estilo de vida do gato é essencial para prolongar sua longevidade e promover bem-estar. “Devemos sempre confiar em um veterinário para nos dar esta informação, mesmo porque não só a raça, mas também o nível de atividade, o espaço, o clima, o grau de nutrição, a saúde e outros tantos fatores influenciam, sim, a escolha da melhor ração”, diz o médico-veterinário Julio Miguel Fernandes.

2. Garanta hidratação constante

A ingestão de água é indispensável para o funcionamento dos rins, principalmente porque os gatos são mais propensos a desenvolver doenças renais. “Os gatos não têm muito costume de beber água. Na natureza, preferem obtê-la a partir de suas presas. Por isso, dão prioridade para consumir o intestino da caça, formada por 80% de líquido”, explica o veterinário Roberto Tortelly Neto, sócio-proprietário da TOCCA Pet Escola, escola de cursos de qualificação profissional na área pet.

Por isso, você pode usar fontes que atraem o animal, espalhar recipientes com água pela casa ou incluir alimentos úmidos na dieta, como patês e sachês, que também contribuem para a hidratação.

3. Leve o gato ao veterinário regularmente

Consultas frequentes ao veterinário são essenciais para monitorar a saúde do gato. Diagnósticos precoces permitem tratamentos mais eficazes, aumentando a qualidade de vida. Conforme a médica-veterinária Juliana Germano, as visitas são recomendadas ao menos uma vez ao ano, independentemente da idade do animal, pois é necessário realizar exames físicos e a aplicação das vacinas anuais. “Isso se o paciente se encontra saudável”, ressalta.

Para pacientes com acima de 6 anos, é recomendado incluir, além da avaliação física, exames para verificar órgãos importantes para a longevidade do animal, como os cardíacos e os de sangue.

4. Cuide da saúde bucal

Uma boca saudável facilita a alimentação e melhora o bem-estar geral do gato. Conforme explica Luciana Capirazzo, médica-veterinária do Hospital Vet Popular e especializada em odontologia veterinária, a falta de cuidados pode causar desde perda de dentes até fraturas de mandíbula. Assim, realizar a escovação dos dentes com frequência e oferecer petiscos e brinquedos que auxiliem na limpeza são formas de prevenir doenças bucais nos animais.

Manter o peso dos gatos adequado evita doenças que podem reduzir a sua expectativa de vida (Imagem: NONGASIMO | Shutterstock)

5. Controle o peso do gato

Um estudo da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo, realizado na cidade de São Paulo, mostrou que 40,5% dos pets estão com problemas relacionados ao peso, ou seja, em situação de sobrepeso ou obesidade.

Manter o peso adequado ao longo da vida é fundamental para que o gato envelheça com saúde. Isso porque a obesidade pode causar problemas como diabetes, doenças articulares e cardíacas. Assim, realizar avaliações regulares com o veterinário, praticar atividade física e controlar a quantidade de comida e petiscos ajudam a evitar o ganho de peso excessivo.

6. Estimule o corpo e a mente

Com o tempo, os gatos podem se tornar menos ativos, mas manter-se em movimento é essencial para evitar problemas articulares e o declínio cognitivo. Use brinquedos interativos, como varinhas ou bolas, para estimular a atividade física. Enigmas alimentares e brinquedos recheáveis também mantêm a mente ativa, prevenindo o tédio e o estresse.

“Mais do que um luxo ou um mimo que os tutores fazem aos seus fiéis companheiros, os brinquedos oferecem estímulos cognitivos e sensoriais, ajudam a gastar energia e são aliados da saúde mental dos pets”, explica Ana Elisa Arruda Rocha, professora do curso de Medicina Veterinária do UniCuritiba – instituição da Ânima Educação.

7. Vacinação e vermifugação em dia

Mesmo que o gato não saia de casa, manter as vacinas em dia é importante para protegê-lo de doenças. O controle de parasitas, como pulgas e carrapatos, também deve ser mantido, pois eles podem causar desconforto e transmitir doenças graves. Para isso, consulte o veterinário para definir a frequência de aplicação.

8. Ofereça atenção e carinho diários

Por último, mas não menos importante, a conexão emocional com o tutor é vital para o bem-estar do gato em todas as fases da vida. Dedique tempo para brincar, acariciar e simplesmente estar presente. O carinho fortalece o vínculo e promove a saúde emocional, reduzindo o estresse e aumentando a felicidade do animal.