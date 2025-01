7 livros de suspense para desafiar a mente em 2025

Se você é fã de emoções fortes e histórias cheias de mistério, os livros de suspense são a escolha perfeita para despertar sua mente e aguçar a curiosidade. Com enredos envolventes e repletos de reviravoltas, esse gênero desafia os leitores a desvendarem segredos que instigam a leitura. Sabendo disso, confira 7 títulos para você mergulhar nesse universo!

1. Selva de Pedra

“Selva de Pedra” acompanha um detetive enquanto ele tenta desvendar a morte de um garoto de classe média (Imagem: Divulgação | Editora Viseu)

Na década de 1980, a morte repentina de um garoto impacta os moradores de um condomínio de classe média alta da zona sul do Rio de Janeiro. Quando o detetive Augusto Pessanha é encarregado de investigar o caso, ele se depara com os jovens Paulo César, Ricardo, Alexandre, Silvio, Elizabeth e Fernanda, que utilizarão de seus privilégios para mascarar a verdade sobre o crime. É a partir dessa premissa que o escritor Délio Galvão mescla elementos tradicionais de narrativas policiais em um cenário tipicamente carioca.

2. Codinome Beija-Flor: Noite Escura

“Codinome Beija-Flor: Noite Escura” aborda questões de classe, discriminações raciais, violências de gênero e abuso (Imagem: Divulgação | Editora Novos Ases)

Após uma semana da morte da namorada Bia, o estudante Luís recebe uma caixa de papelão com uma carta e várias provas de um possível crime. Quando o pacote chega ao conhecimento da irmã do adolescente e jornalista, Tammy, ela decide iniciar uma investigação com apoio de um veículo local. Com diferentes personagens e pontos de vista, este romance policial escrito por F. M. Segirl, aborda questões de classe, discriminações raciais, violências de gênero e abusos.

3. O Sonho da Borboleta

“O Sonho da Borboleta” narra a história de jovens que ficam presos em uma mansão abandonada repleta de mistérios (Imagem: Divulgação | Editora Qualis)

Escrita por Lucas C. Lima, nesta obra, um grupo de jovens enfrenta o inimaginável: presos em uma mansão abandonada de corredores intermináveis e pinturas enigmáticas. Cada cômodo é uma nova armadilha, cada passo pode ser o último. Em uma corrida contra o tempo, os prisioneiros devem juntar as peças deste quebra-cabeça macabro. A pergunta que ecoa é: eles estão preparados para a verdade?

4. Chama Extinta

“Chama Extinta” denuncia o desaparecimento e a violência contra mulheres indígenas (Imagem: Divulgação | Editora Plataforma 21)

Livro de estreia da ativista K. A. Cobell, este é um thriller policial Young Adult que denuncia o desaparecimento e a violência contra mulheres indígenas. Na reserva Blackfeet, Mara Racette se vê envolvida em um assassinato durante uma cerimônia tradicional, ao lado de outros três jovens, todos suspeitos do crime. Narrado por múltiplos pontos de vista, a obra explora traumas, segredos e a luta por justiça, enquanto reflete sobre o preconceito étnico-cultural e a marginalização dos povos originários.

5. Detetive: O Caso do Diamante Dumpleton

“Detetive: O Caso do Diamante Dumpleton” propõe ao leitor desvendar o mistério do roubo de um valioso diamante (Imagem: Divulgação | Editora Via Leitura)

Na série Detetive, o leitor assume o papel de investigador na agência de Hartigan Browne. Com desafios interativos e enigmas intrigantes, o livro-enigma propõe desvendar o mistério do roubo de um valioso diamante e o desaparecimento de um cachorro. Primeiro de uma série de três livros, a obra tem 50 mistérios para serem realizados com toda a família. Será que você tem o que é preciso para solucionar o caso?

6. Os crimes de Nova Esperança

“Os crimes de Nova Esperança” narra o mistério do assassinato de uma mulher em Nova Esperança (Imagem: Divulgação | Editora Lucens)

No livro do escritor Ricardo Fonseca, o corpo de uma mulher jovem é encontrado completamente nu, sem vestígios de sangue, pelos e cabelos, próximo ao clube de campo de Nova Esperança. Este poderia ser apenas mais um caso de assassinato na carreira do inspetor Farias, mas a paz que aquela pequena cidade lhe proporcionava há alguns poucos anos se tornaria um verdadeiro caos.

7. A Irresistível Face da Mentira

“A Irresistível Face da Mentira” combina suspense, mistério e relacionamentos conturbados, prendendo o leitor durante toda a leitura (Imagem: Divulgação| Editora DVS)

Nesta obra publicada pelo selo Abajour Books da DVS Editora, as autoras Tatiana Amaral, Juliana Dantas, Evy Maciel e Nana Simons entregam um enredo escrito a quatro mãos que combina suspense, mistério, relacionamentos conturbados, ambição e sensualidade, em uma trama que prende a atenção dos leitores do início ao fim.

Por Victória Gearini