Para quem busca uma alimentação mais leve, saudável e inclusiva, preparar receitas sem glúten é uma excelente alternativa. Isso porque o glúten, presente em alimentos como trigo, cevada e centeio, pode ser difícil de digerir para algumas pessoas, causando desconfortos ou restrições alimentares. Além disso, optar por pratos sem esse composto permite explorar novos ingredientes e criar refeições equilibradas e repletas de sabor.

Por isso, confira 5 receitas práticas e saudáveis sem glúten para você incluir na dieta!

Escondidinho de batata-doce com carne moída

Ingredientes

Purê de batata-doce

500 g de batata-doce descascada, cozida e amassada

2 colheres de sopa de azeite

1/4 de xícara de chá de leite integral

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Recheio

300 g de carne moída

1 cebola descascada e picada

2 colheres de sopa de azeite

2 dentes de alho descascados e picados

Sal, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a batata-doce e misture. Aos poucos, coloque o leite e cozinhe até obter um creme, mexendo sempre. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em outra panela, o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente a cebola e o alho e doure. Junte a carne moída e refogue até perder a cor avermelhada. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Depois, em um recipiente, faça uma camada com a carne moída e cubra com o purê de batata-doce. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 15 minutos. Retire do forno e salpique com salsinha. Sirva em seguida.

Lasanha de abóbora com frango

Ingredientes

1 abóbora descascada e fatiada

descascada e fatiada 240 g de tortilha sem glúten

300 g de peito de frango cozido e desfiado

2 colheres de sopa de creme de ricota

200 g de molho de tomate

Sal, pimenta-do-reino moída, salsinha picada e queijo parmesão ralado a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, coloque a abóbora, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até pegar pressão. Cozinhe por 8 minutos e desligue o fogo. Aguarde a pressão sair e descarte a água. Com a ajuda de um garfo, amasse a abóbora e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve.

Em um recipiente, coloque o frango e o creme de ricota e mexa para incorporar. Tempere com sal, pimenta-do-reino e salsinha. Após, em um refratário, disponha metade do molho de tomate e faça uma camada com as tortilhas. Cubra com o creme de abóbora e o frango. Repita o processo até preencher todo o recipiente. Polvilhe com queijo parmesão e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 20 minutos. Sirva em seguida.

Torta de pera

Ingredientes

4 peras descascadas, sem o miolo e fatiadas

descascadas, sem o miolo e fatiadas 1 1/4 de xícara de chá de farinha de amêndoas

350 g de iogurte natural

1/4 de xícara de chá de farinha de arroz

1/2 colher de chá de fermento químico em pó

1 ovo batido

1 colher de chá de essência de baunilha

1/4 de colher de chá de essência de amêndoas

1/4 de xícara de chá de xarope de agave

2 colheres de sopa de óleo de coco

1 colher de chá de sal

Xarope de agave para regar

Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a farinha de amêndoas, a farinha de arroz e o fermento químico e misture. Reserve. Em outro recipiente, coloque o ovo, a essência de baunilha e de amêndoas, o xarope de agave, o óleo de coco e o sal e mexa para incorporar. Despeje a mistura sobre as farinhas e mexa até obter uma massa homogênea.

Após, disponha a massa em uma forma com fundo removível untada com óleo de coco, preenchendo o fundo e as laterais. Disponha as fatias de pera sobre a massa e regue com o xarope de agave. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Retire do forno, aguarde esfriar e cubra com o iogurte. Leve à geladeira para gelar e sirva em seguida.

Fritada de espinafre com tomate (Imagem: CWB | Shutterstock)

Fritada de espinafre com tomate

Ingredientes

4 ovos

1 colher de sopa de farinha de arroz

1 colher de chá de fermento químico em pó

1/2 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio

1/4 de xícara de chá de espinafre picado

4 folhas de manjericão

1/4 de xícara de chá de queijo parmesão ralado

Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os ovos e, com a ajuda de um garfo, bata até ficar homogêneo. Adicione a farinha de arroz, o queijo parmesão, o sal e a pimenta-do-reino e misture. Por último, coloque o fermento químico e mexa para incorporar. Após, unte uma frigideira com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Junte o espinafre e o manjericão e refogue até murchar. Acrescente os ovos batidos e cubra com o tomate-cereja. Reduza o fogo, tampe e cozinhe por mais 6 minutos. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Bolo de cenoura com beterraba

Ingredientes

1 xícara de chá de óleo de coco

1 xícara de chá de açúcar mascavo

3 ovos batidos

1/2 xícara de chá de farinha de arroz

1 colher de chá de fermento químico

1 colher de chá de canela em pó

1 xícara de chá de cenoura descascada e ralada

1 xícara de chá de beterraba descascada e ralada

descascada e ralada 1/2 xícara de chá de iogurte natural

2 colheres de sopa de mel

Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o óleo de coco e o açúcar mascavo e bata até obter uma mistura fofa. Acrescente o ovo e mexa até ficar homogêneo. Junte a farinha de arroz, o fermento químico e a canela e misture. Por último, coloque a cenoura e a beterraba e mexa para incorporar. Disponha em uma forma untada com óleo de coco e leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Enquanto isso, em um recipiente, coloque o iogurte e o mel e misture. Retire o bolo do forno e aguarde esfriar. Desenforme com cuidado e cubra com a mistura de iogurte. Sirva em seguida.