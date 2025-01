Veja quais são as principais alergias de verão e como preveni-las

O verão é sinônimo de calor, praia e diversão ao ar livre, mas também pode trazer uma série de alergias que afetam a pele e o bem-estar. Picadas de insetos, reações ao protetor solar e irritações causadas pelo calor são algumas das condições mais comuns durante essa estação. Para ajudar a prevenir e tratar essas alergias, conversamos com a Dra. Brianna Nicoletti, alergista e imunologista. Ela compartilha orientações valiosas para aproveitar o verão sem desconfortos. Confira!

Alergias comuns no verão

Segundo a Dra. Brianna Nicoletti, as alergias mais frequentes no verão são dermatológicas. “O calor excessivo e a transpiração facilitam o surgimento de urticária, alergias de contato e até mesmo irritações causadas por produtos, como protetores solares e cosméticos. Além disso, picadas de insetos, como pernilongos e formigas, podem desencadear reações alérgicas em pessoas mais sensíveis”, explica.

Como prevenir alergias no verão?

A alergista Brianna Nicoletti ressalta que a prevenção é sempre o melhor caminho. Para isso, ela sugere algumas medidas práticas:

Protetor solar adequado: escolha produtos hipoalergênicos, sem fragrâncias e próprios para peles sensíveis. Faça um teste em uma pequena área da pele antes de usar o produto no corpo inteiro;

escolha produtos hipoalergênicos, sem fragrâncias e próprios para peles sensíveis. Faça um teste em uma pequena antes de usar o produto no corpo inteiro; Hidratação da pele: a pele ressecada pode ser mais propensa a irritações. Use hidratantes suaves e evite produtos com álcool ou perfumes fortes;

a pele ressecada pode ser mais propensa a irritações. Use hidratantes suaves e evite produtos com álcool ou perfumes fortes; Proteção contra insetos: use repelentes específicos para a pele e, em áreas com alta incidência de mosquitos, opte por roupas de manga longa e calças leves. Mosquiteiros e telas também são aliados importantes.

Água e sabão neutro ajudam a remover os agentes irritantes da pele (Imagem: Mary Long | Shutterstock)

O que fazer em caso de alergia?

Se, mesmo com os cuidados, surgirem sinais de alergia, como coceira, vermelhidão ou inchaço, a recomendação é agir rapidamente. “Evite coçar a área, pois isso pode agravar a reação. Lave a pele com água fria e sabão neutro para remover possíveis agentes irritantes. Se a reação persistir, procure um médico para avaliação e, se necessário, uso de medicamentos, como anti-histamínicos ou pomadas tópicas”, orienta a especialista.

A médica também destaca a importância de estar atento às reações mais graves, como inchaço generalizado ou dificuldade para respirar, que podem indicar uma anafilaxia. “Nesses casos, é essencial buscar atendimento médico de emergência imediatamente”, alerta.

Cuidados para evitar alergias respiratórias

Embora as alergias respiratórias sejam menos comuns no verão, podem ocorrer devido à exposição a ácaros ou ao ar condicionado mal higienizado. “É importante limpar regularmente os filtros dos aparelhos de ar condicionado para evitar crises alérgicas, principalmente em pessoas sensíveis”, acrescenta a Dra. Brianna Nicoletti.

Com as orientações certas e cuidados preventivos, é possível minimizar os riscos de alergias no verão e aproveitar a estação mais quente do ano com saúde e tranquilidade. Afinal, um verão bem planejado é garantia de diversão e bem-estar para todos.

Por Sarah Monteiro