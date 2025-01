9 exames que não podem faltar no check-up médico

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a prática de realizar check-up anual ainda não tem a adesão de boa parte dos brasileiros. Isso porque 70,6% não realizam check-ups regularmente. Essa negligência pode impactar diretamente a saúde, uma vez que os exames periódicos são essenciais para a prevenção e o diagnóstico precoce de diversas doenças.

Para Haydeia Leite Ciraulo, profissional de Clínica Médica do AmorSaúde, rede de clínicas parceiras do Cartão de TODOS, o check-up pode transformar a qualidade de vida e deve ser feito mesmo que nenhum sintoma de problema seja aparente.

“Muitas doenças, como hipertensão e diabetes, podem ser silenciosas por anos, sem apresentar sintomas claros. Um diagnóstico precoce permite intervenções rápidas e eficazes, evitando complicações graves”, explica.

Prevenção e diagnóstico precoce

O check-up regular proporciona inúmeros benefícios, especialmente no combate a doenças crônicas e condições cardiovasculares. “Além de prevenir o agravamento de doenças, ele possibilita ajustes no estilo de vida com base nos resultados. Um colesterol alto, por exemplo, pode ser controlado antes de evoluir para um infarto ou AVC (acidente vascular cerebral)”, destaca a médica.

Condições como anemia, osteoporose e até alguns tipos de câncer podem ser detectados precocemente com check-ups, explica Haydeia Leite Ciraulo. “Esses problemas, quando identificados em estágios iniciais, têm maiores chances de cura ou controle”.

Exames básicos que não podem faltar

Durante um check-up médico, diversos exames são solicitados com o objetivo de avaliar a saúde geral e identificar precocemente possíveis problemas. “Esses exames oferecem uma visão geral da saúde e ajudam a identificar alterações importantes”, afirma Haydeia Leite Ciraulo. Confira os principais!

1. Colesterol e triglicerídeos

Feito por meio de uma amostra de sangue para avaliar os níveis de colesterol (LDL, HDL e total) e triglicerídeos. É fundamental para detectar riscos de doenças cardiovasculares, como infarto e AVC. O monitoramento é indicado para todos, mas especialmente recomendado para pessoas com mais de 40 anos, obesas, diabéticas ou com histórico familiar de problemas cardíacos.

2. Eletrocardiograma

O eletrocardiograma mede a atividade elétrica do coração e é utilizado para diagnosticar alterações como arritmias e outros problemas cardíacos. Ele também auxilia na identificação de fatores de risco para condições graves, como o infarto. É indicado, sobretudo, para pessoas com histórico familiar de doenças do coração.

3. Glicose e hemoglobina glicada

Esse exame mede a concentração de glicose no sangue após um jejum de, pelo menos, oito horas. É essencial para identificar diabetes, pré-diabetes ou hipoglicemia. Detectar alterações nos níveis de glicose pode permitir que o paciente faça mudanças precoces em sua dieta e estilo de vida, reduzindo os riscos de complicações futuras.

O hemograma completo auxilia na identificação de condições que envolvem anemia, infecções, inflamações e outros problemas hematológicos (Imagem: New Africa | Shutterstock)

4. Hemograma completo

O hemograma é um exame básico que avalia diferentes componentes do sangue, como plaquetas (responsáveis pela coagulação), leucócitos (ligados ao sistema imunológico) e hemácias (que transportam oxigênio). Ele ajuda a identificar anemia, infecções, inflamações e outros problemas hematológicos.

5. Antígeno Prostático Específico (PSA)

O exame de PSA é realizado para rastrear o câncer de próstata em homens, especialmente a partir dos 50 anos, ou antes, em caso de histórico familiar. Como esse tipo de câncer pode ser assintomático em estágios iniciais, o PSA é essencial para o diagnóstico precoce.

6. Mamografia

A mamografia é uma ferramenta fundamental para detectar precocemente o câncer de mama, principalmente em mulheres entre 40 e 75 anos, que estão no grupo de maior risco. Esse exame de imagem avalia alterações no tecido mamário que podem indicar tumores ou outros problemas.

7. Papanicolau

Indicado para mulheres sexualmente ativas, o papanicolau é um exame preventivo realizado por meio da coleta de células do colo do útero. Ele é eficaz no rastreamento do câncer de colo de útero e na detecção do HPV, que é um dos principais fatores de risco para essa doença.

8. Exames personalizados

Além dos exames básicos, a lista de testes pode variar conforme idade, sexo, histórico familiar e estilo de vida do paciente. “Pessoas acima de 40 anos, por exemplo, devem incluir a avaliação da função tireoidiana. Já o histórico familiar de doenças cardíacas ou câncer pode demandar investigações mais detalhadas”, explica a médica.

9. Ureia e creatinina

Indicado para medir os níveis de funcionamento dos rins por meio da medição dessas substâncias no organismo. “Caso o nível de creatinina e ureia esteja alto, isso significa que pode haver uma insuficiência dos rins, órgão que filtra as impurezas do sangue”, aponta Haydeia Leite Ciraulo.

Primeiros passos para quem nunca fez um check-up

Para aqueles que desejam começar a cuidar da saúde de forma preventiva, a recomendação é simples: “procure um médico de confiança e compartilhe seu histórico familiar e hábitos de vida. Assim, o profissional poderá indicar os exames necessários e criar um plano personalizado para você”, orienta Haydeia Leite Ciraulo.

A médica reforça que a prevenção é sempre o melhor caminho. “Investir na própria saúde por meio de check-ups é um gesto de cuidado e responsabilidade com a própria vida. É o primeiro passo para viver mais e melhor”, finaliza.

Por Nayara Campos