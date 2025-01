7 sucos para desinchar e combater o calor

Eliminar o inchaço do corpo costuma ser o desejo de muitos, especialmente durante o verão, quando as pessoas aproveitam os dias de calor para ir à praia ou clubes. E uma boa forma de fazer isso é investir nos sucos naturais. Isso porque eles são feitos com alimentos naturais, como frutas, verduras, leguminosas e oleaginosas, que possuem substâncias antioxidantes e desintoxicantes.

A seguir, confira 7 receitas de sucos caseiros para desinchar, combater o calor e manter o bem-estar do corpo!

1. Suco para desinchar com maracujá, limão e gengibre

Ingredientes

Polpa de 2 maracujás sem sementes

sem sementes Suco de 2 limões

200 ml de água

1 colher de sopa de gengibre ralado

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até ficar homogêneo. Adicione as pedras de gelo e bata novamente para triturar. Transfira o suco para um copo e sirva em seguida.

2. Suco de limão-siciliano com erva-doce e hortelã

Ingredientes

Suco de 2 limões-sicilianos

1 xícara de chá de erva-doce fresca picada

200 ml de água gelada

1 colher de chá de adoçante

Folhas de hortelã fresca e gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata o suco de limão, a erva-doce, a água e o adoçante até obter uma textura uniforme. Coe a mistura e sirva com gelo e as folhas de hortelã.

3. Suco para desinchar de maçã, abacaxi e gengibre

Ingredientes

1 maçã sem sementes e picada

2 rodelas de abacaxi picadas

picadas 2 fatias de gengibre descascadas

Suco de 2 limões

200 ml de água

Folhas de hortelã e pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione as pedras de gelo e bata novamente para triturar. Sirva em seguida.

4. Suco de couve com cenoura e linhaça

Ingredientes

1 folha de couve cortada em tiras

1 cenoura descascada e ralada

descascada e ralada 1 colher de sopa de sementes de linhaça

200 ml de água de coco gelada

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata por 3 minutos. Após, transfira para um copo e sirva em seguida.

Suco de kiwi com couve, laranja e gengibre (Imagem: Caterina Trimarchi | Shutterstock)

5. Suco de kiwi com couve, laranja e gengibre

Ingredientes

300 ml de água

1 kiwi descascado e picado

descascado e picado 3 folhas de couve picadas

Suco de 2 laranjas

1 colher de sopa de gengibre em pó

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até ficar homogêneo. Adicione as pedras de gelo e bata novamente até triturar. Transfira o suco para uma jarra e sirva em seguida.

6. Suco de uva com gengibre e canela

Ingredientes

200 ml de suco de uva integral

Suco de 1 limão

1 pedaço de gengibre ralado

1 colher de chá de canela em pó

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até obter uma consistência homogênea. Após, coe o suco, transfira para um copo e adicione as pedras de gelo. Sirva em seguida.

7. Suco de maçã-verde, gengibre, couve e chá verde

Ingredientes

1 maçã-verde com casca cortada em pedaços

1 folha de couve sem o talo

1 colher de chá de gengibre ralado

ralado 1 colher de chá de folhas secas de chá verde

300 ml de água

Gelo a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça a água até que pequenas bolhas comecem a se formar, mas sem deixar ferver. Adicione as folhas de chá verde, desligue o fogo e tampe a panela. Deixe em infusão por 5 minutos. Após esse tempo, coe o chá, descarte as folhas e deixe esfriar completamente.

No liquidificador, adicione a maçã-verde, a folha de couve, o gengibre ralado e o chá verde já frio. Bata até obter uma mistura homogênea. Se desejar um suco mais leve, passe a mistura por uma peneira fina para coar. Caso prefira com mais fibras, sirva diretamente. Adicione gelo e sirva.