4 causas do cansaço excessivo após o treino

A prática de atividade física não é apenas essencial para manter o corpo saudável e em movimento, mas também desempenha um papel importante no descanso e na recuperação do organismo. Embora pareça contraditório, o exercício ajuda a liberar tensões acumuladas ao longo do dia, melhora a qualidade do sono e favorece o relaxamento muscular.

No entanto, sentir cansaço excessivo após as atividades físicas não é algo incomum e pode não ser apenas resultado de um treino intenso, conforme explica o Dr. Fabiano de Abreu Agrela Rodrigues, pós-PhD em Neurociências, licenciado em Biologia e graduado em Psicologia, além de membro da Royal Society of Medicine no Reino Unido.

Abaixo, o Dr. Fabiano de Abreu Agrela Rodrigues destaca as 4 principais causas do cansaço após o treino e maneiras de evitá-las. Confira!

1. Sistema imunológico fragilizado

Segundo o Dr. Fabiano de Abreu Agrela Rodrigues, o primeiro fator a considerar é um sistema imunológico enfraquecido. “A nutrição desempenha um papel crucial; sem os nutrientes necessários, nosso corpo não pode combater adequadamente as infecções”, afirma. A falta de sono e o estresse crônico também são vilões silenciosos que podem debilitar nossas defesas imunológicas, tornando-nos mais suscetíveis a doenças e, consequentemente, mais cansados.

2. Viroses invisíveis

No contexto atual, em que novas variantes de vírus surgem constantemente, o especialista destaca a presença de viroses que podem passar despercebidas. “Mesmo sem sintomas evidentes, seu organismo pode estar em uma batalha interna, consumindo energia que você sentiria no dia a dia”, aponta o Dr. Fabiano de Abreu Agrela Rodrigues. Isso é especialmente verdadeiro em ambientes fechados como academias, em que a transmissão pode ser facilitada.

Aumento de cortisol atrapalha o sono e a recuperação muscular (Imagem: Kmpzzz | Shutterstock)

3. Ansiedade

Outro ponto crítico levantado pelo neurocientista é o impacto da ansiedade moderna. “Estamos vivendo em uma era de ansiedade severa, em que o cortisol, o hormônio do estresse, está sempre elevado”, explica o Dr. Fabiano de Abreu Agrela Rodrigues.

Esse aumento de cortisol não só consome energia, como também interfere no sono e na recuperação muscular, levando a uma sensação de fraqueza e exaustão. “O cortisol em níveis elevados pode literalmente drenar suas reservas energéticas”, observa.

4. Desidratação e alimentação inadequada

O cansaço também pode ser causado por hipotensão, ou queda de pressão, gerada por fatores como desidratação, especialmente após exercícios intensos sem a devida reposição hídrica, por hipoglicemia, devido à falta de alimentação adequada pós-treino, e até mesmo anemia, que afeta a capacidade do corpo de transportar oxigênio eficientemente.

Dicas para evitar a fadiga pós-treino

Para aqueles que notam um aumento inesperado na fadiga durante ou após os treinos, é essencial olhar além do esforço físico. “É fundamental equilibrar a prática esportiva com uma atenção especial à saúde mental, dieta, descanso e hidratação”, aconselha o Dr. Fabiano de Abreu Agrela Rodrigues. O especialista sugere consultar profissionais de saúde para uma avaliação completa, visando não apenas melhorar a performance no esporte, mas também a qualidade de vida no geral.

A mensagem final é clara: a saúde física e mental estão intrinsecamente ligadas, e ignorar sinais de exaustão pode ser perigoso. Portanto, escutar seu corpo e buscar um equilíbrio saudável é o primeiro passo para recuperar a energia e o bem-estar que a academia deveria proporcionar.

Por Tayanne Silva