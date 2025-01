7 receitas veganas para quem faz musculação

Durante o processo de ganho de massa muscular, alguns nutrientes devem ser priorizados, como o carboidrato e a proteína. E se você segue a dieta vegana, incorporá-los na rotina é ainda mais fácil. Isso porque essa alimentação conta com uma infinidade de alimentos ricos nessas e em outras substâncias que favorecem a produção de massa magra e a saúde do corpo.

A seguir, confira 7 receitas veganas irresistíveis para aumentar o ganho de massa muscular!

Ravioli recheado com abóbora e chia

Ingredientes

Recheio

200 g de abóbora descascada, sem sementes e cortada em cubos

descascada, sem sementes e cortada em cubos 1 colher de sopa de sementes de chia hidratada

1 colher de chá de sal

Água para cozinhar

Massa

2 xícaras de chá de farinha de trigo integral

1/2 xícara de chá de água quente

1 colher de sobremesa de sal

2 colheres de sopa de azeite

Farinha de trigo integral para polvilhar

Água para cozinhar

Modo de preparo

Recheio

Em uma panela, coloque a abóbora, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até amolecer. Após, desligue o fogo, retire da água e, com a ajuda de um garfo, amasse bem. Adicione o sal e as sementes de chia e misture bem. Reserve.

Massa

Em um recipiente, coloque a farinha de trigo integral, o azeite e o sal e misture bem. Aos poucos, adicione a água e mexa até obter uma massa homogênea. Se precisar, acrescente farinha de trigo para dar o ponto. Reserve. Após, enfarinhe uma superfície lisa com farinha de trigo integral, disponha a massa sobre ela e, com a ajuda de um rolo, abra até ficar fina. Com o auxílio de uma faca, corte a massa no formato de um retângulo, recheie, dobre com cuidado e feche pressionando as laterais com um garfo. Repita o processo com toda a massa e reserve.

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Depois, com uma escumadeira, disponha, aos poucos, os raviolis e cozinhe até emergirem à superfície. Retire-os da panela e sirva em seguida.

Wrap de grão-de-bico

Ingredientes

175 g de farinha de grão-de-bico

1/3 de xícara de chá de água

Sal, azeite, cominho em pó e orégano a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma massa homogênea. Após, transfira para um recipiente e deixe descansar por 30 minutos. Em seguida, unte uma frigideira com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma concha, disponha um pouco de massa sobre ela e espalhe. Cozinhe até as beiradas começarem a desgrudar da panela e vire para dourar o outro lado. Repita o processo com toda a massa e sirva em seguida.

Curry de batata-doce

Ingredientes

2 batatas-doces descascadas e cortadas em cubos

200 ml de leite de coco

1 tomate sem sementes e picado

e picado 1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

1 pimentão vermelho sem sementes e cortado em rodelas

1 pimentão amarelo sem sementes e cortado em rodelas

1 colher de chá de cominho em pó

1 colher de chá de curry em pó

Sal, azeite, coentro picado e pimenta calabresa em flocos a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o cominho, o curry e a pimenta calabresa e misture bem. Junte o tomate, as batatas-doces e os pimentões, tempere com sal e cozinhe por 2 minutos. Em seguida, despeje o leite de coco sobre a mistura, mexa e cozinhe até a batata-doce ficar macia. Se necessário, coloque um pouco de água para cozinhar as batatas-doces. Desligue o fogo, finalize com o coentro e sirva em seguida.

Tofu mexido com vegetais

Ingredientes

200 g de tofu firme

1 colher de sopa de azeite de oliva

1/2 cebola picada

1 dente de alho picado

1/2 pimentão vermelho cortado em cubos

1 xícara de chá de espinafre picado

1 colher de chá de cúrcuma

1/2 colher de chá de páprica defumada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Escorra o tofu e pressione suavemente com um pano limpo para remover o excesso de água. Esfarele o tofu com as mãos ou usando um garfo, deixando em pedaços pequenos que lembrem ovos mexidos. Em uma frigideira grande, aqueça o azeite em fogo médio. Adicione a cebola e o alho, refogando até ficarem levemente dourados. Acrescente o pimentão e cozinhe por 2 a 3 minutos, mexendo ocasionalmente. Em seguida, adicione o espinafre e mexa até murchar. Adicione o tofu esfarelado à frigideira e misture bem com os vegetais. Tempere com cúrcuma, páprica, sal e pimenta-do-reino. Mexa até que o tofu esteja aquecido e levemente dourado. Sirva em seguida.

Empada de mandioca com proteína de soja (Imagem: Giovanni Seabra Baylao | Shutterstock)

Empada de mandioca com proteína de soja

Ingredientes

Massa

1 kg de mandioca descascada e cortada em pedaços

descascada e cortada em pedaços 1 xícara de chá de resíduo de soja

1 cebola descascada e picada

4 colheres de sopa de azeite

Água

Recheio

300 g de proteína de soja texturizada

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

1/2 xícara de chá de azeite

1/2 xícara de chá de cheiro-verde

Farinha de rosca para enfarinhar

Azeite para untar e pincelar

Modo de preparo

Massa

Em uma panela, coloque a mandioca, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macia. Desligue o fogo, escorra a água, retire os talos, transfira para um recipiente e, com a ajuda de um garfo, amasse até obter um purê. Adicione o azeite e o resíduo de soja e mexa para incorporar. Reserve.

Recheio

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte a proteína de soja e cozinhe por 5 minutos. Desligue o fogo, acrescente o cheiro-verde e misture bem. Reserve. Unte forminhas para empada com azeite, enfarinhe com farinha de rosca e disponha a massa sobre ela, preenchendo o fundo e as laterais. Recheie com a proteína de soja e cubra com o restante da massa, pressionando as laterais para fechar. Finalize pincelando com azeite e leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

Farofa de aveia

Ingredientes

1 chuchu descascado e ralado

1 cenoura descascada e ralada

2 xícaras de chá de caldo de legumes

2 colheres de sopa de cheiro-verde picado

2 xícaras de chá de farinha de aveia

Sal e azeite a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o chuchu e a cenoura e refogue até começar a murchar. Desligue o fogo, junte o caldo de legumes e misture bem. Aos poucos, coloque a aveia e mexa até obter o ponto de uma farofa. Finalize com o cheiro-verde e o sal e sirva em seguida.

Hambúrguer de lentilha com batata-doce

Ingredientes

1 xícara de chá de lentilha cozida e escorrida

e escorrida 1 batata-doce descascada, cozida e amassada

1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

1/2 xícara de chá de farinha de aveia

1 colher de chá de cominho em pó

1 colher de chá de páprica defumada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Água

Modo de preparo

Em um recipiente grande, misture a lentilha cozida, a batata-doce amassada, a cebola, o alho e os temperos (cominho, páprica, sal e pimenta-do-reino). Amasse parte da lentilha com um garfo ou use um processador de alimentos para obter uma textura mais homogênea, deixando alguns pedaços para dar consistência. Acrescente a farinha de aveia aos poucos, mexendo até obter uma massa que desgrude das mãos e seja fácil de moldar. Divida a massa em porções e molde os hambúrgueres no formato desejado. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio com o azeite e cozinhe os hambúrgueres por 3-4 minutos de cada lado, até dourarem. Sirva em seguida.