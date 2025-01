6 dicas para manter a rotina de estudos durante as férias

As férias são um período aguardado por muitos alunos. No entanto, alguns estudantes preferem desfrutar do momento para reforçar a rotina de estudos, pois temem que o cérebro perca o ritmo e afete o retorno escolar. A fim de ajudar a conciliar o hábito com a pausa, os docentes Pedro Rennó e Alencar Schueroff, da Plataforma Professor Ferretto, canal on-line com foco no conteúdo complementar para o Ensino Médio e preparação para Enem e vestibulares, listam algumas dicas para recarregar as energias sem abandonar os estudos nas férias. Veja!

1. Organize a rotina

É importante saber separar dias ou horas de estudos durante este período. Ao se organizar, você consegue realizar todas as tarefas e ter momentos de lazer com as pessoas que ama. “É preciso estudar, mas também garantir algum tempo livre para fazer o que gosta. Assista a uma série, vá para as redes sociais, faça o que te dá prazer, mas não deixe de pontuar seus atuais objetivos e de estudar, mesmo que esteja de férias”, recomenda Pedro Rennó.

2. Elabore um plano de estudos

Uma das melhores formas para não se sobrecarregar é definindo um plano de acordo com suas prioridades e metas. A partir daí, será mais fácil manter o conteúdo “fresco” na memória, assim como obter um melhor rendimento no aprendizado. “Ter objetivos é importante em qualquer situação, tanto no período de férias quanto de aulas. Assim, os alunos vão percebendo sua evolução e suas dificuldades e conseguem ter um controle para serem mais eficazes nos estudos”, avalia Pedro Rennó.

3. Distribua os estudos por disciplina

Quando há muitas matérias para serem estudadas, fica-se “perdido” com facilidade. Por isso, é importante aprender de forma regrada, sempre intercalando os assuntos mais complicados e os mais fáceis. “Não acho uma boa ideia focar apenas nas disciplinas em que se tem mais dificuldade, os alunos vão encontrar várias áreas nas provas. E, se focarem 80% apenas aquilo em que têm mais dificuldade e não derem atenção para aquilo em que têm mais facilidade, podem ter problemas na hora de resolver as questões de uma prova. Por isso, deve-se evitar ‘esfriar’ em alguns assuntos”, diz Pedro Rennó.

A revisão de conteúdo evita “pontas soltas” que podem atrapalhar o entendimento geral do tema (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)

4. Elabore uma rotina de revisão

Aprender novos assuntos é fundamental, mas, caso exista alguma ”ponta solta” de matérias anteriores, uma simples dúvida poderá impactar diretamente o entendimento geral de um novo tema. Portanto, revisar o que já foi visto é uma boa forma de estudar, pois isso ajuda o aluno a relembrar os tópicos das disciplinas e a garantir que está pronto para o que vem pela frente, tendo afinidade ou não com a matéria.

“A revisão dos conteúdos estudados vale muito a pena, mas não se pode esquecer que isso não é pegar o conteúdo do zero, e, sim, relembrar aquilo que já foi visto. Por isso, é preciso ter calma e não se desesperar. Indico que o aluno revise alguns conteúdos de cada disciplina todos os dias, ou, se não for possível, ao menos em dias alternados”, aconselha o professor Alencar Schueroff.

5. Utilize ferramentas interativas

Aplicativos, vídeos, podcasts e jogos educativos tornam o aprendizado mais leve e divertido. Essas ferramentas ajudam a fixar o conteúdo de forma interativa e permitem explorar novos temas de maneira dinâmica. Além disso, os estudantes podem adaptar o uso delas ao seu próprio ritmo de estudos, escolhendo recursos que se alinhem ao seu estilo de aprendizagem.

6. Aproveite as férias

Por mais que existam diversos benefícios em manter o ritmo dos estudos no período de recesso, não exagere na ”dose” e não deixe de aproveitar os momentos de descanso. As férias servem justamente como um preparo para o ano que vem pela frente, e a sua mente precisa estar relaxada a fim de absorver com mais facilidade os novos conteúdos.

“O estudante pode reduzir sua carga de estudo; o mais importante é a qualidade do tempo dedicado, a produtividade, e não o número de horas. A motivação do aluno nasce de saber que o pouco que é estudado é um avanço no aprendizado”, finaliza Pedro Rennó.

Por Julia Calanca