4 dicas para transportar e consumir ovos no verão

No verão, é essencial redobrar os cuidados com o armazenamento e transporte dos ovos, pois as altas temperaturas podem acelerar o processo de deterioração e favorecer a proliferação de bactérias, como a Salmonella, que representa um risco à saúde.

“O ovo é uma excelente opção para quem busca praticidade e uma alimentação balanceada. Rico em proteínas, vitaminas do complexo B, minerais e gorduras boas, ele é ideal para atividades ao ar livre, mas exige cuidados especiais no calor para garantir a segurança alimentar”, explica Lúcia Endriukaite, nutricionista do Instituto Ovos Brasil.

O Instituto Ovos Brasil (IOB), referência em nutrição e informação sobre ovos, compartilha orientações práticas para transportar e consumir ovos de forma segura no verão, além de destacar os benefícios nutricionais deste alimento versátil. Veja!

1. Cozinhe bem os ovos

A gema deve estar completamente dura antes do transporte.

2. Use bolsas térmicas com gelo

Usar bolsas térmicas com gelo ajudam a manter os ovos frescos e seguros para consumo.

3. Embale corretamente

Prefira potes herméticos para o armazenamento, eles evitam alterações no alimento.

4. Evite exposição ao calor

Nunca deixe os ovos em carros fechados ou sob o sol direto.

Os ovos são ricos em nutrientes essenciais, considerado um alimento completo (Imagem: New Africa | Shutterstock)

Benefícios dos ovos

Além de práticos e saborosos, os ovos são alimentos completos, proporcionando energia, saciedade e nutrientes essenciais, como:

Proteínas de alta qualidade: ideais para a recuperação muscular após atividades físicas;

ideais para a recuperação muscular após atividades físicas; Colina: importante para a saúde cerebral e função cognitiva;

importante para a saúde cerebral e função cognitiva; Carotenoides: oferecem proteção antioxidante para os olhos contra os efeitos do sol.

Receitas práticas com ovo para o verão

Ovo cozido : pode ser descascado na hora, garantindo frescor e praticidade;

: pode ser descascado na hora, garantindo frescor e praticidade; Omelete : perfeito como recheio de sanduíches nutritivos;

: perfeito como recheio de sanduíches nutritivos; Patê de ovo : ideal para combinar com pães e torradas;

: ideal para combinar com pães e torradas; Torta de legumes: fácil de preparar e transportar para passeios.

“O ovo é um aliado da saúde e do bem-estar, mesmo nos dias mais quentes. Com os cuidados certos, ele pode ser a estrela dos lanches de verão, fornecendo nutrição e praticidade para toda a família”, completa Lúcia Endriukaite.

Por João Pedro Costa