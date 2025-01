7 respostas para dúvidas sobre cuidados com a pele

Nos consultórios dermatológicos, é comum que pacientes tenham dúvidas sobre os diferentes tipos de pele, os tratamentos mais indicados e os cuidados básicos para manter a saúde da cútis. Essas questões refletem a busca por informações confiáveis e personalizadas, essenciais para tratar condições específicas, prevenir problemas e adotar uma rotina adequada de cuidados diários.

Por isso, Gisele Zambrotta, dermatofuncional e especialista em deformidades cutâneas, esclarece as questões mais abordadas nos consultórios. Confira!

1. Minha pele é muito seca. Qual é o hidratante mais indicado?

Procure hidratantes combinados, um que impeça a perda de água e outro que “puxe” para fora a hidratação da pele. Tome cuidado com a utilização do hidratante no rosto, pois pode ocorrer obstrução dos poros devido à oleosidade do produto.

2. Como posso controlar a oleosidade?

Use loções adstringentes e sabonetes duas vezes ao dia (pela manhã, ao acordar, e à noite, antes de dormir). Opte por filtros solares “oil free” (isentos de óleo), com efeito matte (minimiza a oleosidade da pele e dá aspecto natural).

3. O que é peeling?

É uma técnica usada para melhorar a aparência da pele, feita com esfoliações ou aplicações com solução química (peeling químico), promovendo a descamação de suas camadas externas, deixando-a com efeito renovado. Esse tratamento rejuvenesce a pele, eliminando as rugas e as manchas.

O protetor solar deve ser usado todos os dias (Imagem: Ground Picture | Shutterstock)

4. Preciso usar filtro solar em dias nublados?

Com certeza! Mesmo com o tempo nublado, existe radiação solar. Inclusive, a luz visível possui radiação, predispondo a pele à ação dos raios ultravioleta, do UVA (responsável pelo envelhecimento da pele) e até mesmo do UVB (responsável pelo câncer de pele). O uso de filtro solar é indicado diariamente.

5. As olheiras também são consideradas manchas?

Elas podem ter duas origens: melânica (aumento de melanina) ou origem vascular (aumento do número de vasos sanguíneos na região, conferindo aquela coloração arroxeada). Na maioria dos casos, as olheiras possuem os dois componentes, necessitando de tratamentos combinados com despigmentantes e laser vascular.

6. Posso espremer cravos e espinhas?

Não é indicado! Não esprema nem aperte as lesões da acne, pois essa atitude pode culminar em cicatrizes permanentes e ocasionar o surgimento de novas manchas.

7. Qual é o melhor método para cuidar da pele negra?

A pele negra tem doenças diferentes da pele branca, como a dermatite atópica, que pode deixar manchas. Esse tipo de pele tem mais tendência à pigmentação, que pode ser em maior ou menor grau. Se for em menor grau, usar filtro solar todos os dias já é suficiente. Procurar um profissional para verificar o tratamento ideal também é uma opção.